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 Политика Украины
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Все про:Крым (22383) местные выборы (1279) Мошенец Елена (2)

 Можно создать специальные точки ближе к границе, - "слуга народа" Мошенец о проведении местных выборов в оккупированном Крыму

Местные выборы для жителей оккупированного Крыма можно провести, организовав пункты для голосования на административной границе с полуостровом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в эфире "ATR" заявила нардеп от "Слуги народа" Елена Мошенец.

"Пожалуй, наиболее приемлемой ситуацией я бы видела создание специальных точек, где можно принять участие в выборах где-то ближе к границе Крыма. Или создания определенных условий, чтобы видеть, понимать, какие люди хотели бы проголосовать или понимали, как они видят эту ситуацию в дальнейшем, имели возможность это сделать", - отметила она.

По ее словам, после этого может возникнуть вопрос: "что с этим дальше делать".

"Поскольку, что бы мы там не делали, но мы понимаем, что имплементировать условно говоря ту местную власть, которую мы так теоретизованно можем брать, потом на практике будет сложно, пока, видимо, невозможно", - отметила Мошенец.

При этом она подчеркнула, что нельзя оставлять крымчан без местных выборов, однако признала, что провести их на полуострове сейчас невозможно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Постоянные попытки диалога с Путиным и нечеткая формулировка наших требований отдаляют Крым на обочину международной политики, - Чубаров

Источник: https://censor.net.ua/n3177043
 
 
 Топ комментарии
 
Позвольте спросить, за кого должны голосовать эти люди??? По какому округу??? В каком местном совете Крыма будут заседать те депутаты, за которых проголосовали крымчане??? Зелебобики, не знаете как теперь добрать голоса? Подождите, весной вас п№здить начнут!
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Как же так, никто и не ожидал предательства и сдачи интересов Украины, а тут вдруг в феврале 2020 года ТАКОЕ?!
Рятуйте! Можна створити спеціальні точки ближче до кордону, - "слуга народу" Мошенець про проведення місцевих виборів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8851
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та отож - дважды перечитала а бред как был, так и остался
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Каждый может себе провести выборы в Крыму дома,это по сути дело не поменяет.
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Я вже проголосував. Обрав себе генерал-адміралом Таврії і Крима, солончаків і степів, пересохлого каналу і каміння з неба.
Видав указ про ще більше каміння з неба, пообіцяли виконати.

Отак виглядає заява про проведення виборів на окупованих територіях.
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Зерно истины в этом есть. Создать парламент Крыма ну хотяб в Гениченске!
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Когда собаке нечего делать она яйца лижет
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Місцевих... Виборів... В окупованому Криму... І чим новообрані керувати будуть? Країною у смартфоні? В клан об'єднаються, і підуть добувати ресурси?
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Крыма нет,а чиновники от Крыма есть...парадокс
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Уяви- нічого не робиш, а бабло капає. Не робота- мрія)
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Краина в смартфоне - а реальные деньги в кармане.
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Позвольте спросить, за кого должны голосовать эти люди??? По какому округу??? В каком местном совете Крыма будут заседать те депутаты, за которых проголосовали крымчане??? Зелебобики, не знаете как теперь добрать голоса? Подождите, весной вас п№здить начнут!
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За кого они будут голосовать? Территория оккупирована.
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за Гоблина (Аксенова) - а товарисчи с Московии считать будут..., а потом эта легализированная зе-идиотами публика проведет повторный референдум о присоединении к РФ....
Идиоты..... Можна створити спеціальні точки ближче до кордону, - "слуга народу" Мошенець про проведення місцевих виборів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 456
Кого вы выбрали зебилы?...
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им шо лавров кокс поставляет бесплатно. это ох....ть
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Безкоштовна ідея:
На КПВВ скриньки поставте. Всі що за фашистською пенсією йдуть точно як треба проголосують.
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А можно прямо тут проголосовать,чтоб хйло убиралось из Крыма,назначить туда губернаторов,депутатов и отправить их туда,восстанавливаться в правах.
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Нужно навести порядок с гражданством. Право голоса должно быть только у того, кто имеет ЕДИНСТВЕННОЕ украинское гражданство. Те кто получил еще какое то ( РФ, "ДНР, ЛНР," Мозамбика, а также даже стран ЕС и т.д. к выборам не допускать ) Тех кто сотрудничает с оккупационными властями, работает на гос службе тоже. Остальные все имеют право голоса и могут голосовать и быть избранными. ( но это не про нас, мы же тоже "гибридные" как и наш ордынский сосед, а до Европы мы еще не доросли да и положение у нас сейчас не то)
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Дна дебилизму зебобиков не видать. Где этих уродов насобирали? Похоже на концертах 95 квартала.
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Люди з окупованих територій можуть брати участь у голосуванні на підконтрольній території. А якщо ця ТП говорить про вибори до місцевої влади на окупованих територях, то пропоную їй провести на цих територіях передвиборчу агітацію всім складом фракції СН. Потім ті, хто все ще будуть живі, розкажуть іншім технологію процесу.
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Кто-то из ЗЕленых ублюдков может объяснить украинцам зачем СН срочно понадобились пророссийские избиратели из Донбабве и Крыма?
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Да-а-а, а при Порохе такого не было. Похоже, их всех в дурку и пожизненно...За кого ж вы, зебилы, проголосовали?..
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При выезде из оккупированного Крыма крысчане будут предъявлять кацапские паспорта, а при голосовании - паспорта Украины...((
Да уж, если человек слуга народа, то это навсегда...)
Хотя так можно отобрать у крысчан лишние для них паспорта - пусть сами выбирают, какой оставить...
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