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 Общество
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Все про:майдан (4005) евромайдан (6835) Кива (140) Небесная Сотня (311)

 "В очередной раз выдал тезисы кремлевской пропаганды. Пздц... Неужели совсем без принципов человек?", - блогер Наумович о посте Кивы про Майдан

Опубликовав пост о Евромайдане в канун шестой годовщины расстрелов, народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива повторил тезисы кремлевской пропаганды о событиях в Украине в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил блогер Сергей Наумович.

"Илья в очередной раз выдал тезисы кремлевской пропаганды и приурочил это к очередной годовщине. Такой себе плевок на могилы погибших активистов, плевок на семьи погибших. Пздц... Неужели совсем без принципов человек?" - говорится в сообщении.

Накануне дня Небесной сотни нардеп опубликовал в телеграме пост, в котором потребовал "защитить права и восстановить доброе слово о тех офицерах, которые отдали тогда свои жизни, получили ранения и урон своему здоровью в то время, как горстка негодяев совершала кровавый переворот власти, результатом чего и стала 6-летняя война".

."Стало быть он считает, что: убийцы из "Беркута" - пострадавшие, свержение диктатуры Януковича - "кровавый переворот", в войне и оккупации наших территорий виновата не Россия, а сама Украина и участники Евромайдана. "Горсткой негодяев", которые совершили "кровавый переворот" он назвал активистов и лидеров, комендантов Майдана - Парубия, Яценюка и т.д., в числе которых, напомню, наставник Кивы в большой политике Аваков. Забавно, правда?", - отмечает Наумович.

При этом Наумович напомнил, что сам Кива в 2014 году называл себя участником Евромайдана, публиковал многочисленные фотографии в балаклаве, а после революции и во многом благодаря ей получил достаточно высокую должность в государстве и даже сделал политическую карьеру. "Снова переключаю ТВ-каналы и снова натыкаюсь на комментарий Кивы, который вдруг стал ненавидеть "переворот" шестилетней давности, - пишет блогер. - Казалось бы, просто избегай тему событий февраля 2014 года и хотя бы в эти черные дни не спекулируй на боли, которая никогда не пройдет".

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В очередной раз выдал тезисы кремлевской пропаганды. Пздц... Неужели совсем без принципов человек?, - блогер Наумович о посте Кивы про Майдан 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177082
 
   
 Топ комментарии
 
Этот псих др@чит в Раде. Чего вы от него хотите?
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Кто выбрал это кива?
Это просто отброс общества с лицом дегенерата
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ничего .. только набить морды его избирателям
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видимо кретину Киве подогнали свежий КОКС... он же "мед и весь ассортимент"
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Когда уже этого сексуально озабоченного примата посадят? Видимо хотят чтобы народ восстал и всех скопом и зеленых и голубых в мусорные ящики упаковал?
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Этот псих др@чит в Раде. Чего вы от него хотите?
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ничего .. только набить морды его избирателям
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Кто выбрал это кива?
Это просто отброс общества с лицом дегенерата
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Кива даже остатки своих мозгов выдрочил
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В зоопарк его уже давно надо было поместить, вместо зверей, там место этому животному.
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Эй! ЗЕвласти! Статья 111УК вами уже отменена разве? Где привлечение к ответственности по ней вполне конкретного каллабаранта Кивы? Или для вашей зеленой прокуратуры недостаточно докозательств?
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Поярков, а ну-ка скажи, Ківа був з вами на Автомайдані?
Мочанов, може ти скажеш?
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Встречаются три сокурсницы. Яблонская, Дынена и Кивановская. Разговорились за жизнь. Кто за кого замуж вышел.

- Я замужем за графом, - говорит Яблонская.
- Я замужем за бароном, - говорит Дынена.
- А мой тоже голубых кровей.Из королевской семьи. Он когда домой из зоны вернулся, у него на спине тату появилось, "Онан и ******* III", - похвалилась КИВАнова. "В очередной раз выдал тезисы кремлевской пропаганды. Пздц... Неужели совсем без принципов человек?", - блогер Наумович о посте Кивы про Майдан - Цензор.НЕТ 67
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Чого ж без принципів? Принцип є. У 73% наріду є принцип.
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Не только без принципов но и без совести и чести.
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Очередная высокооплачиваемая кацапами шлюха. У него принципы на хлеб не намазываются...
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Рабінович 1.5років лікувався в дурці, як він сам сказав "косив під псіха" та всерівно відсидів 8,5 років за шахрайство і хабарництво (із 12р.),цей дегенерат ківі лікувався також в дурці і все це в ОПЖ. Хотя там майже всі неадекватні починаючи з мертветчука. Але ж за них голосували люди,то думаю що і велика їх частина також мають діазноз неадекватності,бо слухати їх --потрібно мати кріпкі нерви.
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Хай Кива зі своїми вимогами звернеться до бувшого свого патрона Авакова, який пропхав його туди, де він зараз. https://www.youtube.com/watch?v=mM494pGTQuE
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