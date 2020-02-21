 Выборы президента Зеленского - это продолжение Революции Достоинства, - Венедиктова

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что, в принципе, выборы президента Зеленского – это продолжение Революции достоинства, электоральная революция. Гражданское общество в Украине очень развито. Оно реально развивается быстрее, чем государственные институции. И то, что было в 2013-14 году – все это было изнутри. Знаете, несмотря на то, что у меня фамилия Венедиктова, и я из Харькова, и сейчас мы с вами говорим на русском языке, несмотря на все это, я вообще-то страшный националист. А мы, украинцы, – вольный народ. И я же помню, почему люди в 2013-ом вышли на улицы. Да потому что было: "В этой стране работаем только я и мой сын!" Украинцы очень сильно были против этого. И принципиально вышли против. И сейчас у нас это – продолжается", - отметила Венедиктова.

"После того, как мы 5 лет получали имитацию и лицемерие, мы тоже вышли против! В том числе я, профессор, которая вообще никогда не собиралась идти в политику. И вышла только потому, что очень не соглашалась с тем, что происходит в стране. А я в этой стране собираюсь жить. Я никуда не собираюсь деваться. И в этой стране живут мои дети, похоронена моя мама, живет мой отец. Как и большинству сознательных граждан, мне хочется что-то поменять. А если ты хочешь что-то поменять – критикуя, предлагай, иди, поднимай и делай!" - подчеркнула врио главы ГБР.

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С полным текстом интервью врио главы ГБР Ирины Венедиктовой: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански" можно ознакомиться здесь.