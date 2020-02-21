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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2948) иск (542) СБУ (14376) мэрия (93) Филатов (397)

 Мэрия Днепра и Филатов подают иск на пресс-службу СБУ о защите деловой репутации

Мэрия Днепра и мэр Борис Филатов намерен судиться с пресс-службой СБУ по защите деловой репутации из-за распространения недостоверной информации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции заявили его адвокаты.

Речь идет об иинформации, распространенной пресс-службой СБУ в Днепропетровской области о том, что мерия Днепра присвоила 25 млн грн.

Адвокат Алексей Шевчук отметил, что мерия к этому в принципе не причастна, так как закупки по этому делу проводил отдельный департамент, который является отдельным юридическим лицом.

По его словам, пресс-служба СБУ сформировала позицию, которая не отвечает действительности, и распространила ее на своем сайте.

Дело касалось обысков на частных предприятиях, фигурирующих в госзакупках, однако свои обязательства перед государством они выполнили.

Адвокат Иван Салий подчеркнул, что таким образом СБУ дестабилизирует ситуацию в регионе, формируя недоверие к власти, а также подставляя главу службы Ивана Баканова.

Шевчук отметил, что в источниках, распространившихся сообщение СБУ, только два были средствами массовой информации.

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"Остальное - это были неизвестные интернет-порталы для того, чтобы сформировать в поисковых системах массив информационных месседжей о том, что в Днепропетровском регионе кто-то что-то расскрадает", - рассказал адвокат.

Он сообщил, что сегодня адвокаты обратились к данным ресурсам с просьбой предоставить право на реплику.

Адвокат Инна Тецкая сообщила, что уже заказано проведение лингвистической экспертизы на предмет того, где и как сформированы фактологические утверждения, чтобы в дальнейшем установить ущерб репутации органам самоуправления и лично мэру. Убыток будет установлен в денежном эквиваленте.

В свою очередь адвокат Инна Белова подчеркнула, что ответственность должна нести СБУ, так как ее сайт является источником официальной информации.

Напомним, СБУ подозревает чиновников горсовета Днепра в хищении денег при ремонте школ и детсадов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177077
 
   
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В Україні«меґів»та мерій НЕ ІСНУЄ! Мерія Дніпра і Філатов подають позов на пресслужбу СБУ щодо захисту ділової репутації - Цензор.НЕТ 8420
«меґ» шо воно таке.. це що мерін обрізаний? Мерія Дніпра і Філатов подають позов на пресслужбу СБУ щодо захисту ділової репутації - Цензор.НЕТ 206
Шо це за юдофобські натяки на ГОЛОВУ міської РАДИ? мабуть редактор з головою не товаришує, а може то така"фішка" у мішпухі хуцпатої замість спілкування державною мовою тут робити"новояз"по Орвеллу-1984, з надією на те що УКРАЇНЦІ забудуть рідну мову(як жи2 свій ідіш забула)??
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Може то сивих меринів мають на увазі? О_о
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Зеленожопые твари пытаются оболгать и облить дерьмом всех, кто понимает истинную суть урордливых слуг кремля. поэтому твари слугодрочеры, займитесь свои глав наполеоном, который скоро будет в открытую от...ть у кремля.

Что сказал не правильно Филатов?

Мэр Днепра Борис Филатов назвал виновных в жесткой реакции украинцев на возвращение из Уханя эвакуированных соотечественников.
Градоначальник Днепра Борис Филатов считает, что в этом виновата украинская власть. Комментируя ситуацию в связи паникой из-за прибытия в Новые Санжары эвакуированных граждан Украины, Филатов отметил, что это та суровая реальность, к которой всем нам стоит привыкать. Филатов в своем сообщении в Facebook защитил паникующих украинцев, заявив, что вина в произошедшем лежит только лишь на украинских чиновниках. "Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами "все воруют, всех надо сажать", презираете людей и держите их за быдло, не можете справиться с алкоголизацией населения и игорным бизнесом, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством и др***ите в Парламенте, экспериментируете с властью и страной. А потом искренне удивляетесь, что "народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса"", - заявил мэр Днепра. Он подчеркнул, что украинцы - самый простой и обычный народ, который, к тому же, замучен безнадегой.
"Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы. Как человек, каждый день ходящий по дворам, говорю", - резюмировал Борис Филатов.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201715_1582224475
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Долго он так не протянет. В цирке академикам не место.
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зачем им что-то присваивать?, когда парковки по 15 грн. через офшор гонят????)
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какие парковки и какой офшор - очевидно как и в Киеве и в других городах Украины - деньги за парковки, идут на прямую городу - в платеже есть все - кому и сколько - читать такое просто дикость
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