 Министерство экономики пересмотрит макроэкономический прогноз и внесет изменения в Госбюджет, - Гончарук

Об этом он сказал премьер-министр Александр Гончарук во время отчета правительства в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сейчас, конечно, его (макроэкономический прогноз. – Ред.) нужно пересматривать. Министерство экономики уже над этим работает. Я думаю, что в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год, и, конечно, весной нам нужно возвращаться к пересмотру (бюджета. - Ред.), чтобы посмотреть еще раз с учетом этого макропрогноза на государственный бюджет", - сказал Гончарук.

По его словам, в предыдущем макропрогнозе закладывались цены на энергоресурсы, конъюнктура на внешних рынках, валютный курс, которые существенно отличаются от нынешних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экономика Украины продолжает расти быстрее, чем в Европе, - Гончарук

Как сообщалось ранее, по данным Минфина, госбюджет в январе недополучил 1/4 часть доходов.