EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  848  13
Материалы по теме:
Все про:майдан (4005) расследование (2679) Рябошапка Руслан (286) преступления против Майдана (100)

 Мы знаем, кто мог быть причастен к утечке информации по делам Майдана, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что следствие знает, кто мог быть причастен к утечке информации по делам Майдана.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Она состоялась (утечка. - Ред.). Мы подозреваем, что это был человек, который работал при Горбатюке (бывший начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры. - Ред.). Мы знаем, кто это мог сделать. Мы проводим расследование, есть уголовное производство. Это не были утраченные материалы, это были скопированные материалы", - отметил Рябошапка.

Он уверен, что расследование этого дела доведут до логического завершения, а виновных привлекут к ответственности.

В ноябре 2019 года в Генпрокуратуре началось служебное расследование для проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного дела по расследованию убийств 18-20 февраля 2014 года во время Майдана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 45,5% украинцев считают события на Майдане Революцией Достоинства, 23% - "антигосударственным переворотом", - опрос. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3177048
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мог быть это не был,значит точно не знаем,значит снова врёт.
 показать весь комментарий
 
 
Они просто стебутся и кривляются...
Как про эбонитовые палочки не написали? научились сдерживать свои быдлячьи порывы?
 показать весь комментарий
 
Мы знаем, но не скажем/ В университете Соломона математику учили по Рабиновичу : Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо? Рябошапко отличник в математике Рабиновича .Что видно из его заявлений./ Шереметгейт.Рябошапка о мере пресечения для Кузьменко и Антоненко: Доказательств мало, но есть риски 10.02.20 23:40 / На вопрос о том, называли ли депутаты Рябошапке фамилии лиц, которых следует привлечь к ответственности, он ответил:"Это не совсем так. Есть вопросы по различным уголовным кейсам, которые сейчас есть у прокуратуры. И есть вопросы о слухах о том, как с ними сейчас обходятся, что с ними происходит" . 04.10.2019 18:27
 показать весь комментарий
 
 
" Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо? "

вы ошибаетесь. правильный ответ - "мы продаем или покупаем?"
 показать весь комментарий
 
 
СПОЧАТКУ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДПУСКАЄ ВБИВЦЬ, А ПОТІМ КЛАДЕ КВІТИ НА МОГИЛИ УБИТИХ Вбивць, по яких є докази, що саме вони стріляли, саме вони вбивали, випустити цих убивць і йти тепер класти квіти людям, яких вбили, - як цю людину можна назвати?
 показать весь комментарий
 
 
Ясный пень. Барыги и мародеры покрали все. Брата вбыв. И зьив.
 показать весь комментарий
 
Двое их было Петя и Пастор Ми знаємо, хто міг бути причетний до витоку інформації у справах Майдану, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 809. Это они беркутню мочили с катапульты, а Виталик на шухере стоял. Вы уже с делом Шеремета облажались по полной
 показать весь комментарий
 
 
"...Он уверен, что расследование этого дела доведут до логического завершения, а виновных привлекут к ответственности..."

Какой по счету уверенный, сколько уже вас было таких уверенных чиновников? Сбился со счета на шестом году.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх