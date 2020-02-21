 Выборы президента Зеленского - это продолжение Революции Достоинства, - Венедиктова

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что, в принципе, выборы президента Зеленского – это продолжение Революции достоинства, электоральная революция. Гражданское общество в Украине очень развито. Оно реально развивается быстрее, чем государственные институции. И то, что было в 2013-14 году – все это было изнутри. Знаете, несмотря на то, что у меня фамилия Венедиктова, и я из Харькова, и сейчас мы с вами говорим на русском языке, несмотря на все это, я вообще-то страшный националист. А мы, украинцы, – вольный народ. И я же помню, почему люди в 2013-ом вышли на улицы. Да потому что было: "В этой стране работаем только я и мой сын!" Украинцы очень сильно были против этого. И принципиально вышли против. И сейчас у нас это – продолжается", - отметила Венедиктова.
"После того, как мы 5 лет получали имитацию и лицемерие, мы тоже вышли против! В том числе я, профессор, которая вообще никогда не собиралась идти в политику. И вышла только потому, что очень не соглашалась с тем, что происходит в стране. А я в этой стране собираюсь жить. Я никуда не собираюсь деваться. И в этой стране живут мои дети, похоронена моя мама, живет мой отец. Как и большинству сознательных граждан, мне хочется что-то поменять. А если ты хочешь что-то поменять – критикуя, предлагай, иди, поднимай и делай!" - подчеркнула врио главы ГБР.
С полным текстом интервью врио главы ГБР Ирины Венедиктовой: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански" можно ознакомиться здесь.
а порох то при чем?
А по моему это оксюморон.
але яка нація про що я кажу
73 відсотки розумово відсталих дибілів
коли результатами революції скористуються
прохіндєї і мародери
банальна параноїдна шизофренія.
так и называется - РОСТОВСКОЕ МОРЕ )))
З тебе націоналіст, як з лайна куля
А як би не виманив то вже шостий рік Україна розвивалась би темпами 20-30% у рік.
А ще одне клеймо - ось це...
"та не вважала Рашку одвічним ворогом українського народу (тобто і до 2014 року так думала), ","я б не пускав"- тут у мене когнітивний дисонанс!
"У владі мають бути ВИКЛЮЧНО свідомі українці!" -"свідомі" вже були і не раз ,тому пора дати шанс розумним врятувати решту нації від самоліквідації!
І хто ж із свідомих українців був при владі? Чорновола не пустили, Лук'ненка також... Ну Ющенко з великою натяжкою підходить. І, як не дивно саме при Ющі ми жили НАЙКРАЩЕ за всі роки незалежності - ріст ВВП до 8% (в 2019 - 1,5%), іноземні інвестиції по 10-11 млрд. баксів на рік (в 2019 - 1,7 млрд), найвищі в історії зарплати, 500-600 проданих нових машин за рік (в 2019 - 90 тис.)...
Дурбелики ніколи не допустять до влади розумних,бо для них це голодна смерть! Тому тих 5% (якщо ще не виїхали) варта запрошувати у владу ,а не "вибирати" ( 95% тупих вибрати розумних апріорі не можуть бо це не такі ж самі як вони ).
Але мені важко зрозуміти -хто ви за статтю? "так думала), ","я б не пускав"- тут у мене когнітивний дисонанс!"
Пояснюю: тобто і до 2014 року ця людина вважала рашку ворогом, а не тільки після анексії Криму і війни на Донбасі.
Так ясно?
но общий ход истории это не изменяет.и такие венедиктовы все равно будут на обочине
А я считаю, что чиновница занята не исполнением своих, хоть и временных, но обязанностей, а вместо этого занята попытками манипуляций в информационном пространстве. Хорошо известно о участии Зеленского в Революции Достоинства- он шутил над людьми, что вышли на Майдан по зову своей совести. Если и есть какое-то продолжение истории связанной с Зеленским и Майданом, то это никак не продолжение революции. Скорее, судя по делам Зеленского, это - продолжение тех смешков. Майдан предотвратил диктатуру в стране и сохранил инструмент для смены власти через выборы. Вы этим воспользовались, это факт. Но вы, обобщенно- Зе команда, никак не можете являться продолжателями революции, ведь вы никогда не были частью Революции Достоинства. Вам даже ее дух не понятен и не приемлем.
Такие попытки манипуляций оскорбляют память о Героях Небесной Сотни!
Зеленые попугаи уже не знают куда облизать Оманского барыгу.
Венедиктова, то підіграєш на пару з головним членограєм?
Одного не розумію, чому 73 а не 97%?
Ще питання: Як там справи у юзіка, ароахамія, сивухі та інших "патріотів", товстіють?
А ще цінна порада тобі Ирина Венедиктова: Пиши заявление об увольнении!!! Ты Врио главы Государственного бюро расследований (ГБР), А НЕ ПОЛИТИК!!!
Кловуни "95-го", що зробиш..?