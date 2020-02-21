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 Полиция отпустила 23 задержанных митингующих в Новых Санжарах, - МВД

Полиция отпустила 23 из 24 задержанных митингующих в Новых Санжарах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Полиция Полтавской области сообщает, что вчера, 20 февраля, 24 наиболее агрессивные лица были задержаны и доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей по статье 208 УК", - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

Правоохранители Полтавщины несут службу в усиленном порядке и охраняют санаторий, куда заселили эвакуированных сожителей. Круглосуточно на патрулировании находится 200 правоохранителей, как полицейских, так и гвардейцев.

Правоохранители, несущие службу, не имеют возможности контактировать с гражданами в санатории. Все, кто прибыл вчера из Китая, в том числе и медики, находятся в обсервации.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177071
 
 
 Топ комментарии
 
Сцуко, позорище! Опустились ниже уровня канализации эти "протестующие".
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Как это отпустила? Раз они разбили окно автобуса с лицами, которые на карантине, их тоже надо поместить под карантин. И везти где-то под Одессу в том же автобусе с разбитыми окнами и чтоб такие же дятлы по ним шпуляли камни. Они заслужили.
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это профессиональные протестующие нацжёны
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*****, позорище! Опустились ниже уровня канализации эти "протестующие".
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это профессиональные протестующие нацжёны
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"и пошли б они солнцем палимы" (С). но не повезло. туман. в нём все они и скрылись.
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Опустила или отпустила? А то меня терзают смутные сомнения...
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Они наверное вновь переодевшись вышли на патрулирование.
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Це не протестуючі, Це гопники інфековані коронавірусом мозку! Їх потрібно тримати в ізоляції!
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Как это отпустила? Раз они разбили окно автобуса с лицами, которые на карантине, их тоже надо поместить под карантин. И везти где-то под Одессу в том же автобусе с разбитыми окнами и чтоб такие же дятлы по ним шпуляли камни. Они заслужили.
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Так в этом и дело кто разбил, а фиг его знает? Но те кто знают как раз и пожельники тех кто разбил. Рука -руку моет!!!
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А ті, хто відпустили, якраз і є тими подільниками.
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Хіба не поросенко мародерив країну "на крові"жертв,винищених своїм гебнявим куратором цілих 5-ть років?Хіба не ті ж самі медія не в тих самих руках поросенкомафії зараз?Псам коло табуна все рівно,кому слугувати-аби господар був,бо самостійно думати пес не вміє,хоч і окучує табун свиней.Але друзів,як країну впізнають у всесвітній біді-а Україна зараз показує світові-хто вона насправді-поросяча ферма і не більше.Ганьба вам усім,пітори,які ще й на страшній хворобі "зраду" замутили "на кістках" Небесної Сотні.Кайтеся,щоб небеса вас простили тепер та не наслали вогню,бо одне лихо породжує інше.
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Сколько стоит один твой говнопост? Абесчяю никому не рассказывать.
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Чувак, проспись. Твої усі вже змінили методички, це стара!!
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Вони зробили свою справу на "благо" влади - відпрацьований матеріал.
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а одного нужно наказать! ну не власть же импотентную наказывать, в самом деле!
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Проверяют, вдруг это еще один участник убийства Шеремета...
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Мало затримали і даремно відпустили тих, кого затримали.
Мінімум це бидло повинно було відсидіти 14 днів
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А ты видимо хочешь что бы у нас было как в Ухани вот так:
нууу ....ты же не быдло .....
Someone collapsed at shopping mall no one went to help #Wuhan China Coronavirus Outbreak
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Це Гонконґ. В Ухані вже давно жодні гіпермаркети не працюють.
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Мусоров избивавших людей на нары !!!
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В цьому конкретному випадку мусора правильно робили, що "ізбівалі". Бидло треба виховувати і прививати загальнолюдські цінності через пі.дюліни.
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Вчера государство изнасиловали дубинками жителей Санжар которые начали протесты ..В унисон с трагической датой ..Вечером смотрел обзор телеканалов медведчука -там действиями власти довольны и такие как Пиховшек рады что теперь Майданы пресекают сразу..по старинке куча мусоров с дубинками наваляли жителям села
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Эти жители села обоср@ли Украину на весь мир
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Та ні, вони просто показали хто вони. Ми маємо розколоте суспільство. Розколоте воно не навпіл, а 73% проти решти. Нам слід визначитись що ми будуємо. І тут Зеленський правий. Навіщо будувати ******* Європейську країну, вирішувати проблеми із освітою і т.п., якщо ця більшість, саме така як у Н.Санжарах? Їм потрібно надати можливість - жрати, бухати, спарюватись та їжу для мозоку. У їх випадку це тупі серіальчики, бо іншої вони не сприймають.
Я не говорю, що усі 73% це бидло. Я за вчора спілкувався не з одним "Зелєботом" який обурений цьому дикунству, але я не почув від них відповіді чому ж вони тоді у цій більшості?
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Ви порівняли Майдан, який розпочала і вела інтелігенція, з купкою полтавських селюків-кугутів?
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Мы не в мордоре живем. Не умно оглядываться на то что там рашистским прихвостням понравилось или не понравилось. Рашистских прихвостней надо привлекать к ответу по статье 111 УК, всего-то.
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О каких Майданах ты речь ведешь? Там Майданом и не пахло изначально. А опозорились действительно на весь мир.
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Уродская власть... Амбициозные ничтожества продолжают уничтожать страну. Ненависть людей, к нынешней "власти", уже больше, чем к Порошенкую. И это еще не прошло и года.
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100% - нацжены авакова. правая рука борется с левой, для картинки по рос-сми.
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бо усі вони насправді були або поліціянти в цивільному або представники авакянских нацдружин.
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Тим "каторим стидна жіть в адной странє с такім народом ("рагулями")" - вскривайтеся або чемодан-вокзал-кацапєтовка.
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Я корінний українськомовний киянин, з родини наукової інтелігенції і червоним дипломом червоного корпусу). Мене також бісять ці селюки-невігласи, які кидали каміння у ні в чому не винних українців, евакуйованих з Китаю.
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А що ви хотіли? 84% цих "селюків-невігласів" проголосували у 2 му турі за зеленського. Який рівень освіченості у людей, що дивляться "Сватів" і "Слугу народу" може бути? Зеленський по "телеку" розстрілює парламент, закопує Порошенка тощо. Хіба електорат такого "політика" може відрізнятися від свого "обранця".
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А про те, що майже полова тих українців - громадяни Норвеґії, Ізраїлю, Арґентини тощо, Вас забули повідомити?
Хто вирішив, що власне Україна є відповідним місцем, щоб туди завезти потенційно зачумлений інтернаціонал з десятка різних країн?
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І що? Мадярів послали на.уй усі їх сусіди. Вони вже усіх дістали, їм дали чітку відповідь - нах.й і саме туди вони й підуть. Якщо їм легше здолати цей шлях через ООН, то нехай йдуть через ООН.
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Если венгры у вас в квартире ,отжимайтесь три четыре ,ширится растёт заболевание... Поліція відпустила 23 затриманих мітингувальників у Нових Санжарах, - МВС - Цензор.НЕТ 6955
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Бардак в стране жуткий! Все работящие выехали, остались те, что сутками протестуют, майданят и строчат на сайтах.
А экономику кто будет поднимать?
Учтите, в Европе никто не майданит среди недели! В субботу - воскресенье выходят, если надо. И то больше мужики - женщины детей доглядают.
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Ви це на французьких та іспанських сайтах напишіть, посміються добряче...
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