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Все про:НБУ (4559) Смолий (67) электронные деньги (3)

 Нацбанк исследует возможность выпуска е-гривни, - Смолий

Национальный банк Украины продолжает исследовать возможность выпуска электронной гривни (е-гривни).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ, об этом заявил председатель Национального банка Яков Смолий.

По его словам, появление денег не только в бумажной, но и в цифровой форме является естественным шагом эволюции денег в современном мире. Использование наличных во многих странах, в том числе и в Украине, сокращается.

"На самом деле в 2020 году уже не стоит вопрос о том, быть цифровой валюте или нет. Это - уже данность. Вопрос лишь в том, кто, как и когда будет ее создавать. Но сначала каждому из нас надо определиться, к какому лагерю себя отнести: центробанкиров- "евангелистов" или скептиков цифровой валюты", - сообщил Смолий.

Он отметил, что четыре года назад в Украине начали изучать возможности выпуска собственной цифровой валюты - электронной гривни или е-гривни: "Мы провели "пилот" в 2018 году. Полгода ушло на его подготовку, и еще полгода на активную стадию и анализ результатов. В рамках пилота е-гривня имела четкое определение и форму применения. Мы рассматривали ее как национальную валюту, которая имеет одинаковую стоимость с наличными и безналичными, и как средство платежа, а не накопления. Мы выпустили очень ограниченное количество е-гривни - чуть больше 5000 гривен. За время "пилота" мы изучили все аспекты запуска и работы цифровой валюты центробанка, которые нас интересовали:

- мы протестировали технологию для выпуска и обращения электронной гривни, в том числе изучили эффективность работы распределенных реестров как базы для выпуска и обращения такой валюты.
- мы создали временную методологическую базу для е-гривни, которая включала временные правила и временный регламент.
- мы построили временную бухгалтерскую модель функционирования цифровой валюты.
- мы провели ряд исследований, начиная с возможного влияния на макроэкономическую стабильность и заканчивая правовыми аспектами выпуска и обращения электронной гривни.
- мы доказали, что можем реализовывать технологические и довольно непростые проекты.

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И это - несомненно большое достижение. Я очень этому рад и благодарю команду Национального банка и наших партнеров, которые на волонтерских началах присоединились к этому проекту".

"Хотя мы и завершили пилотный проект, мы и в дальнейшем стремимся воплощать такие инновационные решения. Мы продолжаем исследовать возможность выпуска е-гривни, и готовы будем вернуться к этому вопросу, когда будем убеждены, что не только способны это реализовать с технологической точки зрения, но и, что это не помешает реализации нашего мандата - обеспечению ценовой и финансовой стабильности", - добавил глава НБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3177078
 
 
 Топ комментарии
 
Нацбанк исследует возможность выпуска е-гривни, - Смолий

Правильно. И е-молоко, и е-колбасу...
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Перенимают прогрессивный опыт Венесуэлы?
Нацбанк исследует возможность выпуска е-гривни, - Смолий - Цензор.НЕТ 8708
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Нацбанк исследует возможность выпуска е-гривни, - Смолий

Правильно. И е-молоко, и е-колбасу...
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А вибачайте, з е-молока і е-ковбаси на виході буде е-гівно?
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І це таки серйозно! Чекаємо бунтів асенізаторів!
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И акция в магазине, за каждую покупку 1 кг. колбасы получиш по е-баллу
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Перенимают прогрессивный опыт Венесуэлы?

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Тоді треба випускати два номінала:
1. Є-нривня.
2.Нема-гривня.
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Все це правильно - щоб не возити гривні тачками.
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Нацбанк исследует возможность выпуска е-гривни

Шоу для народа-то Е- декларация,то е-гривня...
Пригласите Пениса Душилина, как специалиста е-МММ...
когда уходят герои на сцену выходят клоуны...
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Запилите до кучи и е-чиновников - им зарплата и соцпакет не нужны... И коррупция будет побеждаться форматированием диска...)
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Коли сипеться хард, то беди можна перемістити у інші зони - наприклад, оффшорні. Нацбанк исследует возможность выпуска е-гривни, - Смолий - Цензор.НЕТ 9883
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ИДИОТ! НА ЗОНЕ ВЫПУСКАТЬ БУДЕШЬ Е- ГРИВНИ, СИДЯ НА ПАРАШЕ !
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При выходе на пенсию каждый пенсионер получит по е-баллу (Пенсионный фонд РФ)...
Нашей "зе-манде", есть у кого учиться
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в основном в Украине у украинцев одна валюта: нема-гривни.
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А что по поводу украинского электронного карбованца из островов морских ежей и зелёных черепашек?
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ты смотри - "выпустили" всего 5000 грн, пилотный проект, три года тестов каких-то, четыре года подготовки, и еще собираются проверять, а как земля - так никаких "пилотов", все знают что будет, как и кому ...
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Е-гривну от налоговой не спрячешь и в матрас не зашьешь. Ты готов е-башит& за еГривны?
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да че там, давайте сразу с е-президента начнем!
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Потом будут е-пенсии и е-зарплаты... ну а потм е-ма-е. Это уже как итог)
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Зачем выдумывать "велосипед" - https://karbo.io/ua/ електронный карбованець.
Уже давно существует, и в отличие от других валют такого типа имеет офегительный
уровень защиты. Я сам есть его учасником (правда еще ничего не намайнил - времени нет на это занятие)
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Смолий пусть эту херню металлическую 1,2 гривны выведет с оборота наверное и е-гривна такая же будет Нацбанк досліджує можливість випуску е-гривні, - Смолій - Цензор.НЕТ 370
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кстати норм решение, почему столько критики...на западе наличка давно не в моде, все с картами
просто шо у нашей власти на словах и на деле все совершенно не сходиться, обычно... постоянно...всегда
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