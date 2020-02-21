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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4670) революция (1312) евромайдан (6835) Венедиктова (40)

 Выборы президента Зеленского - это продолжение Революции Достоинства, - Венедиктова

Врио главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова убеждена, что гражданское общество в Украине очень развито и оно "реально развивается быстрее, чем государственные институции".

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что, в принципе, выборы президента Зеленского – это продолжение Революции достоинства, электоральная революция. Гражданское общество в Украине очень развито. Оно реально развивается быстрее, чем государственные институции. И то, что было в 2013-14 году – все это было изнутри. Знаете, несмотря на то, что у меня фамилия Венедиктова, и я из Харькова, и сейчас мы с вами говорим на русском языке, несмотря на все это, я вообще-то страшный националист. А мы, украинцы, – вольный народ. И я же помню, почему люди в 2013-ом вышли на улицы. Да потому что было: "В этой стране работаем только я и мой сын!" Украинцы очень сильно были против этого. И принципиально вышли против. И сейчас у нас это – продолжается", - отметила Венедиктова.

"После того, как мы 5 лет получали имитацию и лицемерие, мы тоже вышли против! В том числе я, профессор, которая вообще никогда не собиралась идти в политику. И вышла только потому, что очень не соглашалась с тем, что происходит в стране. А я в этой стране собираюсь жить. Я никуда не собираюсь деваться. И в этой стране живут мои дети, похоронена моя мама, живет мой отец. Как и большинству сознательных граждан, мне хочется что-то поменять. А если ты хочешь что-то поменять – критикуя, предлагай, иди, поднимай и делай!" - подчеркнула врио главы ГБР.

Также читайте: 45,5% украинцев считают события на Майдане Революцией Достоинства, 23% - "антигосударственным переворотом", - опрос. ИНФОГРАФИКА

С полным текстом интервью врио главы ГБР Ирины Венедиктовой: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански" можно ознакомиться здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3177051
 
   
 Топ комментарии
 
Выборы президента Зеленского - это продолжение антимайдана
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такими темпами со временем зебобики начнут рассказывать истории о том как Вовочка под пулями снайперов держался на майдане Выборы президента Зеленского - это продолжение Революции Достоинства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2816
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Выборы президента Зеленского - это продолжение антимайдана
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УКРАЇНЦЮ ОБОВ"ЯЗКОВО ДЛЯ ПРОЧИТАННЯ : "Почему ты не опустил руки после проигрыша на выборах? Почему ты не стал стыдиться представляться украинцем за рубежом даже после того, как вот это позорище, которое прикидывается властью, облило себя помоями и вроде бы, эти помои должны попасть и на тебя, но не попали. Почему? Почему ты отстаиваешь вроде бы абстрактные принципы, которые на хлеб не намажешь? Но вот самый главный вопрос: почему ты все это делаешь, не сверяя своих действий с лидером или с кем-то еще, а просто соотносишь свои мысли и действия со своим внутренним убеждением и духом? Когда ты стал настолько свободным и как случилось, что ты сам это не заметил, а я тебе это сейчас рассказываю?"
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тільки, за вчора, рейтинг зєлєнінського в Полтавській області виріс в глибину на 50% Выборы президента Зеленского - это продолжение Революции Достоинства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9398
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А причём зеленский до событий в Новых Санжарах. Ту провокацию организовал Порох
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вже затримано 24 людини за протести в Нових Санжарах
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моника обозначила эвакуированых биологическим оружием
а порох то при чем?
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Моника прежде заявляет, что считает подселение эвакуированных наказанием, а потом возмущается тому, что ему поверили.
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Електоральна революція? Достойних змінили безпринципні?
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Однозначно. Тупо и аморально такое морозить и такого выбирать
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такими темпами со временем зебобики начнут рассказывать истории о том как Вовочка под пулями снайперов держался на майдане
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Кстати а где был Вовочка вместе с 73% малросов пока украинцы спасали страну ?
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Выборы президента Зеленского - это продолжение Революции Достоинства, - Венедиктова/ Херня .Вот как надо."Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - пресс-секретарь Зеленского Мендель" .03.01.20
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Это настоящее позорище, такое лизоблюдство! Выборы президента Зеленского - это продолжение Революции Достоинства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1776
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Ситуация в Нью Сенжырмен - яркая иллюстрация вашей "электоральной революции".
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Венедиктова, а ти не плутаєш "Революцію гідності" з "Контрреволюцією ганьби"? Хреново тебе вчили в юрфаку, політології... Чи, може, ти сама її, вчить не хотіла...
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Кукушка просто обязана хвалить петуха, если хочет стать не врио...
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Достоинство - клоуна!
А по моему это оксюморон.
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це позор нації
але яка нація про що я кажу
73 відсотки розумово відсталих дибілів
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Про шо ти мелишь тупа біомаса
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Написала людина, у якої 4 помилки в одному короткому реченні...
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Терміново викликайте цій вар'ятці санітарів з дурки . В неї всі ознаки коронавірусного весняного загострення шизофренії . Якщо своєчасно не пролікувати цю хвору то наслідки для оточуючих будуть вкрай сумними
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а виявилося продовженням розводу революції,
коли результатами революції скористуються
прохіндєї і мародери
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несмотря на то, что сейчас мы с вами говорим на русском языке, я вообще-то страшный националист. Источник: https://censor.net.ua/n3177051
банальна параноїдна шизофренія.
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в ростове тоже есть море
так и называется - РОСТОВСКОЕ МОРЕ )))
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Це-кінець епохи гідності!І ми це,на жаль,кожен день бачимо.
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Не встигнув оговтатися від її попереднього висеру і тут, на тобі. Ну і демагогиня! Вони таки всі патологічні брехуни.
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вєнєдіктова, з тобою вже усе зрозуміло після твоєї вимоги скасувати неможливість карного переслідування Майданівців
З тебе націоналіст, як з лайна куля
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Зе жодного разу не був на Майдані. Яке нафіг продовження???
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вы посмотрите на эти новые лица .... не обремененные интеллектом .... они даже не понимают что такое Майдан .... где то там слышали и теперь пукают в лужу всякую несуразную чушь!
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Та йому й не треба було бути ,пєтя й сам хлопців з грейдера виманив!
А як би не виманив то вже шостий рік Україна розвивалась би темпами 20-30% у рік.
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Для мене якщо людина не підтримувала Майдан, ховалася від повісток та не вважала Рашку одвічним ворогом українського народу (тобто і до 2014 року так думала), то це клеймо! І таких людей я б не пускав у політику. У владі мають бути ВИКЛЮЧНО свідомі українці!

А ще одне клеймо - ось це...

Вибори президента Зеленського - це продовження Революції Гідності, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 496
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Для мене Народний Майдан закінчився в той момент коли міністр економіки Пєтя Потрошенко зтягнув з грейдера хлопців котрі хотіли штурманути і на сцену випровзли всім відомі персонажі котрі заколисали нарід і приспавши пильність легенько витягнув з рук шанс взяти владу у народні руки!
"та не вважала Рашку одвічним ворогом українського народу (тобто і до 2014 року так думала), ","я б не пускав"- тут у мене когнітивний дисонанс!
"У владі мають бути ВИКЛЮЧНО свідомі українці!" -"свідомі" вже були і не раз ,тому пора дати шанс розумним врятувати решту нації від самоліквідації!
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Зе-команда явно не тягне на звання розумних... Я за інтелектуалів у владі, але за справжніх інтелектуалів!

