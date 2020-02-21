 Пассажиров вагона поезда "Киев-Москва" поместили на карантин в Брянске из-за гражданки Китая с высокой температурой

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова.
"Ее сняли с поезда с температурой 38 градусов. Гражданка Китая отправлена в инфекционную больницу Брянска", - сказала Трапезникова.
По ее словам, остальные пассажиры вагона, где ехала эта женщина, направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.
"Ситуация на контроле. Мы ею занимаемся. Подробная информация будет предоставлена во второй половине дня", - сказала собеседница агентства.
Как пишут росСМИ, в одном в вагоне с гражданкой КНР ехало 24 человека - 22 пассажира и два проводника
Женщину тут же сняли с поезда, посадили в автомобиль скорой помощи и отвезли в инфекционную больницу Брянска.
Сам поезд также отправился в Брянск – для проведения системы карантинных мероприятий.
"24 человека, которые находились в вагоне с женщиной, будут доставлены на 6 автомобилях скорой помощи в Брянскую городскую больницу №4, - сообщили представители служб - Для них уже подготовили специальный отдельный корпус с кроватями и наборами одноразовой посуды. Женщину из Китая поместят в изолятор".
Как сообщалось, по состоянию на утро пятницы количество погибших в Хубэй от вспышки коронавируса достигло 2247. Количество зараженных в Китае достигло 75245 человек. Всего в мире - 76498.
Цеж такий піар!
І дядько Вова подякує!
Вирус есть ли, вируса нет ли - а срок уже дали.
Мои поздравления.
P.S. Это означает, что в РФ дефицит тестов на коронавирус.
смотрели ролик, там рассказывали, что в Китае ввели смертную казнь за распространение вируса именно из-за того, что люди сбегают из больниц, считая себя здоровыми и скрывают свои симптомы.
Нужно чтобы в 250 странах Мира президентами были Зеленские
Да ЗЕбобики?)))
наверняка, Скобеева/Соловьев/Киселев скажут по ТВ, что кляты пиндосы придумали эпидемию, что б сорвать парад победобесия..
Расскажите кто нибудь об этом зе-идиотам из минздрава..., что бы для них это не было сюрпризом..
Fuat
@lilygrutcher
·6 мин
Iraq closes its borders with Iran due to Coronavirus.
https://www.obozrevatel.com/society/sozhzhem-vmeste-s-nimi-ukraintsyi-porazili-dikimi-napadkami-na-evakuirovannyih-iz-uhanya-video.htm