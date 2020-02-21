 "Надежда умирает последней", - Путин о возможности договориться с Зеленским об улучшении отношений Украины и РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент России сообщил ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность, что он (президент РФ. - Ред.) может договориться и прийти к миру с украинским лидером Владимиром Зеленским, Путин сказал, что надежда на установление хороших взаимоотношений с украинским политиком есть.
"Надежда умирает последней", - констатировал президент РФ.
Путин отметил, что после возвращения с нормандского саммита в Париже Зеленский начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения.
"Это вызывает вопросы", — добавил он.
Заключая, Путин констатировал, что Москве и Киеву удалось договориться об обмене удерживаемыми лицами и по газовым вопросам.
Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что продолжающаяся война на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в минские соглашения, которые, по его словам, исчерпали себя.
1. Вернуть Крым.
2. Вернуть Донбасс.
3. Выплатить многомиллиардные компенсации.
4. Признать себя мудаком.
5. Сдохнуть.
таких же как это говно
Ах да, там походу таких ублюдков около семи, двойников то есть. Одно говно с Меркель и даже в ООН, или где там - шпарит по немецки, так шо все понимают без переводчика, второе - с Меркель разговаривает только с переводчиком, третье - ВНЕЗАПНО делает меркель мокро, выпустив собаку, которых фрау категорически боится, еще одно - высрало "плохие в ад, а мы - взад, т.е. в "рай""
Придушить бы, да только - попадешь ли на нужное ссущество?
Шавка чуть не обосралась, когда президент сжал ее клешню(я не "порохобот")
ДНКВскрытие покажет.
Ніколи звичай не минеться.
Завжди на світі так було:
Коли стоїть, то ..уєм зветься,
А як обвисне, то ..уйло