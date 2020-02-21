 Пассажиров вагона поезда "Киев-Москва" поместили на карантин в Брянске из-за гражданки Китая с высокой температурой

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова.

"Ее сняли с поезда с температурой 38 градусов. Гражданка Китая отправлена в инфекционную больницу Брянска", - сказала Трапезникова.

По ее словам, остальные пассажиры вагона, где ехала эта женщина, направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.

"Ситуация на контроле. Мы ею занимаемся. Подробная информация будет предоставлена во второй половине дня", - сказала собеседница агентства.

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Как пишут росСМИ, в одном в вагоне с гражданкой КНР ехало 24 человека - 22 пассажира и два проводника

Женщину тут же сняли с поезда, посадили в автомобиль скорой помощи и отвезли в инфекционную больницу Брянска.

Сам поезд также отправился в Брянск – для проведения системы карантинных мероприятий.

"24 человека, которые находились в вагоне с женщиной, будут доставлены на 6 автомобилях скорой помощи в Брянскую городскую больницу №4, - сообщили представители служб - Для них уже подготовили специальный отдельный корпус с кроватями и наборами одноразовой посуды. Женщину из Китая поместят в изолятор".

Как сообщалось, по состоянию на утро пятницы количество погибших в Хубэй от вспышки коронавируса достигло 2247. Количество зараженных в Китае достигло 75245 человек. Всего в мире - 76498.