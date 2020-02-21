 Можно создать специальные точки ближе к границе, - "слуга народа" Мошенец о проведении местных выборов в оккупированном Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в эфире "ATR" заявила нардеп от "Слуги народа" Елена Мошенец.

"Пожалуй, наиболее приемлемой ситуацией я бы видела создание специальных точек, где можно принять участие в выборах где-то ближе к границе Крыма. Или создания определенных условий, чтобы видеть, понимать, какие люди хотели бы проголосовать или понимали, как они видят эту ситуацию в дальнейшем, имели возможность это сделать", - отметила она.

По ее словам, после этого может возникнуть вопрос: "что с этим дальше делать".

"Поскольку, что бы мы там не делали, но мы понимаем, что имплементировать условно говоря ту местную власть, которую мы так теоретизованно можем брать, потом на практике будет сложно, пока, видимо, невозможно", - отметила Мошенец.

При этом она подчеркнула, что нельзя оставлять крымчан без местных выборов, однако признала, что провести их на полуострове сейчас невозможно.

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