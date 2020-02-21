 Более 60% украинцев не доверяют правительству и премьеру Гончаруку, - опрос Центра Разумкова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова.

Полностью поддерживают деятельность правительства Украины 6% респондентов, поддерживают отдельные мероприятия - 34%, не поддерживают - 51%. Деятельность Премьер-министра Украины Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные мероприятия - 29,5%, не поддерживают - 52%.

Доверяют правительству 28% респондентов, не доверяют - 64,5%, выражают доверие премьер-министру Украины А. Гончаруку 25% опрошенных, не доверяют - 63%.

Уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительства доверяли 57% респондентов, не доверяли - только 22%.

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Уровень доверия к правительству существенно зависит от политических симпатий граждан: среди представителей электората партии "Слуга народа" доверяют уравительству 65%, не доверяют - 27%, среди представителей электората партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 11% и 88%, партии "Европейская солидарность" - соответственно 8% и 89%, ВО "Батькивщина" - соответственно 18,5% и 75%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.