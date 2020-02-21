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 Происшествия, Здоровье
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 Пассажиров вагона поезда "Киев-Москва" поместили на карантин в Брянске из-за гражданки Китая с высокой температурой

Гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев - Москва", сняли с маршрута в Брянске и направили в инфекционную больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова.

"Ее сняли с поезда с температурой 38 градусов. Гражданка Китая отправлена в инфекционную больницу Брянска", - сказала Трапезникова.

По ее словам, остальные пассажиры вагона, где ехала эта женщина, направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.

"Ситуация на контроле. Мы ею занимаемся. Подробная информация будет предоставлена во второй половине дня", - сказала собеседница агентства.

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Как пишут росСМИ, в одном в вагоне с гражданкой КНР ехало 24 человека - 22 пассажира и два проводника

Женщину тут же сняли с поезда, посадили в автомобиль скорой помощи и отвезли в инфекционную больницу Брянска.

Сам поезд также отправился в Брянск – для проведения системы карантинных мероприятий.

"24 человека, которые находились в вагоне с женщиной, будут доставлены на 6 автомобилях скорой помощи в Брянскую городскую больницу №4, - сообщили представители служб - Для них уже подготовили специальный отдельный корпус с кроватями и наборами одноразовой посуды. Женщину из Китая поместят в изолятор".

Как сообщалось, по состоянию на утро пятницы количество погибших в Хубэй от вспышки коронавируса достигло 2247. Количество зараженных в Китае достигло 75245 человек. Всего в мире - 76498.

Источник: https://censor.net.ua/n3177044
 
 
 Топ комментарии
 
Хорошо границу пересекли. Карантин в Брянске. Нам меньше хлопот. Ну и украинские посетители "дружественной" страны пусть теперь "попарятся" в карантине, тем более что там же "братья".
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Зебіл! Терміново повертай поїзд Київ-Москалія у Санжари!
Цеж такий піар!
І дядько Вова подякує!
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це не так важливо! "якарізниця", коли вулиці заасіальтовані та освітлені?
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Зебіл! Терміново повертай поїзд Київ-Москалія у Санжари!
Цеж такий піар!
І дядько Вова подякує!
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А почему у нас вообще ездят поезда на рассею? У нас же вроде пока ещё Украина, а не малоросия
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аха..ха нікуй шастать у срану московію...
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Вот как раз в Московию с температурой нужно впускать в первую очередь. А вот въезд от туда запретить и с температурой и без...они все полюбому больные (как минимум на голову)
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операция прикрытия Аваковым продажи украинской земли кагалом Коломойского продолжается. Вначале Аваков- не Разумков- начал Шереметгейт, но закон о продаже земли отложили. Теперь Аваков выдаёт себя за главного специалиста по коронавирусу . А барыга Разумков под вопли Авакова делает своё черное дело -разрушает Украину.
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Скажу больше, Аваков и сам вирус запустил для прикрытия продажи земли.))
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Быстро, чётко, жёстко. И никаких протестов на Брянщине
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И, что характерно, неизвестно, а есть ли у задержанных коронавирус. Пассажиров вагона поезда "Киев-Москва" поместили на карантин в Брянске из-за гражданки Китая с высокой температурой - Цензор.НЕТ 7597

Вирус есть ли, вируса нет ли - а срок уже дали.
Мои поздравления.

