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 Политика Украины, Общество
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Все про:Днепропетровщина (1467) строительство (1693) Голик Юрий (80)

 Днепропетровская область - лидер программы "Большая стройка", - советник премьера Голик

Советник премьер-министра Юрий Голик обнародовал презентацию того, что будет сделано в 2020 году в рамках национальной программы "Большая стройка" в Днепропетровской области.

Он опубликовал  ее на своей странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Днепропетровщина – лидер этой программы.

"Именно здесь будет построено и реконструировано самое большое количество школ, садиков, стадионов и дорог. Потому что здесь еще нашей командой в ОГА все процедуры - от идеи, архитектурного воплощения, проекта и до всей бюрократии - были проведены заранее и заключены в программу развития инфраструктуры региона на 2017 - 2021 годы", - отметил он.

Как отметил Голик, Днепропетровская область единственная, у которой поданный на утверждение в "Укравтодор" план ремонта дорог О и С (Дорожный фонд) состоит из дорог, по каждой из которых уже пройдены все процедуры. То есть весной область будет строить, а не проводить торги.

"Это важно. Мы научили отдельно взятый государственный орган не мыслить категориями бюджетного года, когда чиновники в середине февраля решают, что они будут делать в текущем году и начинают работы на объектах инфраструктуры к середине лета, и превратили всю область в одну большую строительную площадку. Именно этот подход сейчас внедряется по всей стране", - подчеркнул он.

Днепропетровская область - лидер программы Большая стройка, - советник премьера Голик 01

Днепропетровская область - лидер программы Большая стройка, - советник премьера Голик 02
Днепропетровская область - лидер программы Большая стройка, - советник премьера Голик 03

По словам советника премьера, таким образом наглядно видно к чему это приведет в числах - количество вводимых в эксплуатацию школ, дорог, стадионов и детских садиков, будет исчисляться десятками и сотнями, а не единицами, в каждой области страны.

"А Днепропетровской ОГА респект и удачи в реализации классного плана создания новой инфраструктуры, показанного в этой презентации. Уверен, все получится", - резюмировал он.

Ранее Юрий Голик сообщил, что Киевская ОГА представила планы "Большой Стройки" на 2020 год.

Источник: https://censor.net.ua/n3177058
 
 
 Топ комментарии
 
а чи не ввійшло у це "велике будівництво" багато з того, що ВЖЕ зроблено командою Порошенка у попередні роки??? бо зелена ригня таку штуку полюбляє - присвоювати не свої здобутки і списувати під них грошенята. їхній лохторат теж таке любить дивитися по г+г.
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Горжусь Днепром - живу в Цусиме.
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если нужно что то реально построить так децентрализация и терр.громады
а как только срочно надо что то распилить так национальная программа Днепропетровская область - лидер программы "Большая стройка", - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 7986
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А главные строители Беня и Боголюбский?
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Харків з його найкращим в світі мером знову в сраці, не зважаючи на 90% голосування
"ЗА ЗЄ!"
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А гроші де? Щось не чутно про "Вєлікую стройку" на Харківщині.
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зоопарк за кошти мicцевих громад строють
яка така велика стройка там є крім нього?
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В поліклініках вікна що ще за срср ставились випадають, а воно зоопарк ліпить! Чи поліклініки вже не комунальні підприємства?
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Скажу по секрету, вони були і є - комунальні підприємства. Так само як Гепин КП "Рітуал", знаєш шо воно таке?
Але на дебільні вогники на новий рік грошей мільйони не шкода (бо є відкат), а на вікно в поліклініку для лохтората, бо в кабінеті 11-13 градусів тепла, грошей немає.
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если нужно что то реально построить так децентрализация и терр.громады
а как только срочно надо что то распилить так национальная программа Днепропетровская область - лидер программы "Большая стройка", - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 7986
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«Остап, сидя на обломке ворот дома № 5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем‑одиночкой с мотором фантасмагорические идеи, клонящиеся к спасению родины.» (с)
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Слышишь, время гудит - БАМ,

На просторах крутых - БАМ,-
Это колокол наших сердец молодых!
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Ділі-бом
Ділі-бом

Ділі-бом

... і то точно не серця.
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Горжусь тем что я Днепрянин!
Днепр - центр Украины! Как экономичеки так и патриотически!
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а чи не ввійшло у це "велике будівництво" багато з того, що ВЖЕ зроблено командою Порошенка у попередні роки??? бо зелена ригня таку штуку ******** - присвоювати не свої здобутки і списувати під них грошенята. їхній лохторат теж таке любить дивитися по г+г.
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Его лицо слегка утомило, по 2 раза в день о нем пишут. Причем мелет не пойми что. Инфраструктурных проектов в области 0.
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Шмаркля йде стопами хряка. Той Донбас "розбудовував", а той Дніпропетровську обл. Решта в опі...
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