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Все про:ГБР (975) Венедиктова (40) Федына София (29) Звиробий Маруся (30)

 Мы идем в Европу, - Венедиктова о деле Федыны и Звиробий

Украине не хватает силы, доверия и уважения к государственным институциям.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила врио главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова.

Отвечая на вопрос о судебных перспективах дела в отношении нардепа от ЕС Софии Федыны и волонтера и ветерана Маруси Звиробий врио главы ГБР отметила, что поскольку не является руководителем органа досудебного расследования, то будет неправильно ей это анализировать.

"А с точки зрения свободы слова... Это ж классический пример: моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Поэтому свобода слова существует. Но есть такие понятия как клевета, угрозы и так далее. Есть перечень преступлений, которые предусмотрены в Уголовном кодексе. И какие-то вещи, которые переходят границы и подпадают под Уголовный кодекс, тоже имеют место быть. Чего не хватает, наверное, сейчас нашему государству – это силы, доверия и уважения к государственным институциям. Не может быть государство сильным без государственных институций. Давайте представим, что такой случай произошел где угодно. Сидит депутат Европарламента со своим другом, общественным деятелем, где-то в кабачке в Брюсселе и вот такое озвучивает на любого президента европейской страны. Вы себе это представить можете? Я себе это представить не могу. Здесь не стоит вопрос предостережения. Есть закон. Люди, которые законы пишут и принимают, не могут эти законы игнорировать и плевать на них. Не могут", - заявила Венедиктова.

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"Мы идем в Европу. Поэтому должны быть европейцами в головах и в сердцах. Я так чувствую. Мы можем говорить все, что угодно. Важно, что мы делаем. Поэтому когда депутаты говорят одно, а своими действиями демонстрируют другое, у меня возникает когнитивный диссонанс. Я надеюсь, что никогда не буду в ситуации, когда говорю одно, а делаю другое. Это самое ужасное, что может быть. Потому что мы же говорим, опять-таки, об ответственных гражданах, правда же?" - добавила врио главы ГБР.

С полным текстом интервью врио главы ГБР Ирины Венедиктовой: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански" можно ознакомиться здесь.

Напомним, Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР вручило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Также ГБР вручило подозрение подозрение в "угрозе убийством президенту Зеленскому" нардепу Федыне. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Источник: https://censor.net.ua/n3177041
 
 
 Топ комментарии
 
Во Мразь! Помоему это что она предлагает не по европейски а по Кацапски. Только в кацапии из дебила-карлика делают икону!
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"Украине не хватает силы, доверия и уважения к государственным институциям." нет, это именно "институциям" не хватает уважения к Украине. А там где нет уважения, ни о каком доверии и речи быть не может.
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хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою(с) Ми йдемо в Європу, - Венедіктова про справу Федини і Звіробій - Цензор.НЕТ 1836
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Ничего на свете лучше нету
Чем ходить в соплях по белу свету.
Глазки пучит, не трясутся ножки,
Если нюхать белые дорожки.)))))
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зависть и жаба - доминирующие черты менталитета великой нации. предлагаю - во благо всем и без криминальной ответственности
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З Мертвечуком-Портновим і продажними судами.
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Во Мразь! Помоему это что она предлагает не по европейски а по Кацапски. Только в кацапии из дебила-карлика делают икону!
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В принципе то что она предлагает вполне по европейски и называется принципом равенства перед законом, только вот в соответствии с этим принципом, сперва нужно завести аналогичное дело на Зеленского (как он "расстреливал Парламент" и "хоронил Порошенко") и только после это рассказывать байки про справедливость
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Венедиктова --у тебя зам сепар Враг Украинского Народа
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так и она кто ? все зеленые подкацапные членососы
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"Украине не хватает силы, доверия и уважения к государственным институциям." нет, это именно "институциям" не хватает уважения к Украине. А там где нет уважения, ни о каком доверии и речи быть не может.
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Пані Венідіктова, чому слідчи Київського ТУ ДБР гальмують справи стосовно патрульних? Що сабаков не дозволяє принципово розслідувати? Скопилось безліч проваджень!!!!
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писдовала бы ты, *****, лучше со своим когнитивным диссонансом в Россию и Лукаш бы с собой прихватила
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Сегодня ,,путь в Европу ,, выглядит именно так . Зебилы сделали это . Оруэлл отдыхает .
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З Поярковим вже обісралась, тепер думає, як із Звіробій обісратись. Ні дня без зашкварів.
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Украине не хватает силы, доверия и уважения к государственным институциям.
Источник: https://censor.net.ua/n3177041

