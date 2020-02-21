 Мы не можем играть в кошки-мышки, как последние несколько президентов, быть как попередники и папередники, - Венедиктова

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

Говоря о ключевых достижениях и критериях эффективности ГБР Венедиктова отметила, что "успехи президента Зеленского – это запрос на справедливость".

"Владимир Александрович это прекрасно понимает. И вообще, он мне такого просто объективно не скажет. Он хочет, чтобы мы работали по закону и давали тот результат, который не кому-то будет угоден, но который будет законен. Потому что мы не можем постоянно играть в кошки-мышки, в которые играли последние несколько президентов. Наше гражданское общество давно это переросло. Мы уже не можем быть как попередники и как папередники. Это невозможно в принципе", - отметила врио главы ГБР.

"Поэтому я полностью уверена, что президент Зеленский хочет, чтобы у нас нормально работала правоохранительная система, и суды были справедливыми. Чтобы их было везде в достаточном количестве. Он не хочет конкретики. Он хочет, чтобы работала система. Поэтому здесь не будет про фамилии, здесь будет про принципы. Мне в этом нет смысла сомневаться, потому что два месяца я так работаю. Никто мне не ставит задач, не нарезает и не говорит: вот, побежали, вперед! Такого нет. И почему это вообще должно появиться?!" - резюмировала Венедиктова.

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С полным текстом интервью врио главы ГБР Ирины Венедиктовой: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански" можно ознакомиться здесь.