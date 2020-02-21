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 Политика Украины
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 Мендель о протестах в Новых Санжарах: Зеленский посвятил весь день тому, чтобы правительство хорошо коммуницировало

Пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель утверждает, что глава государства фактически весь день посвятил протестам на Полтавщине против приезда эвакуированных граждан из Ухани.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом она заявила в утреннем эфире "1+1".

"Он абсолютно весь день посвятил этой ситуации. В принципе, он был готов к тому, что могут быть какие-то нюансы, потому что мы готовились", – заявила Мендель, добавив, что они готовились к эвакуации несколько недель.

Также Мендель подчеркнула, что Зеленский в своем вчерашнем обращении упомянул о политиках, которые "делили украинцев на правильных и неправильных".

По мнению пресс-секретаря, "правительство хорошо коммуницировало, и все службы сработали".

"Он пытался сделать все, точнее он не пытался, он действительно сделал все потому, что он посвятил весь день тому, чтобы и правительство хорошо коммуницировало, и все службы сработали", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуированные люди не будут контактировать с персоналом санатория в Новых Санжарах, – Гончарук

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177053
 
   
 Топ комментарии
 
Мендель у меня к тебе вопрос назрел.
Я вот вчера посмотрел фото врачей и персоонала которые участвовали в эвакуации, все в самом дешевом халате, самой дешевой маске и в очках строительных из эпицентра.
Чего же ваша ЗекоМандюковская министр вот это напялила? Рядом врачу такого не дали? Почему?
Мендель о протестах в Новых Санжарах: Зеленский посвятил весь день тому, чтобы правительство хорошо коммуницировало - Цензор.НЕТ 9971
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Мендель о протестах в Новых Санжарах: Зеленский посвятил весь день тому, чтобы правительство хорошо коммуницировало - Цензор.НЕТ 3727Зеленский - украинке Зинченко, оставшейся в Ухани из-за отказа оставить собаку: "Мы найдем способ, чтобы вас вернуть" ... А він дійсно повний ідіот)) Та дааа ... Собаку треба вернуть , валюта все таки . А більше в країні ніяких проблем нема . Сука сюжет очехуітельной тупізни і дибільності - Нелох і собака .... Хатіко нервно курить бамбук з провінції Ухань ...
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Решение Зеленского отправить Скалецкую в карантин на две недели говорит нам только об одном: выводов не сделано. Для примитивной комедии это неплохо. Для реальной жизни - это ужас
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Цьому "сіоністу підорову", чи то пак, куєграю з його губошльопкою-речнецею, навіть, на думку не спадає, що ДОБРІ справи робляться в тиші. Аби він зробив це тихо, а потім повідомив, безумовно, виконавши всі необхідні санітарногігієнічні заходи, це було б по-державному, по-президентськи, але ж ні, хочеться піару, овацій. Ну якщо хочеться, отримуй, що заслужив...зашквар зазашкваром, та ще й під аккомпонемент образливих напівдебільних аввтокоментарів та підгавкувань своїх поцеватих єдиновірців. Таки так, правду кажуть люди:"Інколи, краще смоктати, ніж 3.14здіти", чи не так, люля?
N.B. А погляньте в яких позах, "а ля я-філософ", цей шлемазел виставляє себе напоказ. Але де ж того розуму взяти? Видно, тато маркшейдер і проффессор трохи "передав куті меду", намагаючись привити сину любов до наук, дуже сильно на фізичний примус налягав. І ось вам результат: син прєпіздєету, але зебіл.
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Целый день этим занимался?!?! Дак этож не его вопрос вообще...человек явно не на своем месте
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Правительство целый день тушило пожары от собственных недоработок и провалов и по другому это не назовешь.А госпоже Мендель пора бы научиться смотреть правде глаза и говорить правду,а не озвучивать свои хотелки!
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поэтому наверное самолет кружил над харьковом
Мендель щодо протестів у Нових Санжарах: Зеленський присвятив весь день тому, щоб уряд добре комунікував - Цензор.НЕТ 504
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Зеленскому и министрам раньше надо было коммуникацию наводить,и инфраструктуру обустраивать на случай карантина и эпидемии.А так все было похоже на рефлексию,и панику,подогреваемую провокациями и слухами.Ели бы люди знали заранее куда и кого повезут,на какие заранее подготовленные позиции,то и паники ни какой бы не было.В общем власть обосралась по полной,ну вместе с невменяемымы дебилами из местных конечно.Тут я имею ввиду не только санжаровцев,а и Львов,и Тернополь,в общем всех местных царьков,что на беде людей свой рейтинг решили увеличить.
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Ця тупа курка ще тупіша, ніж ми думали.
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наверное пересматривал запись с известного сайта, как самолёт над Украиной петлял ...
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Сеня шо там на Водоканале ?Причину узнали?
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Жители Санжар на себе лично ощутили заботу президента ..Я тут подумал мож сериал Слуга Народа по второму кругу на 1+1 пусть покажут
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Клован с зебилами вчера скоммуницировали ещё 28 процентов своего рейтинга 😂
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хреново пытался, хреново работал, хреновую команду собрал. все хреново
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Чому люди в паніці? Та тому, що засоби масової інформації роздули це питання, а правдивої інформації "0". Це раз. Два- пишуть, що в США,у Франції так не зустрічали... Не порівнюйте рівень життя цих країн і рівень медичної допомоги цих країн з нашим шалашом. Три- щоб не говорили наші правителі, їм не вірять, бо вже постійно було дуже багато брехні в інших важливих питаннях. З цього висновок- люди боялися і продовжують боятися, якщо не дай Бог що, залишитися з проблемою наодинці. І не міністр МОЗ, ні аваков, ні інші балаболи, людям не допоможуть. А як організовано за кордоном це питання, то читайте в інформаціях.
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Вот это ещё мЕНДЕЛЬ........меня вообще"умиляют"кадровые решения ЗЕбубочки,всех наверное и не перечислить,но эта марамойка косячить начала чуть ли не в первый день,кидалась на журналюгу из радио свобода и прочее,прочее,прочее ну вот она реально гадит ему он что этого не понимает?
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Когда Мендель открывает рот, у нее отключаются извилины
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Та,оно и видно по результату,вся страна на ушах...То што вы Вове сраку лижете и в уши вкладываете что он обладает различными гениальными способностями ума ему не добавит,он просто неадекватно воспринимает ситуацию и принимает неправильные решения.
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Граждане украинцы, это вселенский трындец.
Напомню, что со времен СССР в каждом мед институте имеются три факультета:
- лечебный
- педиатрический
- сангиг
Последний - это санитарная гигиена, и Гугль нам любезно сообщает, что это "раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования".

Украина должна быть полна подобными специалистами, всех квалификаций, и ни один из них не был представлен клоунами от власти, ни один.

Это треш, граждане.
Это нечто неслыханное и невиданное в мировой практике.
Действительно, нужно их изилоровать, только не одну Скалецкую в карантине, а всю ОПГ "Квартал 95" - в дурке.
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