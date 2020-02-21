 "Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил преьмер-министр Алексей Гончарук.
"Провели аудит государственных кадастров природных ресурсов. Впервые в истории Украины уже объединены карты кадастров. Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - говорится в сообщении.
По его словам, оцифровка позволит проводить инвентаризацию и анализировать имеющиеся ресурсы.
Также Гончарук сообщил, что на карту Украины нанесли более 111 тыс. социально важных объектов.
Вас что чипируй, что не чипируй, а IQ у вас ниже, чем у моей собачки (чипированной).
Займіться вже своїми обов'язками...
Будущее России в цифровой экономике!
Кто б сомневался,гражданин начальник! (зек с №333)
Залишитесь зебобіки голі і босі.А хто буде обурюватися,будуть гнати бтрами,як вчора.
Через історію з великим держзамовленням міністра транспорту Чехії Володимира Кремлика відправили у відставку."
https://zaxid.net/u_chehiyi_programisti_bezkoshtovno_i_za_dva_dni_zrobili_sayt_na_yakiy_uryad_vidiliv_16_mln_yevro_n1496848
Если б не зеленые утырки, мы б и не узнали, шо такое диджитализация.
--- Ти мну в Тернопільський забанив?!
--- А на в твої Санджари вірус!