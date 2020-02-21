 "Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил преьмер-министр Алексей Гончарук.

"Провели аудит государственных кадастров природных ресурсов. Впервые в истории Украины уже объединены карты кадастров. Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - говорится в сообщении.

По его словам, оцифровка позволит проводить инвентаризацию и анализировать имеющиеся ресурсы.

Также Гончарук сообщил, что на карту Украины нанесли более 111 тыс. социально важных объектов.

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