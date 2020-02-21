 Полиция отпустила 23 задержанных митингующих в Новых Санжарах, - МВД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Полиция Полтавской области сообщает, что вчера, 20 февраля, 24 наиболее агрессивные лица были задержаны и доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей по статье 208 УК", - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

Правоохранители Полтавщины несут службу в усиленном порядке и охраняют санаторий, куда заселили эвакуированных сожителей. Круглосуточно на патрулировании находится 200 правоохранителей, как полицейских, так и гвардейцев.

Правоохранители, несущие службу, не имеют возможности контактировать с гражданами в санатории. Все, кто прибыл вчера из Китая, в том числе и медики, находятся в обсервации.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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