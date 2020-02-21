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 Политика Украины
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Все про:Портнов (513) ГБР (975) Венедиктова (40)

 К Портнову есть вопросы, скажем так, - Венедиктова

Учитывая количество заявлений зарегистрированных экс-замглавы АП времен Виктора Януковича Андреем Портновым встреча руководителя ГБР с ним неизбежна.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила врио главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова.

Венедиктова заверила, что пока что не знакома с экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андреем Портновым: "Но вопросы есть, скажем так".

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"Со стороны Андрея Портнова ничего нет абсолютно. Я знаю, что в телеграмм-канале он уже анонсировал встречу с руководством. Но пока никаких таких попыток не было. И исходя из того, что у нас очень много заявлений зарегистрировано именно Портновым, причем по резонансным делам, я думаю, что мы с ним обязательно увидимся", - пояснила Венедиктова.

С полным текстом интервью врио главы ГБР Ирины Венедиктовой: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански" можно ознакомиться здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3177074
 
 
 Топ комментарии
 
Я даже знаю эти вопросы: "Чего изволите, Господин?"
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Какие могут быть вопросы к кумиру зелебобиков? К Портнову есть вопросы, скажем так, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2025 К Портнову есть вопросы, скажем так, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 968
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К Портнову есть вопрос: чего изволите?
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Я даже знаю эти вопросы: "Чего изволите, Господин?"
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Головне питання до портнова, чому він досі не сидить?
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Какие могут быть вопросы к кумиру зелебобиков? К Портнову есть вопросы, скажем так, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2025 К Портнову есть вопросы, скажем так, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 968
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не могут,не достаточно квалифицированы
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кто он вообще такой, что диктует зедебильной власти что делать?
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Что то сегодня сильно рекламируют эту тупую курицу. которая и тесты то на судью хрен прошла по своей тупости.
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Царь хороший, Царь не знает - во всем бояре виноваты
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совместный секс не повод для знакомства?))))
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"к Вам есть вопрос. чего же боле. что я могу ещё сказать?" (С) (письмо ирины к портнову)
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Ніхто і не сумнвається, що він тепер вам явно свої накази віддавати буде.
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Что за дуру они нашли? Это кака-то родственница Мендель или что? На Портнова должны быть уголовные дела, а не вопросы к нему.
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А багатьом зрозуміло, що просто так до ГБР не взяли би таку кількість заяв.
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Вопросы??????.......Да у всей адекватной части населения Украины уже давно есть ответы и даже приговор этой мрази!!!
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К Портнову есть вопросы, скажем так/ Откуда такая деликатность.Крыша Портнова./ Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину.-По словам Коломойского, иПортнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются. / ГПУ просит Канаду снять санкции с Портнова/ Несмотря на : Буду превращать в кусок говна, выверну наизнанку: как Портнов угрожает сотрудникам ГПУ.
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К Портнову есть вопросы - Венедиктова:

Все ли хорошо, Андрей Владимирович?
Все ли Вас устраивает, Андрей Владимирович?
Есть ли какие еще пожелания, Андрей Владимирович?
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