 Экономика Украины продолжает расти быстрее, чем в Европе, - Гончарук

Об этом он сказал во время отчета правительства в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Гончарук отметил, что Украина вернула доверие международных партнеров.
"Это можно подтвердить реальными цифрами. Год назад Украина занимала в гривне вдвое дороже (20%), чем сейчас (9%). Если мы продолжим продавать в этом направлении, ресурсы для нашего государства будут дешеветь", - сказал Гончарук.
По его словам, также "абсолютно все рейтинговые агентства улучшили суверенный рейтинг Украины".
"И то же продолжит происходить весной, если будет сохранен тот курс, который мы с вами взяли. То есть ситуация макро продолжает улучшаться. Экономика продолжает расти. Она продолжает расти быстрее, чем в Европе. В четвертом квартале темпы роста снизились - это правда. Это вызвано абсолютно объективными факторами, как, например, - у нас значительно дешевле газ, чем прошлой зимой, гораздо меньше произведенной и потребленной электроэнергии, и она дешевле, чем прошлой зимой. Например, октябрь и ноябрь были очень неудачными с точки зрения конъюнктуры внешних рынков для нашей промышленности", - сказал премьер.
Напомним, ранее Гончарук заявил, что в Украину возвращается доверие инвесторов, и недавно были размещены евробонды по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам.
В січні ц.р. в держбюджет не налійшло 14млрд гривень до дуже поблаживого плану; на підставі аналізу надходжень за 20 днів лютого держказначейство прогнозує недонадходження до бюджету в лютому ше на 20млрд гривень - так щойно повідомила нардеп від ЄС Ніна Южаніна на засіданні ВР з нагоди дня уряду.
73/43%зебілів, ви цю брехню самокатчика забезпечили всі разом!
- уезжаю я. вернусь весной, когда тарифы на отопление снизят....
ну вот в это: В четвертом квартале темпы роста снизились - это правда. Это вызвано абсолютно объективными факторами, как, например, - у нас значительно дешевле газ, чем прошлой зимой, гораздо меньше произведенной и потребленной электроэнергии, и она дешевле, чем прошлой зимой. Например, октябрь и ноябрь были очень неудачными с точки зрения конъюнктуры внешних рынков для нашей промышленности", - сказал премьер.Источник: https://censor.net.ua/n3177081
то есть рост снизился ибо газ подешевел или потому что е/е подешевела? стоп... е/е подешевела? и почему октябрь и ноябрь были неудачны с точки зрения коньюктуры? что это за "коньюктура"?
сколько раз премьер-министр прочитал этот текст до того как озвучил в стенах парламента?
что значит растет быстрее? в % или абсолютном количественном измирении? то есть если наши условные 100грн ввп растут в год на 3% то это круче чем 100 евро ввп на 1% в Германии? ну тогда да, конечно
Економіка росте в мінус.
Про що він говорить ?
Даже чем в Китає, Карл!