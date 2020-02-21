EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  4613  64
Все про:Зеленский (4670) Путин (25433) украино-российские отношения (190)

 "Надежда умирает последней", - Путин о возможности договориться с Зеленским об улучшении отношений Украины и РФ

Президент России Владимир Путин надеется договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент России сообщил ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность, что он (президент РФ. - Ред.) может договориться и прийти к миру с украинским лидером Владимиром Зеленским, Путин сказал, что надежда на установление хороших взаимоотношений с украинским политиком есть.

"Надежда умирает последней", - констатировал президент РФ.

Путин отметил, что после возвращения с нормандского саммита в Париже Зеленский начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения.

"Это вызывает вопросы", — добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о возвращении отношений Украины и РФ на довоенный уровень: Для многих людей в стране это невозможно

Заключая, Путин констатировал, что Москве и Киеву удалось договориться об обмене удерживаемыми лицами и по газовым вопросам.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что продолжающаяся война на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в минские соглашения, которые, по его словам, исчерпали себя.

Источник: https://censor.net.ua/n3177055
 
 
 Топ комментарии
 
дратуйте!.. я Надежда и я никак не могу умереть..
"Надежда умирает последней", - Путин о возможности договориться с Зеленским об улучшении отношений Украины и РФ - Цензор.НЕТ 4548
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
УКРАЇНЦЮ ОБОВ"ЯЗКОВО ДЛЯ ПРОЧИТАННЯ : "Почему ты не опустил руки после проигрыша на выборах? Почему ты не стал стыдиться представляться украинцем за рубежом даже после того, как вот это позорище, которое прикидывается властью, облило себя помоями и вроде бы, эти помои должны попасть и на тебя, но не попали. Почему? Почему ты отстаиваешь вроде бы абстрактные принципы, которые на хлеб не намажешь? Но вот самый главный вопрос: почему ты все это делаешь, не сверяя своих действий с лидером или с кем-то еще, а просто соотносишь свои мысли и действия со своим внутренним убеждением и духом? Когда ты стал настолько свободным и как случилось, что ты сам это не заметил, а я тебе это сейчас рассказываю?"
 показать весь комментарий
 
 
О старая соевая песня про огентов кремля 😷
 показать весь комментарий
 
Что значит договориться? О чем? О возвращении оккупированных территорий? Так какие проблемы, вон оттуда, вонючки кацапские. И заплатите за все разворованное и разрушенное и просите прощения за агрессию. Ну а еще о чем можно договариваться с сатаной? Больше не о чем. Все договоры, которые этого не касаются - это предательство Украины и пустая трата времени.
 показать весь комментарий
 
 
Есть примеры что Вова не врёт??? В любом случае Вова ведёт себя х...во...
 показать весь комментарий
 
 
дратуйте!.. я Надежда и я никак не могу умереть..
"Надежда умирает последней", - Путин о возможности договориться с Зеленским об улучшении отношений Украины и РФ - Цензор.НЕТ 4548
 показать весь комментарий
 
 
Ермака конечно так как наш карлик неадекватний
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И ты веришь Пэтце?
 показать весь комментарий
 
На то и назначен ху.....лом чтоб сдать
 показать весь комментарий
 
 
"Надежда умирает последней" её добивают рукоятью пистолета,так как все патроны ушли на Веру и Любовь(
 показать весь комментарий
 
 
СССР умер - но надежда в голове дэбилов - осталась.
 показать весь комментарий
 
 
прошлое не возвращается, дебилы никак не могут этого понять, вместе с этой надежной они и уходят в небытие...
 показать весь комментарий
 
 
с путиным ни у кого нет хороших отношений, он изгой, и его слова разумней всего пропускать мимо ушей
 показать весь комментарий
 
 
Если население страны убогая быдломасса, то логично что погонщик этой орды - *****.
 показать весь комментарий
 
 
сегодня пришло такое время, шо если договорятся, то умрут оба. ну ***** может и правда вторым.
 показать весь комментарий
 
