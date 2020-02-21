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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11636) экономика (3552) Гончарук_Алексей (727)

 Экономика Украины продолжает расти быстрее, чем в Европе, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что экономика Украины продолжает расти быстрее, чем в Европе.

 Об этом он сказал во время отчета правительства в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Гончарук отметил, что Украина вернула доверие международных партнеров.

"Это можно подтвердить реальными цифрами. Год назад Украина занимала в гривне вдвое дороже (20%), чем сейчас (9%). Если мы продолжим продавать в этом направлении, ресурсы для нашего государства будут дешеветь", - сказал Гончарук.

По его словам, также "абсолютно все рейтинговые агентства улучшили суверенный рейтинг Украины".

"И то же продолжит происходить весной, если будет сохранен тот курс, который мы с вами взяли. То есть ситуация макро продолжает улучшаться. Экономика продолжает расти. Она продолжает расти быстрее, чем в Европе. В четвертом квартале темпы роста снизились - это правда. Это вызвано абсолютно объективными факторами, как, например, - у нас значительно дешевле газ, чем прошлой зимой, гораздо меньше произведенной и потребленной электроэнергии, и она дешевле, чем прошлой зимой. Например, октябрь и ноябрь были очень неудачными с точки зрения конъюнктуры внешних рынков для нашей промышленности", - сказал премьер.

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Напомним, ранее Гончарук заявил, что в Украину возвращается доверие инвесторов, и недавно были размещены евробонды по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам.

Источник: https://censor.net.ua/n3177081
 
   
 Топ комментарии
 
Блин, шо они там курят?????? это просто феерический звездец!
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Экономика продолжает расти быстрее, чем в Европе, - Гончарук

Наверное, в корень пошла. На поверхности ничего не видно.
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Точно!!!

Казна Яценюка
Прийшов - 108 тис грн.
Пішов - 90 млрд.

Гройсман
Прийшов - 90 млрд.
Пішов - 130 млрд.

Гончарук
Прийшов - 130 млрд.
Зараз - 12 млрд.

Экономика продолжает расти быстрее, чем в Европе, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4616
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Санітари, срочно в Раду, "смирительную рубашку" не забудьте.
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а как это? произведенной электроэнергии значительно меньше и она дешевле, а экономика у него растёт.
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"Дурень думкою багатіє" - що тут поробиш???
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Обвал практически по всем ключевым отраслям в Украине, кроме курятины, но виртуальная экономика в головах ЗЕблюдков продолжает расти.
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Ріст ВВП України з +4,6% в другому кварталі 2019-го року знизився до +1,5% в четвертому кварталі - https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/14/657082/; і по результатам року ВВП склав +3,3% порівняно з +3,6% в 2018-му році - https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2869449-za-minulij-rik-zrostanna-vvp-ukraini-spovilnilosa-do-33.html. По результатам за січень поточного року падіння ВВП оцінюється на рівні -2%, падіння продовжується.

В січні ц.р. в держбюджет не налійшло 14млрд гривень до дуже поблаживого плану; на підставі аналізу надходжень за 20 днів лютого держказначейство прогнозує недонадходження до бюджету в лютому ше на 20млрд гривень - так щойно повідомила нардеп від ЄС Ніна Южаніна на засіданні ВР з нагоди дня уряду.

73/43%зебілів, ви цю брехню самокатчика забезпечили всі разом!
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А почему же в Польше цены уже ниже чем у нас?при том зарплаты понятно выше
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еще один нам про новые васюки рассказывает
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Тоді це пояснює чому більшість населення працює у Європі, це братерська допомога економічно відсталій старенькій Європі))
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Что он несет? О какой ето он подешевевшей електроенергии и газе чешет? Может для Бени и подешевела.... но не нужно же за весь народ такое говорить. И называть причину снижения промышленного роста дешовой електроенергией ето вообще маразм головного мозга
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Не смійтеся, котики, бо за собачками ваша черга за газ платити.
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Економіка України продовжує зростати швидше, ніж у Європі, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3779
- уезжаю я. вернусь весной, когда тарифы на отопление снизят....
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- уезжаю я. вернусь весной, когда тарифы на отопление снизят....
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Да он прикалывается. Не берите всерьез. Или сегодня первое апреля?
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Интересно в это кто то верит?
ну вот в это: В четвертом квартале темпы роста снизились - это правда. Это вызвано абсолютно объективными факторами, как, например, - у нас значительно дешевле газ, чем прошлой зимой, гораздо меньше произведенной и потребленной электроэнергии, и она дешевле, чем прошлой зимой. Например, октябрь и ноябрь были очень неудачными с точки зрения конъюнктуры внешних рынков для нашей промышленности", - сказал премьер.Источник: https://censor.net.ua/n3177081
то есть рост снизился ибо газ подешевел или потому что е/е подешевела? стоп... е/е подешевела? и почему октябрь и ноябрь были неудачны с точки зрения коньюктуры? что это за "коньюктура"?
сколько раз премьер-министр прочитал этот текст до того как озвучил в стенах парламента?
что значит растет быстрее? в % или абсолютном количественном измирении? то есть если наши условные 100грн ввп растут в год на 3% то это круче чем 100 евро ввп на 1% в Германии? ну тогда да, конечно
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Но, но, ти так скоро і піЗЕдента перешутиш.
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Він хоч читав економічну аналітику ?
Економіка росте в мінус.
Про що він говорить ?
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Бистрєє чем в Європе!
Даже чем в Китає, Карл!

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От что он лечит? Все кто хоть немного разбираются в экономике знают что у развитых стран рост замедляется. Быстро растут только развивающиеся страны, так между ними и развитыми странами большая пропасть. Поэтому развивающиеся страны и растут минимум по 5% в год. Но у Украины рост около 3%.
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вже менше. Більше того - 2020-тий рік пішов в мінус
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З цього спітчу робимо висновок, що Ківа не жадібний, і завжди ділитись з друзями гарним настроем!
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... подустали чуваки с чувихами, пришельцы из галактики неизвестной, на износ здесь трудиться, глюки пошли уже ..пора выборы и замену экипажа, пока мы живы еще, надоело постоянно маразм этот слушать.... Економіка України продовжує зростати швидше, ніж у Європі, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6991..
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Просто якись сюр, таке враження що вони з іншого світу, та що світу - планети. В них економіка зростає, а по статистиці іде спад. А що ж відбувається реально в кожному місті України, я візьму за приклад свої місто, з 6 великих заводів які в 90х розікрали, ну тіпа пріватізіравалі, патамушта всє в Європє пріватізіруюбт (таким чином як зараз роблять з землею), так от з цих заводів як не працював так і не працює ЖОДЕН. То за рахунок чого йде ріст?
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До х..ла совсем немного осталось ,тот вообще говорил об ,,отрицательном росте ,,.
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Брешет, падло, и не скривится. Эти зелёные мрази брешут каждую минуту.
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