 Чиновникам не доверяют 77% украинцев, - опрос Центра Разумкова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова.
Среди исполнительных и правоохранительных органов власти зачастую доверие выражается к Вооруженным Силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (65%), Государственной пограничной службе (60%), Национальной гвардии Украины (60%).
Недоверие чаще высказывается к государственному аппарату (чиновникам) (77%), судебной системе в целом (76%), местным судам (71%), прокуратуре (68%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) ( 65%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (65%), Правительству Украины (64,5%), Верховному суду (64%), Антикоррупционному суду (64%), Конституционному суду Украины (60,5%).
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Артем Шевченко сказал, что украинцы с перегаром, а полиция с Сабаковым - становой хребет державы.
Приплыли....😕
У Зели личный рейтинг в 3 раза выше, чем у правительства - вот такой парадокс.
А чиновникам не доверяют в принципе - что при Порошке не доверяли, что при Кучме не доверяли, что при Зеле не доверяют.
Судя по той жж... что твориться, надо уже 80%+ рисовать...
Тут есть старая проверенная отмазка:
"Царь хороший, Царь не знает - во всем бояре виноваты".
Уже лет 500 такая отмазка работает.
Т.е. наш выбор диктатура?!
Новые же лица, как вы и хотели!
В 2015 році проводили опитування - так там довіра до журналістів складала 23% (приблизно як у прокурорських). Найбільше в Армії-Церкви-ветеранів - 70-80. У московії, навпаки, довіра до журналістів дуже висока - десь 60% (точно не пам'ятаю).
Корень проблемы (Часть 1)
Довольно странная ситуация разворачивается вокруг эвакуированных из Китая граждан Украины. Казалось, что вчера дно оказалось пробитым и падать дальше некуда, но не тут-то было. Оказывается - есть куда. Похоже на то, что янелоха начали юзать, как Бобик тряпку. В дело пошли молодые спортивные ребята, которые еще вчера ходили в куртках и футболках «нацкорпус», а теперь они оказали борцами с короновирусом, а вернее с теми, кто может оказаться его носителем. Трэш ситуации вот в чем.
То, что сейчас принято называть руководством страны, именно в этой ситуации перешло в свою третью стадию, как насекомое проходит стадии яйцо, гусеница и куколка. Первую стадию условно можно назвать эйфорией. В самом деле, с конца мая и по 1 сентября янелох и его команда имели целых три медовых месяца, когда можно было откровенно валять дурака, жрать шаурму на заправке, купаться в водах фекальных стоков в Одессе или просто - за казенные деньги кататься в туры по миру.
Этому способствовала как собственная бестолковость, так и работающий отдельно от комик-труппы на Банковой, государственный механизм. Ведь Кабмин работал еще прежний и парламент - тоже. Они действовали независимо от янелоха и любой косяк, допущенный ими, был бы мгновенно обыгран соответствующим образом: «Это - люди Порошенко, это - все они!». При этом, были бы речи о том, что вот сейчас они наберут новых, умных и красивых лиц и покажут, как надо рулить. При этом, они будут честными и патриотичными. Глядя на этот заезжий цирк, моя покойная бабушка сказала бы так: «зарікалася свиня г не їсти». Так оно и случилось.
С 1 сентября, когда янелох отпочковал остальные органы власти, закончился период инфантилизма и начался период дилентантилизма. У этой бригады больше не было подпорок в виде остатков старой власти (кроме Арсенборисыча, конечно) и она стала показывать такой класс, что многие пытались ущипнуть себя, чтобы убедиться, это - не сон и не какое-то трэш-шоу с элементами конюшенной эротики. В общем, этот отрезок характеризуется тем, что публика демонстрирует полную неспособность решать насущные проблемы. Более того, в этот период произошло очень печальное событие. Некомпетентность оказалась настолько глубокой и всеобъемлющей, что классический ресурс «это папередники» был истощен практически мгновенно.
На самом деле, эта отговорка имеет успех не только у нас. Достаточно вспомнить Дональда Трампа, который первые два года только и делал, что за любые срывы и сбои вспоминал Обаму. Да он и сейчас это делает, хоть и не так часто. А все потому, что Трамп использовал этот ресурс довольно дозированно, в нужных случаях, да и сам - сделал много того, что понравилось простым американцам, а именно - дал. Мне оттуда так и пишут - «не ругайте Трампа, он нам дал». Сначала я хотел уточнить у них, в курсе ли они, откуда он это взял, чтобы дать? Но потом решил, что именно это меня не касается, у нас своих проблем выше крыши.