І хто ж із свідомих українців був при владі? Чорновола не пустили, Лук'ненка також... Ну Ющенко з великою натяжкою підходить. І, як не дивно саме при Ющі ми жили НАЙКРАЩЕ за всі роки незалежності - ріст ВВП до 8% (в 2019 - 1,5%), іноземні інвестиції по 10-11 млрд. баксів на рік (в 2019 - 1,7 млрд), найвищі в історії зарплати, 500-600 проданих нових машин за рік (в 2019 - 90 тис.)...
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"І хто ж із свідомих українців був при владі?" - а чого ви риєтесь у старому хламі?
Дурбелики ніколи не допустять до влади розумних,бо для них це голодна смерть! Тому тих 5% (якщо ще не виїхали) варта запрошувати у владу ,а не "вибирати" ( 95% тупих вибрати розумних апріорі не можуть бо це не такі ж самі як вони ).
Але мені важко зрозуміти -хто ви за статтю? "так думала), ","я б не пускав"- тут у мене когнітивний дисонанс!"
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Ви про це: тобто і до 2014 року так думала?
Пояснюю: тобто і до 2014 року ця людина вважала рашку ворогом, а не тільки після анексії Криму і війни на Донбасі.
Так ясно?
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Пан Телемон bc543dce - персонаж, який вперше зявився на Цензорі, під проксі, що прикметно.
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Виявляється цей носій бацили руськава міру є націоналістом... Мабуть рашистським
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И эту революцию с подачи Венедиктовой судит адвокат Януковича
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ну,в какой то мере да...после каждой революции наступает время контрреволюции.тому примером французская революция с ее откатами к тоталитаризму и монархии.
но общий ход истории это не изменяет.и такие венедиктовы все равно будут на обочине Выборы президента Зеленского - это продолжение Революции Достоинства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4765
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Когніти́вний дисона́нс - внутрішній психічний конфлікт, що виникає при зіткненні в свідомості індивіда суперечливих знань, ідей, переконань або поведінкових установок (англ. cognitions) стосовно деякого об'єкта чи явища, за якого з існування одного елемента виникає заперечення іншого.
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"Я считаю, что, в принципе, выборы президента Зеленского - это продолжение Революции достоинства, электоральная революция."

А я считаю, что чиновница занята не исполнением своих, хоть и временных, но обязанностей, а вместо этого занята попытками манипуляций в информационном пространстве. Хорошо известно о участии Зеленского в Революции Достоинства- он шутил над людьми, что вышли на Майдан по зову своей совести. Если и есть какое-то продолжение истории связанной с Зеленским и Майданом, то это никак не продолжение революции. Скорее, судя по делам Зеленского, это - продолжение тех смешков. Майдан предотвратил диктатуру в стране и сохранил инструмент для смены власти через выборы. Вы этим воспользовались, это факт. Но вы, обобщенно- Зе команда, никак не можете являться продолжателями революции, ведь вы никогда не были частью Революции Достоинства. Вам даже ее дух не понятен и не приемлем.
Такие попытки манипуляций оскорбляют память о Героях Небесной Сотни!
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Кожний зашквар Янеолоха, супроводжується вереском, зі слинопусканням, про велич "велічайшого". За кацапським сценарієм. "Сьогодні, завтра" очікуємо офігенних рейтингів довіри Оманському
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Список націоналістів не переплуайте --Венедиктова, Білецький, Аваков , Зенелох ... Выборы президента Зеленского - это продолжение Революции Достоинства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 853
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"У цій країні" ... Усе зрозуміло з цією очільнецею ДБР
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Выборы Клоуна - это предательство Украины.

Зеленые попугаи уже не знают куда облизать Оманского барыгу.
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"Вибори президента Зеленського - це продовження Революції Гідності"

Венедиктова, то підіграєш на пару з головним членограєм?
Вибори президента Зеленського - це продовження Революції Гідності, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 2763
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Амбєц ! Бубочки втирають зєбілам таку туфту в надії що більшість з них завершені ідіоти . Певно вони не так далекі від істини . Зєбіли підносьте вище рейтинг бубочки !
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Брехливая мерзкая сторонница легитимного и рыгоаналов .Путинская фанатка сделавшая своим замом адвоката януковоща и мечтающая сажать Героев Майдана .
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Венедиктова ви з Вовочкою не продовження революції гідності, а ПОЧАТОК КОНТРЕВОЛЮЦІії під управлінням Кремля.
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Блиин... Вивчи харковчанка мову! А вибір Янелоха, подарунок моржовій ...
Одного не розумію, чому 73 а не 97%?
Ще питання: Як там справи у юзіка, ароахамія, сивухі та інших "патріотів", товстіють?
А ще цінна порада тобі Ирина Венедиктова: Пиши заявление об увольнении!!! Ты Врио главы Государственного бюро расследований (ГБР), А НЕ ПОЛИТИК!!!
Кловуни "95-го", що зробиш..?
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"Есть у революции начало, нет у революции конца", народная мудрость.
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