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 Политика Украины, Общество
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Все про:опрос (1816) Центр Разумкова (102)

 Более 50% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова

Общая оценка ситуации в украинском обществе гражданами за последние месяцы существенно ухудшилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова.

"25% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 так считали 57%, в декабре 2019 - 44%), 53% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%, в декабре - 36%). Следовательно, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, существенно превысила долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения.

Отмечается, что по сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась и доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре 2019 г. такие составляли 41%, в декабре - 28%, а по данным последнего опроса - 21%). Доля тех, кто считает, что страна способна преодолеть их в более отдаленной перспективе, составляли соответственно 40%, 50% и 49%), не способна преодолеть - соответственно (6%, 11% и 15%).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 69% украинцев считают, что больше всего развитию страны мешает коррупция и война на Донбассе, - соцопрос. ИНФОГРАФИКА

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/n3177060
 
   
 Топ комментарии
 
Выходит,зеленскоиу пора уходить добровольно.
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потому что сериал закончился, а жрать все так же хочется!
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Выходит,зеленскоиу пора уходить добровольно.
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потому что сериал закончился, а жрать все так же хочется!
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Следующего клоуна выберете, тебя например!
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так клоун уже был.. что ж ты опять клоуна зовешь, шизик
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Так это ты походу шизик раз у тебя выбора нету! Вот я тебе и подсказал.
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ты как попка дурак слова повторяешь.. своих мыслей вижу у тебя нету.. ты еще и тупоголовый впридачу, бедолага Понад 50% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4831
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а ты ***** только хамить може чмо тупорылое!
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удмурдЪ не выражайся.. твой психоз никому не интересен
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я вижу у тебя выбор был... теперь пишут что с 75 поддерживают только 25 .. как думаешь эти орущие за ФОПы и орущие дальнобойщики ... падающие на задницу в Стожарах это чьи избиратели....
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А що значить був? Ви ж тільки минулого року його обрали.
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как ты что первый пост не читал.. он уже уходит добровольно
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любимая кацапская песня про сосни.. давай еще по *опу и близких да бухни бояры Понад 50% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1350
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Хто ЗЕ піде добровільно? Не спіши мене .Боюсь нам прийдеться його виносити як і Яника ,після всіх його зашкварів .
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Кот есть, Саша Грей есть, конь с двумя членами есть - куча достойных кандидатов на пост Гидранта зебобиков.
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Зеленский влез туда, где ему не место. Наверное уже и сам не рад, что стал орудием кацапско-олигархической операции "буратино".
Иначе президентом 100% стала бы Тимошенко. А это худший вариант для олигархии, что нашей, что кацапской
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значить взагалі опа з рейтингом. або Разумков вирішив стати в.о. замість Зеслюка. Более 50% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8997
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Судя по всему,то да.Разумков хочет стать президентом.Если не примет продажу Украины,то станет.
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Шо не разумков - то брехло. Не 50, а все 73% так считают
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ЗЕбобіки щось почали
підозрювати.Помаленьку до них починає доходити що до чого.
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А вот мне интересно другое. Кому передал или продал свой центр спикер ВР Разумков?
Более 50% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8233
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и это еще не время... давно писал что те кто за него голосовал сами будут придумывать ему клички и хаять на право и на лево .. и опять только они будут знать что делать дальше и за кого голосовать... мерзости
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бобіків поменшало - сцяти вже нікому Более 50% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1573
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Ну все по плану, як завжди. Зашквар. Дуполизання. Рейтинг
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Если ватный Разумков пишет 50% негатива, значит реально минимум 70%
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з математичних міркувань - більше 50%, це можуть бути і всі 100%
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Среди моих знакомых голосовавших за Зеленского осталась только одна, которая им в принципе довольна. Она идеалистка и немного фрик .Остальные пятеро уже давно нет. Среди них два ватника, один сепар, и два обычные, простые работяги. Среди таксистов (с ними пересекаюсь часто). Статистика примерно такая. Один довольный против пяти недовольных. При этом все вышеуказанные ненавидят Порошенко еще больше.
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"При этом все вышеуказанные ненавидят Порошенко еще больше." - было бы странным, если бы было наоборот. Быдло не способно к системному анализу происходящего.
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Через 1 год к Зе будет отношение как и к Пепе за 5 лет, ибо скорость раздупления зашкаливает.
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Це не "собитія" неправильно розвиваються.Це неправильно розвиваеться всі 72 відсотки населення.
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После зеленого змия таки приходит похмелье и это радует
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Рейтинг слуг растет, а движимся в неправильном направлении..
У нарида биполярочка?
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В привокзальном туалете растет тот рейтинг!
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Голосування за Зеленського в образі Голобородька було інтуїтивним голосуванням за радикальну, якщо завгодно - революційну, зміну правил гри всередині Україні. На жаль, з блазня не вийшло революціонера. Вийшла бліда копія Петра Олексійовича, "президента миру" і представника істеблішменту, сформованого у добу Кучми. Не даремно становлення "95 кварталу" припало саме на ті часи.
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Американці намагаються зупинити скочування України в кацапську прірву.

