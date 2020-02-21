EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  1778  41
Все про:Кабмин (11636) Гончарук_Алексей (727)

 "Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук

Кабинет министров Украины планирует весной 2020 провести оцифровку всей территории страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил преьмер-министр Алексей Гончарук.

"Провели аудит государственных кадастров природных ресурсов. Впервые в истории Украины уже объединены карты кадастров. Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - говорится в сообщении.

По его словам, оцифровка позволит проводить инвентаризацию и анализировать имеющиеся ресурсы.

Также Гончарук сообщил, что на карту Украины нанесли более 111 тыс. социально важных объектов. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Информационное поле на теме коронавируса будут раскачивать, чтобы продолжать панику, - Гончарук. ВИДЕО

Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177080
 
   
 Топ комментарии
 
Надежный человек, в массовку по 200грн кого попало не берут "Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук - Цензор.НЕТ 3589
 показать весь комментарий
 
Оцифруйте хто небуть їм мізки...Ви в Україні довбні... тут доріг нема, світла й газу по декуди..
Займіться вже своїми обов'язками...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надежный человек, в массовку по 200грн кого попало не берут "Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук - Цензор.НЕТ 3589
 показать весь комментарий
 
 
А Гончарук все оцифровывает, сатана. Себе мозги бы оцифровал. В украинских учреждениях плюют на твои оцифровки и на законы. Требуют множество справок, вопреки Положениям Рады, хамят, ведут себя как клоуны тупорылые, говорят на языке агрессора. В общем Гончарук живет в параллельном мире.
 показать весь комментарий
 
 
Ну будуть оцифровані земельні мапи і що? Хто буде виправляти помилки та махінації, які робились 28 років? Оцифровка не вирішить проблеми незаконного захоплення та використання землі, хто буде виправляти всі помилки та махінації з землею?
 показать весь комментарий
 
 
А как он похож на того чудика туповатого, который еще в советские времена в Ералаше снимался.
 показать весь комментарий
 
Да что вас, Квартал, оцифровывать.
Вас что чипируй, что не чипируй, а IQ у вас ниже, чем у моей собачки (чипированной).
 показать весь комментарий
 
 
Оцифруйте хто небуть їм мізки...Ви в Україні довбні... тут доріг нема, світла й газу по декуди..
Займіться вже своїми обов'язками...
 показать весь комментарий
 
 
Козленок,который умел считать до десяти.
 показать весь комментарий
 
 
Ми порвали з реальністю, гучно грюкнувши дверима. "Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук - Цензор.НЕТ 5684
 показать весь комментарий
 
 
Я от сиджу і думаю: повинна бути якась кореляція з оцифруванням і хімічними речовинами.
 показать весь комментарий
 
 
"Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы. (Филатов)
 показать весь комментарий
 
 
Гугл-карти в поміч. Яке ефективне рішення підзаробити з повітря. До речі, а як там про податок з користування сервісами Гугла
 показать весь комментарий
 
 
Навіщо, в тебе тих чіпів і так по кишеням повно. Смартфонів в тебе точно не один, правда?
 показать весь комментарий
 
Не будьте вимогливим до людей з кліповим мисленням.
 показать весь комментарий
 
 
напоминает анекдот

Будущее России в цифровой экономике!
Кто б сомневался,гражданин начальник! (зек с №333)
 показать весь комментарий
 
Вы прошлой весной обещали посадки. "Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук - Цензор.НЕТ 8145
 показать весь комментарий
 
 
эти зе-бобики еще ни одного дела без зашквара не сделали.
"Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук - Цензор.НЕТ 5017
 показать весь комментарий
 
 
По его словам, оцифровка позволит проводить инвентаризацию и анализировать имеющиеся ресурсы.Источник: https://censor.net.ua/n3177080

Залишитесь зебобіки голі і босі.А хто буде обурюватися,будуть гнати бтрами,як вчора.
 показать весь комментарий
 
От жебіли! Те що щось є в цифрі зовсім не означає що воно є в натурі! "Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук - Цензор.НЕТ 8556
 показать весь комментарий
 
 
Ну, все ... залишимося ми після цього "оцифрування" голі і босі. Якщо Кабінет Міністрів витратив 84 тис. грн на підготовку та презентацію звіту, то уявляєте, скільки з бюджету піде на "оцифрування" усієї країни. Ну, вони ж там нічого не роблять, усе замовляють на стороні. Ну, як піцу з доставкою додому, а розплачуются нашими податками
"Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук - Цензор.НЕТ 8909
 показать весь комментарий
 
 
"Чеські програмісти за два дні зробили безкоштовний сайт, на який уряд виділив 16 млн євро.
Через історію з великим держзамовленням міністра транспорту Чехії Володимира Кремлика відправили у відставку."

https://zaxid.net/u_chehiyi_programisti_bezkoshtovno_i_za_dva_dni_zrobili_sayt_na_yakiy_uryad_vidiliv_16_mln_yevro_n1496848
 показать весь комментарий
 
)) большая Украина в маленьком QR коде.
 показать весь комментарий
 
 
Так это... А в гугл-мап я вижу аналоговые рисунки мексиканских гост-арбайтеров шоле? "Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук - Цензор.НЕТ 2510

Если б не зеленые утырки, мы б и не узнали, шо такое диджитализация. "Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук - Цензор.НЕТ 1066
 показать весь комментарий
 
От як лиш читаю: "Прем'єр-міністр Олексій Гончарук." - мене починає розбирати сміх.
 показать весь комментарий
 
"Весела ферма" онлайн. Тепер грати ще зручніше:

--- Ти мну в Тернопільський забанив?!
--- А на в твої Санджари вірус!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх