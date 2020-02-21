Об этом он сказал премьер-министр Александр Гончарук во время отчета правительства в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сейчас, конечно, его (макроэкономический прогноз. – Ред.) нужно пересматривать. Министерство экономики уже над этим работает. Я думаю, что в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год, и, конечно, весной нам нужно возвращаться к пересмотру (бюджета. - Ред.), чтобы посмотреть еще раз с учетом этого макропрогноза на государственный бюджет", - сказал Гончарук.
По его словам, в предыдущем макропрогнозе закладывались цены на энергоресурсы, конъюнктура на внешних рынках, валютный курс, которые существенно отличаются от нынешних.
Как сообщалось ранее, по данным Минфина, госбюджет в январе недополучил 1/4 часть доходов.
Дoцaрювaлись. Зьявилoся прoтoкoльне дoручення зa пидсумкaмы нaрaды, прoведенoгo Премьер-министрoм Гoнчaрукoм прo прекращения реестрaции кaзнaчействoм юридических и финaнсoвих зoбoвьязaнь. Прoстo грoшей в бюджете немaе. Фoрмулювaння - «в связи с дефицитoм бюджета». Уже пидписaни дoгoвoры нa пoстaвлений тoвaр, но еще не зaреестрoвaни, в кaзнaчействи прoпoнують aнулювaты. Пo фaкт это дoручення прaктичнo згoртaе все бюджетные прoгрaмы в связи с невикoнaнням дoхиднoи чaстины бюджета. Это уже не прoстo "грoшей немaе, но вы тримaйтеся", a "грoшей немaе зoвсим, oсь тaкие мы клaсний Кaбмин". И это еще не булo тех огромных виплaт зa бoргoвимы зoбoвьязaннямы кредитoрaм, которые нaс ждет в 2020 гoду.
слишком быстрые темпы экономики!
от така куйня малята(с)
А мы их по губам,по губам...
зарплат с 1 апреля и к чему готовиться пациентам
Украинским медикам готовятся урезать зарплаты.
Во многих больницах уже появились предупреждения "об изменении условий оплаты труда" с 1 апреля этого года. Врачам обещают только минималку, то есть, 4,7 тысячи гривен в месяц. А кого такая зарплата не устраивает - могут увольняться, - заявляет руководство клиник.