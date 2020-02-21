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Все про:Полтавщина (567) протест (4646) украинцы (3097) эвакуация (567) Разумков Дмитрий (397) COVID-19 (127)

 Мне было дико наблюдать за событиями в Новых Санжарах: давайте оставаться людьми, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ему было дико наблюдать за событиями в Новых Спнжарах на Полтавщине, где вчера происходили протесты из-за размещения там эвакуированных людей из Китая.

Об этом он сказал во время заседания ВР, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Давайте не забывать, что страна была всегда очень толерантным государством. Мне дико было наблюдать вчера (я уверен как и вам, и 99% наших сограждан), что происходило с нашими гражданами, вернувшимися из Китая", - сказал спикер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Перегар от протестующих, страх, паника и тотальное недоверие к власти, - Артем Шевченко о событиях в Новых Санжарах. ФОТОрепортаж

Он отметил, что эвакуированные люди здоровы.

"Однако даже если бы кто-то из них был болен, поражен этим вирусом - это наши граждане, такие же, как мы с вами", - сказал Разумков.

Эти слова нардепы встретили аплодисментами.

Разумков также призвал "слышать друг друга и оставаться людьми".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разбили окна автобуса и забросали съемочную группу камнями, - журналист Махов о протестах в Новых Санжарах. ФОТО

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3177067
 
 
 Топ комментарии
 
нужно было тогда везти к себе во дворцы, как обещал оманский брехун.
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Саме цікеае,що ті хто голосував за клоуна що грає хуєм на балалайці та ті хто вибивав вікна в автобусах що везли евакуйованих з Уханя -це одні і ті люди
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ну почему бы ******** не выделить один санаторий в той же Конче Заспе ... народ бы не бунтовал
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Интересно, а почему слепотрастовый не предложил свой дом в качестве такого санатория? Мені було дико спостерігати за подіями в Нових Санжарах: залишаймося людьми, - Разумков - Цензор.НЕТ 6045
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А ти чого свій дім не виділив? Для чого народ клоунів вибрав, щоб відосікі їм крутив?
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Вам ЗЕбилам и через 100лет слепотрастовый будет в штаны срать?
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Ну да, там говна точно на 100 лет, и на тебя точно хватит, и на всех твоих родственников и знакомых, стожароид! Мені було дико спостерігати за подіями в Нових Санжарах: залишаймося людьми, - Разумков - Цензор.НЕТ 2464 Не зря ж так смачо ж...й, ой,извините, спиной к тебе на стадионе во время дебатов повернулся!!! Мені було дико спостерігати за подіями в Нових Санжарах: залишаймося людьми, - Разумков - Цензор.НЕТ 2464
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Я смотрю ты регулярно следишь за его задницей Мені було дико спостерігати за подіями в Нових Санжарах: залишаймося людьми, - Разумков - Цензор.НЕТ 8317 боишся прозевать очередную порцию?
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Зеля , ты что ли? Осел оманский, извини не узнал. Мені було дико спостерігати за подіями в Нових Санжарах: залишаймося людьми, - Разумков - Цензор.НЕТ 4697
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Так чего ж ты наблюдал, а не выехал к людям, Клоун?
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Прикольно другое! Никто из лидеров партий не выехал туда! К своему электорату!
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От і відправ до них бубочку, у Нових Санжарах його лохотрату 85%.
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Перевір і ти. Сайт ЦВК тобі на допомогу.
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Это какой избирательный участок, номер? Проверю!
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нужно было тогда везти к себе во дворцы, как обещал оманский брехун.
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Деньги пороха затмевают разум нищего народа. Видать аванс получили еще до блокирования дороги, все поголовно пьяные.
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Ну да, а Слепотрастовый стоял у ворот своего имения и приглашал с хлебом и солью разместить этих людей у себя. У него же как раз такой дворец!
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hromadske



Евакуйовані через коронавірус з китайського Уханя нині перебувають у Медичному центрі Нацгвардії в Нових Санжарах на Полтавщині - українка Олександра Волкова поділилася відео про умови у своїй кімнаті.