 
Так зрозуміло, що умови ***** щодо домовленості України і росії не годяться навіть для Зе. Тому ***** буде постійно принижувати Зе до повної капітуляції України.
 показать весь комментарий
 
 
а це завжди и рашки у влади-самий честний. мудрий. та красивий. а як помре....
 показать весь комментарий
 
швидше б ти вже здохло, світ став би чистішим
 показать весь комментарий
 
 
Накой ляд нам тут висловленя якогось *****??
 показать весь комментарий
 
 
Договорятся.Продадут украинскую землю, заводы, поставят Украину на колени -и договорятся. Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир./ Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву/Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский
 показать весь комментарий
 
 
да да - гля пЭйсхатых главное гЭшефт..., а гои - гои всегда гои....
 показать весь комментарий
 
 
я считаю так, пущай сначала ху...ло подохнет, а надежда уже после. последней
 показать весь комментарий
 
 
Путин -негодяй. Но стоит почитать комментарии и не удивишся поведению новосанжаровцев. У нас в Украине много замечательных и незлобливых людей.
 показать весь комментарий
 
 
После выполнения х.йлом нескольких простых условий:
1. Вернуть Крым.
2. Вернуть Донбасс.
3. Выплатить многомиллиардные компенсации.
4. Признать себя мудаком.
5. Сдохнуть.
 показать весь комментарий
 
 
СБУ срочно должно возбудить дело за угрозу жизни
 показать весь комментарий
 
 
это как о сралине говорят - если бы на его место встал Троцкий, то было бы плохо(т.е. при сралине еще было мол хорошенько)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Не этот ли урод высрал о нерушимости и дружбе?
Ах да, там походу таких ублюдков около семи, двойников то есть. Одно говно с Меркель и даже в ООН, или где там - шпарит по немецки, так шо все понимают без переводчика, второе - с Меркель разговаривает только с переводчиком, третье - ВНЕЗАПНО делает меркель мокро, выпустив собаку, которых фрау категорически боится, еще одно - высрало "плохие в ад, а мы - взад, т.е. в "рай""
Придушить бы, да только - попадешь ли на нужное ссущество?

"Надія вмирає останньою", - Путін про можливість домовитися із Зеленським про поліпшення відносин України та РФ - Цензор.НЕТ 3252

Шавка чуть не обосралась, когда президент сжал ее клешню(я не "порохобот")
 показать весь комментарий
 
Дурак ***** так и не понял сути настоящих Украинцев.
 показать весь комментарий
 
 
Чому Путін уйло?

Ніколи звичай не минеться.

Завжди на світі так було:

Коли стоїть, то ..уєм зветься,

А як обвисне, то ..уйло
 показать весь комментарий
 
 
Что-то сегодня этот петух кукарекает дофига..
 показать весь комментарий
 
ну да , когда "Веру" и "Любовь" кацапы "изнасиловали" , "убили ", и "оболгали".....- осталась одна "Надежна" .... пУтлер - и не НАДЕЙСЯ....
 показать весь комментарий
 
 
"Надежда умирает последней". Надеюсь, что ввп помрет раньше, чем моя надежда его пережить.
 показать весь комментарий
 
 
Она умерла в Крыму в 2014 году с контрольным выстрелом в голову и сердце на востоке Украины. ( но до "смерти" было долгая болезнь которая началась давно с первым обострением- предупреждением смертельного исхода на Тузле в далеком 2003 )
 показать весь комментарий
 
 
Если бы украинцы так же яросно и сообща держали оборону против рузького мира как они ето делали вчера против короновируса то никакой войны и тем более окупации нашей земли кацапами небыло бы даже в помине
 показать весь комментарий
 
 
Очень хочется, чтобы Надежда пережила Путина
 показать весь комментарий
 
ничего куйня ты плешивая, мы подождем пока ты крякнешь, все равно по итогу все будет Украина.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх