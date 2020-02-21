 Мэрия Днепра и Филатов подают иск на пресс-службу СБУ о защите деловой репутации

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции заявили его адвокаты.
Речь идет об иинформации, распространенной пресс-службой СБУ в Днепропетровской области о том, что мерия Днепра присвоила 25 млн грн.
Адвокат Алексей Шевчук отметил, что мерия к этому в принципе не причастна, так как закупки по этому делу проводил отдельный департамент, который является отдельным юридическим лицом.
По его словам, пресс-служба СБУ сформировала позицию, которая не отвечает действительности, и распространила ее на своем сайте.
Дело касалось обысков на частных предприятиях, фигурирующих в госзакупках, однако свои обязательства перед государством они выполнили.
Адвокат Иван Салий подчеркнул, что таким образом СБУ дестабилизирует ситуацию в регионе, формируя недоверие к власти, а также подставляя главу службы Ивана Баканова.
Шевчук отметил, что в источниках, распространившихся сообщение СБУ, только два были средствами массовой информации.
"Остальное - это были неизвестные интернет-порталы для того, чтобы сформировать в поисковых системах массив информационных месседжей о том, что в Днепропетровском регионе кто-то что-то расскрадает", - рассказал адвокат.
Он сообщил, что сегодня адвокаты обратились к данным ресурсам с просьбой предоставить право на реплику.
Адвокат Инна Тецкая сообщила, что уже заказано проведение лингвистической экспертизы на предмет того, где и как сформированы фактологические утверждения, чтобы в дальнейшем установить ущерб репутации органам самоуправления и лично мэру. Убыток будет установлен в денежном эквиваленте.
В свою очередь адвокат Инна Белова подчеркнула, что ответственность должна нести СБУ, так как ее сайт является источником официальной информации.
Напомним, СБУ подозревает чиновников горсовета Днепра в хищении денег при ремонте школ и детсадов.
«меґ» шо воно таке.. це що мерін обрізаний?
Шо це за юдофобські натяки на ГОЛОВУ міської РАДИ? мабуть редактор з головою не товаришує, а може то така"фішка" у мішпухі хуцпатої замість спілкування державною мовою тут робити"новояз"по Орвеллу-1984, з надією на те що УКРАЇНЦІ забудуть рідну мову(як жи2 свій ідіш забула)??
Что сказал не правильно Филатов?
Мэр Днепра Борис Филатов назвал виновных в жесткой реакции украинцев на возвращение из Уханя эвакуированных соотечественников.
Градоначальник Днепра Борис Филатов считает, что в этом виновата украинская власть. Комментируя ситуацию в связи паникой из-за прибытия в Новые Санжары эвакуированных граждан Украины, Филатов отметил, что это та суровая реальность, к которой всем нам стоит привыкать. Филатов в своем сообщении в Facebook защитил паникующих украинцев, заявив, что вина в произошедшем лежит только лишь на украинских чиновниках. "Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами "все воруют, всех надо сажать", презираете людей и держите их за быдло, не можете справиться с алкоголизацией населения и игорным бизнесом, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством и др***ите в Парламенте, экспериментируете с властью и страной. А потом искренне удивляетесь, что "народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса"", - заявил мэр Днепра. Он подчеркнул, что украинцы - самый простой и обычный народ, который, к тому же, замучен безнадегой.
"Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы. Как человек, каждый день ходящий по дворам, говорю", - резюмировал Борис Филатов.
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https://www.facebook.com/mishalovv/videos/2421903721413789/?v=2421903721413789