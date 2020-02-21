 Венедиктова поддержала введение штрафов для медиа: Только деньгами. По-другому эта система работать не будет

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила врио главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова.

"Я не могу дать качественную оценку ни одному законопроекту по медиа, я их не читала", - рассказала она.

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"Я считаю, того, что сейчас есть в действующем законодательстве, более чем достаточно", - подчеркнула врио главы ГБР, отвечая на вопрос о введении уголовной ответственности для блогеров и журналистов.

"У меня разные отношения с журналистами были. Я считаю, что журналисты – это четвертая власть, и их деятельность очень важна. Наступать на нее нельзя. Потому что там, где не сможет правоохранительная система, судебная система, законодательная система, журналисты – на острие. Они живые. Они настоящие. Если они настоящие. Поэтому здесь вопрос к вашему журналистскому сообществу. Мне кажется, вы должны разработать сами свои стандарты. И с этим разобраться. Какая-то борьба с фейками – да, наверное, должна быть. Потому что тоже иногда читаю о себе такие вещи, которые уже для меня смешны. Но раньше я действительно переживала по такому поводу. Поэтому считаю, что на свободу слова наступать абсолютно не нужно. У нас для работы есть сбалансированная система, надо ею просто пользоваться. Когда правоохранительная система будет работать так, как она должна работать, такого случаться не будет. Когда судебные решения будут выноситься качественно. Там, где были клевета, фейки, люди будут за это платить гривней", - пояснила Венедиктова.

На уточнение, имеет ли она в виду штрафы, Венедиктова ответила: "Конечно. Это нужно реально делать, чтобы отвечали собственники медиа. Они потом путем регрессного иска будут возмещать, если захотят. И только такой экономический эффект заставит людей проверять свои материалы. Только так. Только деньгами. По-другому эта система работать не будет".

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С полным текстом интервью врио главы ГБР Ирины Венедиктовой: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански" можно ознакомиться здесь.