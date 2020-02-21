 Это грозит техногенной катастрофой, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков призвал отменить квоты на импорт серной кислоты

Как заявляет президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков, если Межведомственная комиссия по международной торговле не примет решение отменить квоты, часть предприятий окажется перед выбором: либо закрывать производство, либо нарушить технологический процесс. А учитывая, что серную кислоту используют для очистки газа, это грозит техногенной катастрофой, заявил Каленков в комментарии OBOZREVATEL, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение комиссия может принять на заседании 21 февраля. Отмену квот требуют украинские компании, которые потребляют серную кислоту.

"Ограничение ввели в июле 2018-го. Оснований не было. Это политически продавленное решение. Мы имеем полтора года квот. К чему это привело? Рынок монополизировали, этим воспользовались недобросовестные посредники. Через них продают серную кислоту отдельные государственные предприятия. И прибыль достается именно посредникам", - рассказывает Каленков.

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Монопольное положение на рынке привело к тому, что предприятие оказались в заложниках у отдельных посредников. Те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот можно только у конкретных поставщиков.

"За год потребители кислоты дополнительно заплатили около 380 млн грн. Эти деньги остались у посредников, через которые госпредприятия отмывают деньги. Сами предприятия свое финансовое положение улучшили незначительно, объемы производства выросли незначительно. Поставки происходят со сбоями", - добавил президент "Укрметаллургом".

По мнению экспертов и представителей профильных ассоциации решение должно быть однозначное - любые ограничения надо убрать, ведь дефицит этой продукции создает также и коррупционные риски при ее распределении.