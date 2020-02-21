 Нацбанк исследует возможность выпуска е-гривни, - Смолий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ, об этом заявил председатель Национального банка Яков Смолий.

По его словам, появление денег не только в бумажной, но и в цифровой форме является естественным шагом эволюции денег в современном мире. Использование наличных во многих странах, в том числе и в Украине, сокращается.

"На самом деле в 2020 году уже не стоит вопрос о том, быть цифровой валюте или нет. Это - уже данность. Вопрос лишь в том, кто, как и когда будет ее создавать. Но сначала каждому из нас надо определиться, к какому лагерю себя отнести: центробанкиров- "евангелистов" или скептиков цифровой валюты", - сообщил Смолий.

Он отметил, что четыре года назад в Украине начали изучать возможности выпуска собственной цифровой валюты - электронной гривни или е-гривни: "Мы провели "пилот" в 2018 году. Полгода ушло на его подготовку, и еще полгода на активную стадию и анализ результатов. В рамках пилота е-гривня имела четкое определение и форму применения. Мы рассматривали ее как национальную валюту, которая имеет одинаковую стоимость с наличными и безналичными, и как средство платежа, а не накопления. Мы выпустили очень ограниченное количество е-гривни - чуть больше 5000 гривен. За время "пилота" мы изучили все аспекты запуска и работы цифровой валюты центробанка, которые нас интересовали:

- мы протестировали технологию для выпуска и обращения электронной гривни, в том числе изучили эффективность работы распределенных реестров как базы для выпуска и обращения такой валюты.

- мы создали временную методологическую базу для е-гривни, которая включала временные правила и временный регламент.

- мы построили временную бухгалтерскую модель функционирования цифровой валюты.

- мы провели ряд исследований, начиная с возможного влияния на макроэкономическую стабильность и заканчивая правовыми аспектами выпуска и обращения электронной гривни.

- мы доказали, что можем реализовывать технологические и довольно непростые проекты.

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И это - несомненно большое достижение. Я очень этому рад и благодарю команду Национального банка и наших партнеров, которые на волонтерских началах присоединились к этому проекту".

"Хотя мы и завершили пилотный проект, мы и в дальнейшем стремимся воплощать такие инновационные решения. Мы продолжаем исследовать возможность выпуска е-гривни, и готовы будем вернуться к этому вопросу, когда будем убеждены, что не только способны это реализовать с технологической точки зрения, но и, что это не помешает реализации нашего мандата - обеспечению ценовой и финансовой стабильности", - добавил глава НБУ.