Более 50% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова.
"25% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 так считали 57%, в декабре 2019 - 44%), 53% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%, в декабре - 36%). Следовательно, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, существенно превысила долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения.
Отмечается, что по сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась и доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре 2019 г. такие составляли 41%, в декабре - 28%, а по данным последнего опроса - 21%). Доля тех, кто считает, что страна способна преодолеть их в более отдаленной перспективе, составляли соответственно 40%, 50% и 49%), не способна преодолеть - соответственно (6%, 11% и 15%).
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Иначе президентом 100% стала бы Тимошенко. А это худший вариант для олигархии, что нашей, что кацапской
підозрювати.Помаленьку до них починає доходити що до чого.
У нарида биполярочка?
США передали Україні документи, які дозволять скасувати продаж "Мотор Січ" китайцям. У березні Антимонопольний комітет України (АМКУ) ветує продаж підприємства "Мотор Січ" китайської компанії Beijing Skyrizon Aviation.
У той же час в США з'явився її потенційний покупець.
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Це і є справжній рейтинг Зе (25%).
ОТДАВАТЬ КАК БУДЕМ И ЧЕМ БУДЕМ,ЧЕРНОЗЕМОМ НАШИМ?
Т.е. в данном случае, скорее всего, количество тех, кто считает развитие ЗЕленых событий вредным для Украины примерно 75%.
Более того, деятельность ЗЕ и Ко не просто вредна для Украины - она является деятельностью в интересах России.
!!!! А все тому що ті що сидять і пишуть в інтернеті ніколи не ходять на вибори а в основному все рішають пенсіонери які живуть в телевізорі.....
Тому знімуть зеленського я рахую нічого не поміняється прийде інший продвинутий якимось олігархічним каналом кандидат і буде дальше красти тільки вже патріотично.
В посадовців одна програма де що як і красиво вкрасти. Всі їхні лозунги ідеї виходять тільки з цієї позиції.
Все те саме на рівні місцевих рад і навіть територіальних громад, таке сформовано покоління. У нас в місті люди в міську раду вибирають патріотів уже 2 раз але кожний раз ці патріоти розкрадають 4 роки все що можна і на 5 рік починать багато робити перед виборами і всі вже забувають що вони 4 років крали і нічого не робили. І на ці нові вибори знову їх виберуть.....
Порохоботов все больше и больше!
Надо спасать Бубочку!!!!
у меня есть мои знакомые - порохоботы. там в принципе тот же религиозный фанатизм. некторые знакомые даже вполне себе интеллектуально развитые люди. но когда речь заходит о политике и конфетах - просто фанатизм и слюни во все стороны. ничего слышать не хотят - просто не хотят вести дискуссию и отвечать на некоторые неудобные вопросы.
Общая оценка ситуации в украинском обществе гражданами за последние месяцы существенно ухудшилась Источник: https://censor.net.ua/n3177060
Та там мабуть вже 80 % підозрюють що щось не так