Но вернемся к бригаде янелоха. Уже к декабрю месяцу пенять на папередников стало не комильфо, поскольку на любом направлении у них получалось не просто лучше, а лучше не сопоставимо. Примерно в это же время из власти стали уходить те, кто решил, что может действительно что-то сделать лучше, чем это было при Порохе, пусть и под зелеными флагами. Заткнув нос они покинули «ряды» и остался натуральный спецотлов. Сравнивать их слова, а тем более - действия с предыдущей властью, стало не просто неуместно, а даже опасно. И потому - тема закрылась.
(окончание следует)
Собственно говоря, второй отрезок дистанции, можно охарактеризовать словами старой песни:
«Сам п'ю, сам гуляю, Сам стелюся й сам лягаю».
Или как это бывает у боксеров - в режиме «бой с тенью». Власть имитирует бурную деятельность, самостоятельно создавая проблемы и самостоятельно же пытаясь их решить. К финишу этого отрезка уже всем стало понятно, что с созданием проблем у нее получается гораздо лучше, чем с их решением, и в общем, этот период мог как-то длиться, пока не кончатся деньги и они таки кончились.
Но эффект от промотанных ресурсов не успел наступить, а период закончился по не зависящим от этой публики причинам. Ведь кроме проблем, которые ты сам себе создаешь, есть еще и внешние проблемы. Если проблему войны они пытаются решать путем сдачи интересов Украины, рассказывая о пользе этого мероприятя, то тут еще можно использовать ресурс «папередники», мол - Порошенко виноват, а вот с короновирусом Пороха уже никак не свяжешь и тут уже надо показывать собственную способность решать подобные проблемы.
Причем то, как решаются именно такие проблемы, показывает всю суть власти, ее нутро и вот мы его увидели. Непрофессионализм этой публики впервые показал свою истинную опасность. Они просто понятия не имеют, как следует поступать в подобных ситуациях. А это непонимание исходит от банального отсутствия базовых знаний и хоть какого-то опыта работы в какой-то общественно полезной сфере деятельности. Лоботрясы, бездельники и гуляки, безусловно имеют опыт во многих, специфических видах деятельности, но для общества они полностью бесполезны и даже вредны.
Но самое опасное во всей этой ситуации вот что. Дремучее невежество, тупость, чванливость и главное - антиукраинская заряженность отпугивают людей, которые аморфны в политическом плане. Не секрет, что есть целая прослойка чиновников и не только чиновников, которые никогда не лезли в политические баталии, закрыв эту тему раз и навсегда, и не будут этого делать впредь. Они работают при любой власти, как артисты, проституки и извозчики. Но в отличие от этой публики, они четко могут различить запах паленого и если смердит слишком сильно, они не станут делить ответственность за чьи-то чудеса. И вот эта прослойка уже очень прилично дистанцировалась от власти, а потому мы видим какой-то бенефис никчемности.
Вот министерша здравоохранения решила поехать и сидеть в карантин е эвакуированными. Кто-то может спросить: зачем? А ответ прост. Ситуация не простая и с нее спросят с первой, в случае чего. Она это почувствовала и решила таким образом вычеркнуть себя с первой строчки списка на раздачу, мол - была с ними и все тут.
Но это - не те действия, которые нужны были раньше и нужны сейчас. Понятно, что Украина сильно отстает от развитых стран в плане медицины, но как только ведущие страны погнали в Китай самолеты для эвакуации, наш должен был быть одним из первых. Как бы там ни было, а вытаскивать своих граждан из таких ситуаций - обязанность государства. Тут даже спорить не о чем. Если нет возможности везти гражданским бортом - везите военным, но везите и не держите там людей, чтобы они сходили с ума от ужаса. Не важно, есть у них вирус или нет - полетели и вывезли. Но при этом- должна быть отработана цепочка мер, чтобы не пострадал никто, кто участвует в операции. А на месте уже должен быть развернут госпиталь с максимально возможной степенью биологической защиты. Если у нас такого нет - надо ехать в Европу, Штаты, наконец и просить, покупать все это до прибытия борта, а не по Оманам и Швейцариям болтаться и **и пинать.
В общем, период бесполезности нашей власти остался позади и теперь понятно, что она сама является генератором этой опасности просто из-за неумения предотвращать превращение проблемы в катастрофу. Чем быстрее она уйдет, тем меньше возможности стране черпнуть катастрофу.
https://defence-line.org/
От **** я так і знав.
о времена, о нравы...
P.S. Ну, не блазнів же терпіти