США передали Україні документи, які дозволять скасувати продаж "Мотор Січ" китайцям. У березні Антимонопольний комітет України (АМКУ) ветує продаж підприємства "Мотор Січ" китайської компанії Beijing Skyrizon Aviation.
У той же час в США з'явився її потенційний покупець.
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Огласите опрос международного центра стратегических исследований им.Зеленского, пожалуйста!
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Ну если даже ватно-зеленый разумков признал что до мудрого нарида начало доходить, что шмаркла ведет куда-то не туда, то какая часть зебилов на самом деле продолжает считать что все зашибись?
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"25% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 так считали 57%, в декабре 2019 - 44%) Источник: https://censor.net.ua/n3177060
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Це і є справжній рейтинг Зе (25%).
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Если лампу в глаза в уютном кабинете, а не анонимно, то и этих 25% теле-сцыкунов не наберется в активе ЗЕ.
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Нагадую - ті, хто розчарувався в Зе - тупа біомаса(С).
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Схема простая. Прекращаем стрелять, разводим войска и демагогию про мир, получаем атаку и потерю опорных пунктов. Опять под коксом видим мир в глазах Путина и повторяем все сначала.
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Причем неправильное направление 1991 г.по настоящее время привели к нищете, а государство стало "побирушкой" живущей чисто за счёт кредитов МВФ.
ОТДАВАТЬ КАК БУДЕМ И ЧЕМ БУДЕМ,ЧЕРНОЗЕМОМ НАШИМ?
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Как всегда - результаты Центра Ватумкова надо делить или множить на 1,5 в зависимости от ситуации (если речь идет о позитивной оценке ЗЕ делить, если о неготивной множить).

Т.е. в данном случае, скорее всего, количество тех, кто считает развитие ЗЕленых событий вредным для Украины примерно 75%.
Более того, деятельность ЗЕ и Ко не просто вредна для Украины - она является деятельностью в интересах России.
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Это наверно порохоботов опрашивали только
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Если в большом супермаркете начать громко рассказывать, что поддерживаешь Оманского мародера, подумают или сумасшедший, и сразу отпиз@ят.
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В нас вся елітака така, там ніхто не думає про якись розвиток економіки і т.д.
!!!! А все тому що ті що сидять і пишуть в інтернеті ніколи не ходять на вибори а в основному все рішають пенсіонери які живуть в телевізорі.....

Тому знімуть зеленського я рахую нічого не поміняється прийде інший продвинутий якимось олігархічним каналом кандидат і буде дальше красти тільки вже патріотично.
В посадовців одна програма де що як і красиво вкрасти. Всі їхні лозунги ідеї виходять тільки з цієї позиції.
Все те саме на рівні місцевих рад і навіть територіальних громад, таке сформовано покоління. У нас в місті люди в міську раду вибирають патріотів уже 2 раз але кожний раз ці патріоти розкрадають 4 роки все що можна і на 5 рік починать багато робити перед виборами і всі вже забувають що вони 4 років крали і нічого не робили. І на ці нові вибори знову їх виберуть.....
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ЛЮДИ,ЧТО Ж ТВОРИТЬСЯ?!!!
Порохоботов все больше и больше!
Надо спасать Бубочку!!!!
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Та да! Их уже тысячу раз разогнали, посадили и в психушку упекли. А их все больше и больше! Аномалия какая то.
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фараонов нехатает. народцу нужен фараонец какой-нибудь, а не профессиональный менеджер. чтобы можно было его на иконку, на стенку, и молиться утром и вечером. культ личности нужен. и конхвета на шару.

у меня есть мои знакомые - порохоботы. там в принципе тот же религиозный фанатизм. некторые знакомые даже вполне себе интеллектуально развитые люди. но когда речь заходит о политике и конфетах - просто фанатизм и слюни во все стороны. ничего слышать не хотят - просто не хотят вести дискуссию и отвечать на некоторые неудобные вопросы.
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А куда примкнуться украинофобам? Если порох как и ющ просрал доверие украинцев ну а бубочка выбран халявщиками .
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Ніправільний апрос, опрашівалі порохоботов. Понад 50% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 955
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Более 50% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова.

Общая оценка ситуации в украинском обществе гражданами за последние месяцы существенно ухудшилась Источник: https://censor.net.ua/n3177060

Та там мабуть вже 80 % підозрюють що щось не так Понад 50% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3808

Понад 50% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7926
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