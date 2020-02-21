 Мы не можем играть в кошки-мышки, как последние несколько президентов, быть как попередники и папередники, - Венедиктова

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.
Говоря о ключевых достижениях и критериях эффективности ГБР Венедиктова отметила, что "успехи президента Зеленского – это запрос на справедливость".
"Владимир Александрович это прекрасно понимает. И вообще, он мне такого просто объективно не скажет. Он хочет, чтобы мы работали по закону и давали тот результат, который не кому-то будет угоден, но который будет законен. Потому что мы не можем постоянно играть в кошки-мышки, в которые играли последние несколько президентов. Наше гражданское общество давно это переросло. Мы уже не можем быть как попередники и как папередники. Это невозможно в принципе", - отметила врио главы ГБР.
"Поэтому я полностью уверена, что президент Зеленский хочет, чтобы у нас нормально работала правоохранительная система, и суды были справедливыми. Чтобы их было везде в достаточном количестве. Он не хочет конкретики. Он хочет, чтобы работала система. Поэтому здесь не будет про фамилии, здесь будет про принципы. Мне в этом нет смысла сомневаться, потому что два месяца я так работаю. Никто мне не ставит задач, не нарезает и не говорит: вот, побежали, вперед! Такого нет. И почему это вообще должно появиться?!" - резюмировала Венедиктова.
С полным текстом интервью врио главы ГБР Ирины Венедиктовой: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански" можно ознакомиться здесь.
Так шо, Беню с Ахметкой посадят?
Черновол рыдает и в истерике...
у арм'янського радіо запитали: чому ми ніяк не дійдемо до комунізму?
- А тому, що кожен з'їзд партії - поворотний...
У вас, у зебилов, уже свой уничижительный и унижающий сленг появился?
Типа кто не приемлет вашу дебильную и предательскую политику в отношении Украины, тот уже с клеймом "попередника" или "папередника"?
Венедиктова, а как вы относитесь к ГУЛАГам?
Вчера котов душили душили(с).
"Вас следовало бы арестовать! А за что? А вы не любите ̶п̶р̶о̶л̶е̶т̶а̶р̶и̶а̶т̶ шоколад!"
Тьотя ще тілько В.О. глави ДБР, а вже впевнено йде шляхом зіржавілої Труби.
Тільки не Юлька - форофка..
Вже всім так гикається шо ОЙЦ!
Це мабуть нова Савченко :
Можешь назвать хоть что-то, в чем не соврал за 9 месяцев ЗЕ?
Можешь назвать хоть какую-то область дейятльности власти, в которой ЗЕ не развел коррупцию?
"Мы не можем играть в кошки-мышки: мы не можем ловить мышей и не можем сажать котов".
А стоило ей только заговорить и все потуги зекоманды накрылись медным тазом .
группу людей в убийстве с целью дестабилизации «»,
это Зеленский права граждан из Конституции отстаивал
или он прокурором за звонкую монету подрабатывал ?
Пацсталом Ж8-О
Мафія не хоче бути мафією Ж8-О
Безпринципні ублюдки хочуть щоб запрацювали принципи Ж8-О
Одне вірно, однояйцеві політичні близнюки пАпередників і пОпереників хочуть щоб запрацювали неправові антиконституційні закони про номенклатуру з псевдоорганів законодавчої, виконавчої і судової влади, які наприймали їх пАпереники, стати справжніми феодалами, а безправний, оббріханий і пограбований нарід щоб безголосно слугував їм.
Принципи, нешанована пані, які ви безперервно і нахабно порушуєте і плюєте на Конституцію, то демократичні принципи: рівноправ'я ВСІХ громадян і організацій, верховенство права і ринкова економіка. І з ними ні ваша діяльність, ні дільність пАпередників і пОпередників не має нічого спільного.
Ви встановили собі окремі від інших громадян антиконституційні закони про Конституційний Суд, про Судоустрій, закони про органи влади, Податковий Кодекс. Ваші закони як небо від землі відрізняються від законів "для решти громадян", ви виписуєте собі зарплати по 300тис.грн і пенсії про 150тис.грн, що в десятки і сотні разів перевищують зарплати звичайних людей, і які вам платять з БЮДЖЕТУ, сформованого з шахрайської данини (у що перетворились наші т.з. "податки") на злиденний, пограбований вами нарід. І, звісно, міняти цю таку вигідну (вам) шахрайську антиконституційну СИСТЕМУ вам немає ніякого сенсу. Ось вам і залишається лише брехати про "принципи", який у вас лише один - золотий тілець і повна зневага до народу України.
Нова Савченко на підході -