 Мендель о протестах в Новых Санжарах: Зеленский посвятил весь день тому, чтобы правительство хорошо коммуницировало

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом она заявила в утреннем эфире "1+1".
"Он абсолютно весь день посвятил этой ситуации. В принципе, он был готов к тому, что могут быть какие-то нюансы, потому что мы готовились", – заявила Мендель, добавив, что они готовились к эвакуации несколько недель.
Также Мендель подчеркнула, что Зеленский в своем вчерашнем обращении упомянул о политиках, которые "делили украинцев на правильных и неправильных".
По мнению пресс-секретаря, "правительство хорошо коммуницировало, и все службы сработали".
"Он пытался сделать все, точнее он не пытался, он действительно сделал все потому, что он посвятил весь день тому, чтобы и правительство хорошо коммуницировало, и все службы сработали", - отметила она.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
N.B. А погляньте в яких позах, "а ля я-філософ", цей шлемазел виставляє себе напоказ. Але де ж того розуму взяти? Видно, тато маркшейдер і проффессор трохи "передав куті меду", намагаючись привити сину любов до наук, дуже сильно на фізичний примус налягав. І ось вам результат: син прєпіздєету, але зебіл.
Напомню, что со времен СССР в каждом мед институте имеются три факультета:
- лечебный
- педиатрический
- сангиг
Последний - это санитарная гигиена, и Гугль нам любезно сообщает, что это "раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования".
Украина должна быть полна подобными специалистами, всех квалификаций, и ни один из них не был представлен клоунами от власти, ни один.
Это треш, граждане.
Это нечто неслыханное и невиданное в мировой практике.
Действительно, нужно их изилоровать, только не одну Скалецкую в карантине, а всю ОПГ "Квартал 95" - в дурке.