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Все про:Кабмин (11636) опрос (1816) Центр Разумкова (102) Гончарук_Алексей (727)

 Более 60% украинцев не доверяют правительству и премьеру Гончаруку, - опрос Центра Разумкова

Уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова.

Полностью поддерживают деятельность правительства Украины 6% респондентов, поддерживают отдельные мероприятия - 34%, не поддерживают - 51%. Деятельность Премьер-министра Украины Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные мероприятия - 29,5%, не поддерживают - 52%.

Доверяют правительству 28% респондентов, не доверяют - 64,5%, выражают доверие премьер-министру Украины А. Гончаруку 25% опрошенных, не доверяют - 63%.

Уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительства доверяли 57% респондентов, не доверяли - только 22%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 50% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова

Уровень доверия к правительству существенно зависит от политических симпатий граждан: среди представителей электората партии "Слуга народа" доверяют уравительству 65%, не доверяют - 27%, среди представителей электората партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 11% и 88%, партии "Европейская солидарность" - соответственно 8% и 89%, ВО "Батькивщина" - соответственно 18,5% и 75%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/n3177066
 
   
 Топ комментарии
 
це ще м'ягко сказано не довіряють
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безответственное население выбрало себе то что заслужило
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та уже больше,судя по вчерашнему устроенному 3,14цу..
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Есть махинькое чувство что центр разумкова "слегка" преувеличивает))
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Я поддерживаю... по кр.мере это позволит 73% одаренного населения быстрее обрести хорошую физическую форму методом похудения... может, думать начнут, а?
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думать врядли . скорее всего начнут плевать на Зелю и искать следующего пророка . ну того который наврет побольше
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от на шо мертвих згадувати? хай собі працює в Раді....не посадили і хай радіє Более 60% украинцев не доверяют правительству и премьеру Гончаруку, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4796
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А чего так? А про "барыгу", "мародера", "мальдивы", "на крови"? Чего ты так быстро сдулся?
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безответственное население выбрало себе то что заслужило
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как же стыдно было, ролик амер. "стендапера" - высрал: эээ, это выбрали те кто смотрел на это в сериале где это играло роль президента этого....
б*же, и реальный ржач(будто они не Трампа имеют презом).
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... Я юрист и в экономике ничего не понимаю, а у Президента вообще туман в голове... Что тут еще добавить? И это не я сказал.
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Интересно, кем он себя считает? Или это кокс? Понад 60% українців не довіряють уряду і прем'єру Гончаруку, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 522
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Какой-то дебиловатый. Как ему кто-то пистолет дал с автоматом.
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Да, вот это вы ЗЕбилы обосрались! Давай Бубочка, натягивай своих избирателей еще глубже!!! ****, я с вас ржу! Более 60% украинцев не доверяют правительству и премьеру Гончаруку, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1280
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Центр Разумкова - ватный фейкомет.

Показатель недоверия украинцев режиму ЗЕ давно перевалила за 75%.
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не "режим"
просто обосрались.
слово Олаху шо я не ходил на три крайних, тойсть последних выборов. могу сраться как с этими так и с теми.
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Ты ж запоребриком, каким боком ты, пацак, к нашим выборам?
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Розумкова в президенти?)
Розумни речі людина говорить!))
Шось менi здається шо дуже скоро Україна стане парламентською республiкою.
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чет походу намечается.
Дубинский тоже не доверяет с матом гончаруку.
Может начинают "рвать когти"?
Правда мы их везде достанем(звонит Баканову)
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А зараз напишуть що 99% ******* ЗЕ ,бо цар гарний ,то боярє погані .
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Добрий цар, тупі бояри... Худоба тупа, про що тут казати?
Відставка Богдана не врятувала рейтинги Зебіла, тепер під ніж кинуть Уряд, далі ВРУ, ну а потім виявиться, що великому Зеленському не пощастило із народом..
Це ж стандартна схема!
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Неспроста все эти манипуляции. Скоро увидим очередной круговорот говна в украинской власти. И "неожиданно" Аваков выйдет на сцену. А может и кто другой.
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То шо, уряд у відставку? Ой, забувся - в них же річний імунітет! За пів року, що лишилися вони встигнуть зруйнувати все остаточно...
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ргга! Скоро соевых недосчитаемся - их в массе трахнет Stroke от истерики. А эвакуированные окажутся здоровыми.
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санитары! тут какой-то зелёный сумасшедший от вас сбежал.
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Моя хата с краю я ничого не знаю --Это характерно для украинцев
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Це факт довіри/недовіри не стільки Гончаруку чи Кабміну, як самому Зе. Оскльки саме Зе фактично очолює Кабмін.
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Ха, ха. А по піЗЕденту нема ніяких даних?
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Есть, но если их опубликовать, вiслюка придется пристрелить на месте...
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Президент должен немедленно отправить правительство в отставку. Без доверия и поддержки населения - ни одна реформа не будет успешной. Кроме того, это бумерангом стало бить по рейтингу Президента
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Тогда получится, что больше 100% не доверяют Понад 60% українців не довіряють уряду і прем'єру Гончаруку, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9063
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Если бы люди знали (и разбирались) реальное положение экономики, цифры были бы еще печальней. Удивляет другое....бездарность правительства стала очевидной ,а роль пересидента замалчивается!? Господа , не будет из клоуна волшебника. Чем дольше циркач будет жонглировать судьбами,тем труднее будет возврат к нормальной жизни.
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А куда делась эта мощная 73-процентная поддержка вiслюка? Почему они молчат, как будто х-йло во рту держат? Понад 60% українців не довіряють уряду і прем'єру Гончаруку, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8258
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Это правительство не Гончарука а Зеленского. Нечего манипуляциями занимацца. А то Зеленскому доверяю,но тому шо он делает не доверяю. Сюр какой то.
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Главная проблема не в том, что Правительству или Президенту, или депутатам Рады не доверяют. Проблема в том, что нет таких команд, которым можно было бы доверять - и не видно, чтобы они начали появляться.
Ведь и пустого брехуна Зеленского и "Слуг народа" выбрали от безысходности - только потому, что не было ничего другого "в ассортименте".
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