https://twitter.com/i/status/1230760091336396801
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это лишний раз доказывает то,что вся эта "акция" - не более,чем дешевый пиар
правда,есть одно "но" - вовлечение в скандал простых граждан,создание противостояния их с силовиками - и всё это допущено (создано) буквально на ровном месте..
а это уже несоответствие занимаемым должностям - как минимум
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Нет, это говорит о 1) быдлятсве тех, кто учавствовал в этой акции и 2) успешной работе тех, кто четко понимал, как управлять таким быдлом!
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Ну да! Точно! Этот же санаторий построили 6 месяцев назад! Или все-таки раньше?
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Голосував за Зеленського? Заспокойся! Ніякий короновірус тобі не страшний. Ти вже, ****, мертвий Мне было дико наблюдать за событиями в Новых Санжарах: давайте оставаться людьми, - Разумков - Цензор.НЕТ 6809
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Саме цікеае,що ті хто голосував за клоуна що грає **** на балалайці та ті хто вибивав вікна в автобусах що везли евакуйованих з Уханя -це одні і ті люди
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100%
порохоботи настільки адекватніші за зебілів, що в цій ситуації саме вони швидше стануть на бік влади, яку обрали зебіли, навіть тієї ж Скалецької, якій звісно до Супрун, як до неба, але в цій ситуації, залишившись в карантині вона поступила достойно на мій погляд
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ну что, чистоплюй, спустился с Небес на Землю?
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А вы люди, зеленые? На себя посмотрите. И содрогнитесь, до какого уровня вы деградировали. Не тебе, Разумков, кого-либо в чем-либо упрекать. Вы уже давно вышли за границы того, что называется "человек".
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До какого уровня может деградировать так называемый человек - прекрасно видно по комментариям порохоботов. Делать акцент на этом не стоит.
Что касается вчерашнего поведения украинцев, им уже дали оценку зарубежные СМИ.
Их мнение единогласно: дикари.
Только дикари могут так себя вести, так относиться к другим людям, к своим соотечественникам.
Дикари без чувства сострадания, без совести, без морали.
И они еще в какую-то Европу ломятся...
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Дикари не население. Дикари те, кто дорвался к власти на тотальном вранье. Это не был протест против приехавших. Это протест против властей, которые клали на все и всех.
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Дорікати і осуджувати легко, коли в тебе все "схвачено і оплачено", коли ти їздиш на машині з підігрівом п'ятої точки, відпочиваєш на крутих курортах, лікуєшся лише закордонними брендами, твої діти їдять щодень заморські фрукти і м'ясо, ходять в теплому одязі... Але поряд є люди, яким може й страшно, бо вони також мають сім'ї, працюють для них, не покладаючи рук, але не можуть інколи дозволити купити своїй дитині навіть сироп від кашлю і це не голі слова, повірте, я таке часто бачу!
-Тому дорікайте владі, яка не вміє з цим усім дати ради, не вміє забезпечити і організувати, не вміє подбати ні за людей, ні за медперсонал, який вагонами покидає країну, бо тут їх чекає мінімалка і страх за себе і близьких та море незаслуженої зневаги!Наші люди через роки матеріальної убогості, війни і нестабільності в державі постійно є в хронічному тривожнодеприсивному стані, тому що часто в них немає можливості придбати банальні ліки від застуди. А наша влада з огляду на таке убоге матеріально-побутове становище людей повинна була покласти вирішення проблеми евакуйованих осіб на стабільно і високозабезпечену верству ВПЕВНЕНОСТІ ЩО НЕ БУДЕ ЕПІДЕМІЇ НЕМАЄ!!!!!
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Хотелось бы посмотреть условия содержания наших граждан и Европейцев, и оборудование. Ой что то посказывает что сдесь просто жо пааааааа
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а какие комментарии порохоботов? они как раз в основном адекватные - стыдно за украинцев. это именно зебильный электорат, тупой в своей массе, устраивает весь этот позор. а выбранная этим электоратом зебильная власть делает все, чтобы этот позор разжечь посильнее
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То есть Вам, уважаемый, удалось провести экспресс соцопрос среди стожароидов, по которому сделан вывод, чей там электорат, или это просто не подтвержденный ничем высер?
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ой, ошибочка, не стожароидов, а санжароидов
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Дико було спостерігати мені, що ти Голова Верховної Ради вчора-позавчора мовчав ...
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Он только что обозвал свой народ животными? Мне было дико наблюдать за событиями в Новых Санжарах: давайте оставаться людьми, - Разумков - Цензор.НЕТ 7261
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За збоченцями у підпорядкованій Разумкову Зе-Раді не дико спостерігати?
Регламентний комітет розглядав поведінку Ківи, Яременка, бика Дмитрука
?
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а про "луб'янські вуха", які явно стирчать з цього "бунту" на рівному місці, ти нічого не хочеш сказати?
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То Порох и госдеп виноваты, всем же очевидно!
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Не дико, а стыдно
Не за таких ублюдков-хатоскрайников отдавали жизни на Майдане и на Донбасе
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А не порохом ли все это организовано, не за его ли бабло?
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А вот теперь представь Разумков , как дико наблюдать людям ваш помойный балаган в ВР.
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Мне уже 9 месяцев дико наблюдать над событиями в ЗЕльоной Украине

"Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли...."
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На протяжении двадцати лет,людям лгали и грабили. С каких херов будет теперь доверие и уважение к власти ? Честь нужно смолоду беречь. Теперь и не обижайтесь.
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Точно. То-то видно, что ты вечный комсомолец. А КГБ когда тебя приметило?
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Якщо би цих людей привезли в Конча Заспу,то там би снайпери проти них працювали.Стільки моралофагів і псевдопатріотів,які критикували.Ви ж так само би не хотіли цих людей,бо впевненості немає,що не буде епідемії.
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Зелен Гниди самі підігрівали мракобісся! Це ж ви втирали, що кухарка, тобто ударник прутнем по роялю, може керувати державою? А ви самі тупе зелене бидло! Ідіть по-доброму! Бо незабаром гнатимуть вас, як сидорових кіз!
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У тебя уже начался шоколадный понос, а это смертельно.
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Тепло зустріли, замість хліба солі, камінням та палаючими шинами пригостили! У всьому зеля винен? Чи гопота новобидлярська? Та й в Тернополі придурки до сих пір з кадилами бігають!
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так нада карантін для тих ушанських еякуліруваних устроіть в Феофанії, то всьо виглядєло би культурно і цивілізіровано - іді, разумкофф, любуйся!
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Оказывается виновата не беспомощная ЗЕльоная власть, а люди.

Порох, кстати, никогда не обвинял людей!
Даже после выбора ими Клоуна Зеленского
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Якби влада привезла цих людей,десь в київську область,де є все необхідне,то нічого би не було.Але ж ні,влада налякалася,за себе.Нехай краще бидло помирає,якщо що,ніж ми.Саме так думають у цій самій владі.Такого в розвинених країнах точно немає.
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быдла у нас много что среди власти что и среди народа
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Нормальный украинец не будет закидывать камнями других украинцев, ни здоровых ни больных. Полагаю, у Зеленского своих зебилят собрались посадить на 8 лет, было бы смешно, если бы не было так грустно.
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Зе влада натравлює Українців на Українців і так думає далі мати владу Мені було дико спостерігати за подіями в Нових Санжарах: залишаймося людьми, - Разумков - Цензор.НЕТ 1779
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Разумков соромиться додати що там практично всі є виборцями зеленої шмарклі!
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Тому що ти поц залишив зону своєго комфорту і тобі не затишно між смердами і часто від них тхне запах дешевого анкоголю але це ви скоти довели людей до такого стану це реальність малята а не країна у смарфоні
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"Однако даже если бы кто-то из них был болен, поражен этим вирусом - это наши граждане, такие же, как мы с вами", - сказал Разумков. Источник: https://censor.net.ua/n3177067

Ще тиждень тому треба було знайти закриту лікарню в Україні, навіть лікарня для богатих нардепів десь у Кончі Заспі підійшла б, а так поспіхом Зе влада роздмухує скандал за скандалом.

