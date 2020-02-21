EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  744  22
Материалы по теме:
Все про:госбюджет (737) Кабмин (11636) прогноз (519) Минэкономразвития (522) Гончарук_Алексей (727)

 Министерство экономики пересмотрит макроэкономический прогноз и внесет изменения в Госбюджет, - Гончарук

Кабинет министров Украины планирует в ближайшее время пересмотреть макроэкономический прогноз, что повлечет внесение соответствующих изменений в Государственный бюджет на 2020 год.

Об этом он сказал премьер-министр Александр Гончарук во время отчета правительства в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сейчас, конечно, его (макроэкономический прогноз. – Ред.) нужно пересматривать. Министерство экономики уже над этим работает. Я думаю, что в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год, и, конечно, весной нам нужно возвращаться к пересмотру (бюджета. - Ред.), чтобы посмотреть еще раз с учетом этого макропрогноза на государственный бюджет", - сказал Гончарук.

По его словам, в предыдущем макропрогнозе закладывались цены на энергоресурсы, конъюнктура на внешних рынках, валютный курс, которые существенно отличаются от нынешних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экономика Украины продолжает расти быстрее, чем в Европе, - Гончарук

Как сообщалось ранее, по данным Минфина, госбюджет в январе недополучил 1/4 часть доходов.

Источник: https://censor.net.ua/n3177085
 
 
 Топ комментарии
 
так растет что пора пересмотреть ))))))
 показать весь комментарий
 
надо же как-то дыру латать...
 показать весь комментарий
 
Учителям наконец-то вернут законные 4000$ в месяц которые до сих пор воровал у них Порох и его люди? Министерство экономики пересмотрит макроэкономический прогноз и внесет изменения в Госбюджет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5374
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та вплюс, чи в мінус будете переглядати.? Молоді бродячі катастрофи.
 показать весь комментарий
 
 
Хочется у слабоумного Гончарука спросить одно. Почему в мире цены на газ и нефть обвалились, а в Украине в платежках растут? Это что за аномалия такая противоприродная? А Гончарук? Умный ты наш.
 показать весь комментарий
 
Учителям наконец-то вернут законные 4000$ в месяц которые до сих пор воровал у них Порох и его люди? Министерство экономики пересмотрит макроэкономический прогноз и внесет изменения в Госбюджет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5374
 показать весь комментарий
 
 
Борислав Береза: Доцарювались, "денег нет совсем, вот такой классный Кабмин".
Дoцaрювaлись. Зьявилoся прoтoкoльне дoручення зa пидсумкaмы нaрaды, прoведенoгo Премьер-министрoм Гoнчaрукoм прo прекращения реестрaции кaзнaчействoм юридических и финaнсoвих зoбoвьязaнь. Прoстo грoшей в бюджете немaе. Фoрмулювaння - «в связи с дефицитoм бюджета». Уже пидписaни дoгoвoры нa пoстaвлений тoвaр, но еще не зaреестрoвaни, в кaзнaчействи прoпoнують aнулювaты. Пo фaкт это дoручення прaктичнo згoртaе все бюджетные прoгрaмы в связи с невикoнaнням дoхиднoи чaстины бюджета. Это уже не прoстo "грoшей немaе, но вы тримaйтеся", a "грoшей немaе зoвсим, oсь тaкие мы клaсний Кaбмин". И это еще не булo тех огромных виплaт зa бoргoвимы зoбoвьязaннямы кредитoрaм, которые нaс ждет в 2020 гoду.
 показать весь комментарий
 
 
так растет что пора пересмотреть ))))))
 показать весь комментарий
 
 
Почему "слишком"? Всего лишь каждый месяц пересматривают.
 показать весь комментарий
 
Так, что аж правительство за ним не успевает.
 показать весь комментарий
 
 
После вчерашней бурной ночи у правительства началась бурная имитация оргазма.
 показать весь комментарий
 
 
пересмотрит макроэкономический прогноз/ обещает Гончарук. После чего экономика ускорится невиданными темпами.
 показать весь комментарий
 
Министерство экономики пересмотрит макроэкономический прогноз и внесет изменения в Госбюджет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 421
слишком быстрые темпы экономики!
от така куйня малята(с) Министерство экономики пересмотрит макроэкономический прогноз и внесет изменения в Госбюджет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7257
 показать весь комментарий
 
От таких слов раскатали губу учителя,врачи и пенсы Министерство экономики пересмотрит макроэкономический прогноз и внесет изменения в Госбюджет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7401
А мы их по губам,по губам... Министерство экономики пересмотрит макроэкономический прогноз и внесет изменения в Госбюджет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7401
 показать весь комментарий
 
 
Сокращения врачей и закрытие больниц. Почему медиков массово предупреждают об урезании
зарплат с 1 апреля и к чему готовиться пациентам
Украинским медикам готовятся урезать зарплаты.
Во многих больницах уже появились предупреждения "об изменении условий оплаты труда" с 1 апреля этого года. Врачам обещают только минималку, то есть, 4,7 тысячи гривен в месяц. А кого такая зарплата не устраивает - могут увольняться, - заявляет руководство клиник.
 показать весь комментарий
 
Єх тобі б в клоунському клобусі та з бубенчиками виступати.
 показать весь комментарий
 
Пересмотр прогнозов и изменения в бюджете, только я не понял в какую сторону пересмотреть хотят? Бюджетный профицит или дефицит?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх