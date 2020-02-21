EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  624  9
Все про:конкурс (841) назначение (1549) ГБР (975) Венедиктова (40)

 В новую структуру ГБР автоматом переведут только следователей: все, кто претендуют на руководящие должности, должны пройти конкурсный отбор, - Венедиктова

У Государственного бюро расследований уже есть новая организационная структура. В ближайшее время начнется конкурсный отбор начальников, заместителей главного следственного управления, главного оперативного управления, главного оперативно-технического управления.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила врио главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова.

"Сейчас подписана новая организационная структура (ГБР. – Ред.), будут новые конкурсы. Я считаю, что новые конкурсы нам покажут, кто у нас будет руководителем структурных подразделений. Мы переведем только следователей автоматом. Все, кто будет претендовать на руководящие должности, должны пройти конкурсный отбор", - рассказала врио главы ГБР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К Портнову есть вопросы, скажем так, - Венедиктова

"Реакция на работу людей будет видна по тому, кто будет в новой организационной структуре. Вы все поймете. Опять-таки, это будут конкурсы. Все это будет откровенно, прозрачно и так далее. У нас есть заслушивание, подведение итогов. У нас есть нормальная конструктивная работа. Никаких публичных порок не ждите. Если мне нужно что-то сказать человеку, делаю это прямо, это происходит в этом кабинете. Когда здесь что-то "прорвет", я думаю, мой рейтинг в определенных кругах вырастет. Узнают, как профессор может еще интересно изъясняться", - добавила она.

"Конкурс (на должности заместителей. – Ред.) шел 3 недели. Параллельно происходил переход к нам из Офиса генпрокурора следователей по делам Майдана. Перешла только половина из заявленных людей. Я тоже просматривала полиграф, беседовала с ними. Я не перевела всех. Перешла примерно половина", - отметила Венедиктова, акцентировав, что "Управление по делам Майдана будет подчинено непосредственно директору".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы президента Зеленского - это продолжение Революции Достоинства, - Венедиктова

"У нас новая организационная структура и мы будем отбирать начальников, заместителей главного следственного управления, главного оперативного управления, главного оперативно-технического управления. Заместители – это заместители. Руководители главных управлений – это будут руководители главных управлений. Нам нужны люди. Нам нужна новая кровь. Я вам хочу сказать, что это будут конкурсы очень быстрые. Я услышала рекомендации от КМЕС, и они будут чуть дольше, чем три недели, но затягивать не будем", - рассказала врио главы ГБР.

С полным текстом интервью врио главы ГБР Ирины Венедиктовой: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански" можно ознакомиться здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3177083
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Як не Баканов, так Данілов. На крайняк Вєніддіктова. Одні російські призвіща. Добре, що Президент має українську хвамілію.
 показать весь комментарий
 
В новую структуру ГБР автоматом переведут только следователей: все, кто претендуют на руководящие должности, должны пройти конкурсный отбор, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5025
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
 показать весь комментарий
 
Вроде все правильно сказано, но ведь мы то знаем, что получится как всегда.
 показать весь комментарий
 
Конкурсы от Венедиктовой - есть статейка для расследования самой ДБР
 показать весь комментарий
 
 
зашквари зеленої банди продовжуються. Вони - нескінченні.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх