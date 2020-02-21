 Мне было дико наблюдать за событиями в Новых Санжарах: давайте оставаться людьми, - Разумков

Об этом он сказал во время заседания ВР, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Давайте не забывать, что страна была всегда очень толерантным государством. Мне дико было наблюдать вчера (я уверен как и вам, и 99% наших сограждан), что происходило с нашими гражданами, вернувшимися из Китая", - сказал спикер.
Он отметил, что эвакуированные люди здоровы.
"Однако даже если бы кто-то из них был болен, поражен этим вирусом - это наши граждане, такие же, как мы с вами", - сказал Разумков.
Эти слова нардепы встретили аплодисментами.
Разумков также призвал "слышать друг друга и оставаться людьми".
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
hromadske
Евакуйовані через коронавірус з китайського Уханя нині перебувають у Медичному центрі Нацгвардії в Нових Санжарах на Полтавщині - українка Олександра Волкова поділилася відео про умови у своїй кімнаті.
https://twitter.com/i/status/1230760091336396801
правда,есть одно "но" - вовлечение в скандал простых граждан,создание противостояния их с силовиками - и всё это допущено (создано) буквально на ровном месте..
а это уже несоответствие занимаемым должностям - как минимум
порохоботи настільки адекватніші за зебілів, що в цій ситуації саме вони швидше стануть на бік влади, яку обрали зебіли, навіть тієї ж Скалецької, якій звісно до Супрун, як до неба, але в цій ситуації, залишившись в карантині вона поступила достойно на мій погляд
Что касается вчерашнего поведения украинцев, им уже дали оценку зарубежные СМИ.
Их мнение единогласно: дикари.
Только дикари могут так себя вести, так относиться к другим людям, к своим соотечественникам.
Дикари без чувства сострадания, без совести, без морали.
И они еще в какую-то Европу ломятся...
-Тому дорікайте владі, яка не вміє з цим усім дати ради, не вміє забезпечити і організувати, не вміє подбати ні за людей, ні за медперсонал, який вагонами покидає країну, бо тут їх чекає мінімалка і страх за себе і близьких та море незаслуженої зневаги!Наші люди через роки матеріальної убогості, війни і нестабільності в державі постійно є в хронічному тривожнодеприсивному стані, тому що часто в них немає можливості придбати банальні ліки від застуди. А наша влада з огляду на таке убоге матеріально-побутове становище людей повинна була покласти вирішення проблеми евакуйованих осіб на стабільно і високозабезпечену верству ВПЕВНЕНОСТІ ЩО НЕ БУДЕ ЕПІДЕМІЇ НЕМАЄ!!!!!
Регламентний комітет розглядав поведінку Ківи, Яременка, бика Дмитрука
?
Не за таких ублюдков-хатоскрайников отдавали жизни на Майдане и на Донбасе
"Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли...."
Порох, кстати, никогда не обвинял людей!
Даже после выбора ими Клоуна Зеленского
Ще тиждень тому треба було знайти закриту лікарню в Україні, навіть лікарня для богатих нардепів десь у Кончі Заспі підійшла б, а так поспіхом Зе влада роздмухує скандал за скандалом.
Зе влада несе повну відповідальність за те що коїться в Україні, а не протестувальники.
третiй майдан почався?
Мы не рашка. Никогда у нас такого не было и быть не может.украинцы добрые и сердобольные. Кто-то намеренно натравил протестующих. Кому-то нужен майдан любой ценой. Раздувается и разгоняется любой повод в надежде, что он может вырасти во что-то большее.
В Украине гораздо больше вероятность умереть от кори или в ДТП с нашими дорогами и ямами.
Пора митингующим начать дружить с головой и перестать быть жлобами
-Тому дорікайте владі, яка не вміє з цим усім дати ради, не вміє забезпечити і організувати, не вміє подбати ні за людей, ні за медперсонал, який вагонами покидає країну, бо тут їх чекає мінімалка і страх за себе і близьких та море незаслуженої зневаги!Наші люди через роки матеріальної убогості, війни і нестабільності в державі постійно є в хронічному тривожнодеприсивному стані, тому що часто в них немає можливості придбати банальні ліки від застуди. А наша влада з огляду на таке убоге матеріально-побутове становище людей повинна була покласти вирішення проблеми евакуйованих осіб на стабільно і високозабезпечену верству
Только на случай эпидемии, пускай Аваков и прочие во власти вчерашний день умножат на 100 или на 1000, и готовят свои министерства к таким вызовам....