Зе влада несе повну відповідальність за те що коїться в Україні, а не протестувальники.
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Разумков - это твои избиратели. И, приведя зеленого гундоса в президенты, ты делаешь этих людей ещё быдлее, чем они были.
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Точные сведения? А я думаю, что это поклонники ОПЗЖ или ПЕС.
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ОПЗЖ - понятно что и они. Хотя многие и временнона@банные, но всё же пока большинство избирателей там - зелёная пыль и плесень.
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"....давайте оставаться людьми" этот призыв может касаться только людей, а не бухих скотов и умалишённых истеричек.
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Влада Зе в усьому звинувачує своїх відданих виборців, це добре.
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мені дико спостерігати за чим що з вересня діється в Верховній Раді та уряді!
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А мне, щекастый, дико наблюдать тебя со товарищи во властных креслах.
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МОЯ ХАТА С КРАЮ _Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ !!! Это характерно для украинцев
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Моя хата с краю, нічого не знаю, першим ворога зустрічаю. Кацапы про это спецом молчат, а может и не знают про первоисточник.
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Никак кроме как позором не назовёшь этот митинг против людей,которые даже не больны.
Мы не рашка. Никогда у нас такого не было и быть не может.украинцы добрые и сердобольные. Кто-то намеренно натравил протестующих. Кому-то нужен майдан любой ценой. Раздувается и разгоняется любой повод в надежде, что он может вырасти во что-то большее.
В Украине гораздо больше вероятность умереть от кори или в ДТП с нашими дорогами и ямами.
Пора митингующим начать дружить с головой и перестать быть жлобами
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Типа хитрожопая? Людей пожалела для приличия, и давай срать на Майдан? Или ты уже отмылась от зелёной плесени и твои слова похожи на искренние?
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Вы мастера перекручивать и выдумывать. Соевые хамы - приписываете мне свои глупые мысли
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Да ладно, не обижайся. Ты ж сама какую-то хрень скоро напишешь, а потом будешь говорить, что порохоботы или, для варианта, госдеп виноваты в том, что ты пишешь. А как это "соевый"? Соя это что, что-то страшное?
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Дорікати і осуджувати легко, коли в тебе все "схвачено і оплачено", коли ти їздиш на машині з підігрівом п'ятої точки, відпочиваєш на крутих курортах, лікуєшся лише закордонними брендами, твої діти їдять щодень заморські фрукти і м'ясо, ходять в теплому одязі... Але поряд є люди, яким може й страшно, бо вони також мають сім'ї, працюють для них, не покладаючи рук, але не можуть інколи дозволити купити своїй дитині навіть сироп від кашлю і це не голі слова, повірте, я таке часто бачу!
-Тому дорікайте владі, яка не вміє з цим усім дати ради, не вміє забезпечити і організувати, не вміє подбати ні за людей, ні за медперсонал, який вагонами покидає країну, бо тут їх чекає мінімалка і страх за себе і близьких та море незаслуженої зневаги!Наші люди через роки матеріальної убогості, війни і нестабільності в державі постійно є в хронічному тривожнодеприсивному стані, тому що часто в них немає можливості придбати банальні ліки від застуди. А наша влада з огляду на таке убоге матеріально-побутове становище людей повинна була покласти вирішення проблеми евакуйованих осіб на стабільно і високозабезпечену верству
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Власть должна знать, что Паника и страх -- это нормальная реакция людей перед лицом смертельной опасности.
Только на случай эпидемии, пускай Аваков и прочие во власти вчерашний день умножат на 100 или на 1000, и готовят свои министерства к таким вызовам....
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Вчера спецом НьюзВан медведчука смотрел до 23-00 ..Ну и на мое удивление все гости Пиховшек Киева были солидарны с Властью и довольны действиями властей и не осуждают действия МВД а наоборот одобряют ..Теперь все ясно ..Впрошлом году году победил телевизор над разумом большинства людей Украины ..Понятно почему за рубежом голосовали за Порошенко - там 1+1 нету
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Розумкова багато що дивує.Як дитину ,яка дивується,що море солоне,що вогонь пече,що карантин-то така спеціальна низка заходів, які самі по собі не з"являються з додатка в смартфоні.Це брак фаху та досвіду.
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а Разумков думал что руководить страной-- это только иметь персональный кабинет, высокую зарплату, и рабочий день до 18-00 ?
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