P.S. Это означает, что в РФ дефицит тестов на коронавирус.
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Их просто Супрун не лечила, не советовали мочить манту или сидеть голой попой на камнях, потому и не пуганый народ в Брянске.
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Так а звідки потяг їхав? З Києва? Тоді питання- з ким контактувала китаянка в Україні.
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це не так важливо! "якарізниця", коли вулиці заасіальтовані та освітлені?
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А кацапи учора ржали цілий день що у нас уже є коронавірус а те що в них зараено пів сібірі ім *****
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у америці вже є коронавірус? жжжесть! ну ви там.. тримайтеся! Скалецьку на допомогу вислати не можемо - в карантині....
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Сибирь уже не раССея - то исконные земли Китая))
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Исконные земли Китая за Китайской стеной. А с Сибири на них динозавры какие-то нападали. Я кино смотрел.
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Хорошо границу пересекли. Карантин в Брянске. Нам меньше хлопот. Ну и украинские посетители "дружественной" страны пусть теперь "попарятся" в карантине, тем более что там же "братья".
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Карточный шулер Путлер обыграет шута в 2 счета.Главное не стрелять.
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китайцы конечно сидоры, так себя вести!
смотрели ролик, там рассказывали, что в Китае ввели смертную казнь за распространение вируса именно из-за того, что люди сбегают из больниц, считая себя здоровыми и скрывают свои симптомы.
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Украине нужен маршал Маннейгейм,а не цирк Шапито
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Потяг Київ-мацква треба спалити,шоб віруси в Україну не повернулись.
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Согласен. Просто забросать пассажиров камнями как в Новых Санжарах будет недостаточноПасажирів вагона поїзда "Київ-Москва" помістили на карантин у Брянську через громадянку Китаю з високою температурою - Цензор.НЕТ 3480
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Прочитал шутку в Ютьюбе.
Нужно чтобы в 250 странах Мира президентами были Зеленские
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Просто нужно перестать ЧИХАТЬ!)))))
Да ЗЕбобики?)))
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Зачем это все!Этот вирус совершенно безвредный! Стыдно перед..аргентинцами и другими иностранцами...
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Сейчас их обработают полонием и отпустят. Делов то...
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если эпидемия короновируса продлится еще пару месяцев, то юбилейный парада победобесия Пукина над Германией будут проводить в виде мультиков..
наверняка, Скобеева/Соловьев/Киселев скажут по ТВ, что кляты пиндосы придумали эпидемию, что б сорвать парад победобесия..
Пасажирів вагона поїзда "Київ-Москва" помістили на карантин у Брянську через громадянку Китаю з високою температурою - Цензор.НЕТ 2626
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Ирак закрыл границы с Ираном из за эпидемии короновируса....
Расскажите кто нибудь об этом зе-идиотам из минздрава..., что бы для них это не было сюрпризом..



Fuat

@lilygrutcher

·6 мин

Iraq closes its borders with Iran due to Coronavirus.
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У меня только один вопрос, а занимается ли хоть кто нибуть теми с кем эта китаянка контактировала в Украине, ведь если диагноз подтвердится сейчас может куча народу разносить заразу.
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Поезд в РАБссиянское счастье по имени ГУЛАГ ездят украинцы? Пасажирів вагона поїзда "Київ-Москва" помістили на карантин у Брянську через громадянку Китаю з високою температурою - Цензор.НЕТ 3535Ужос
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Так как там Петина торговля на крови? Поезд "Москва - Киев" этого мало. Авиарейсы Внуково - Борисполь пожалуйста. И всего за 1 352 грн Пасажирів вагона поїзда "Київ-Москва" помістили на карантин у Брянську через громадянку Китаю з високою температурою - Цензор.НЕТ 6568. И даже посадка в Брянске не предусмотрена
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Знаменитой фигуристке Ирине Родниной запретили въезд в США,точно коронавирусная Пасажирів вагона поїзда "Київ-Москва" помістили на карантин у Брянську через громадянку Китаю з високою температурою - Цензор.НЕТ 4648
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Страшно, что даже конченые кацапы организовывают борьбу с потенциальной угрозой лучше, чем наши зе-рагуля
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Китайцев в Сибири более миллиона. Пасажирів вагона поїзда "Київ-Москва" помістили на карантин у Брянську через громадянку Китаю з високою температурою - Цензор.НЕТ 6389Шныряют туда сюда 5 раз в неделю,особенно в Шанхай
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