Это она о стране где министром МВД назначили человека писавшем что "мусора не люди"?
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Очередная божья роса зебилам во все дыры!
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Странно...по Венедиктовой получается, что паРашка уже давно туда не идет, а бежит... Мы идем в Европу, - Венедиктова о деле Федыны и Звиробий - Цензор.НЕТ 2862
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В Європу так в Європу - чому цей терорист ще на волі?
Мы идем в Европу, - Венедиктова о деле Федыны и Звиробий - Цензор.НЕТ 9789
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Пам*ятаємо !..
.Хорт ....який розірвав портрет *мальдівського бариги .*.!
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Розшифруйте словосполучення "мальдівського бариги" за результатами судових рішень, з посиланнями на статті КС, якщо можна.
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Да да а кто это мальдивский барыга Богдан или Зеленский?
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процититруй показания потерпевшего "барыги" )))
а монику уже цитировали )))
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Та вы и в Европе - в брониках и памперсах.
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В Європу так в Європу - погроза життю преиденту - на лаву!

Мы идем в Европу, - Венедиктова о деле Федыны и Звиробий - Цензор.НЕТ 1785
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Так ми всі президенти,і коли дві президентші розмовляють про шостого преп.здента,це розмова рівноправних,я вже не згадую про ********* палички,безпрецендентну гру на роялі,Украіну-повію.розстріл парламенту.
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В якусь іншу европу йде зелений кагал...
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Эти две быдлячки Федына и Стекломой будут сидеть, ибо идиотов нужно изолровать от общества!
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ну шо тут скажеш...из дурки давно выписался?
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одноглазый только о дурке и мечтает)))
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Ну Стекломой это ведь фамилия твоей мамы. Я в дурке никогда не лечился. А ты?
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Так ты из золяции пишешь? Это многое объясняет.
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порохобот, у если я тебе объсню кто ты, ты повериш что твой биологический папа был ишаком.
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Циклоп, какого хрена ты тут пассивно околачиваешся? Тебе в пукинскую юнармию, резерв армии федерастов. А вообще ты ублюдок без чувства юмора и беспредельщик, ляпающий языком, что взбредёт.
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Кацарылый америкос у если.Твой папа был козлом.
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зготен...нетреба зря теревеніти....вальнути мовчки
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Про яку європу Венедиктова ліпить? Люди з свідомістю енкавеесника Європу згадують щоб ще вишуканіше когось замучити. Але не в ній поки що справа. Справа у зеленому чмошнику, який на камеру з підготовкою понти ганяє, а як щось не по сценарію, то смикається і всцикається. Нестабільна психіка, спричинена чи то хворобою, чи регулярним вживанням психотропних речовин.
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А за высказывания Портнова она ничего не хочет сказать?...
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А Портнов её туда продвигал не для того, чтобы она против него что-то говорила...
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Шановні так це та сама пані що провалилась на первиних тестах за судійське крісло не набравши навіть мінімальних балів? А зараз вона розказуе про закон та порядок...
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"А с точки зрения свободы слова... Это ж классический пример: моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Поэтому свобода слова существует." Источник: https://censor.net.ua/n3177041

Мы идем в Европу, - Венедиктова о деле Федыны и Звиробий - Цензор.НЕТ 2449
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но эта bitch забыла привести прецедентный эпизод из европы
или раши?
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Організм з москальським прізвищем, що прагне кинути у в'язницю майданівців
МАЄ ІТИ У ДУПУ
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и наркоман Арахамия там среди этих шарлотанов, куда ж без него))
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А уявіть собі, нешановна пані Вєнєдіктова, що в парламенті засідає депутат, а коли виходить з сесійної зали, то звинувачує військовиків армії своєї країни у вбивствах загарбників, які захопили частину цієї країни. Як ви там співали: "Ви можете собі таке уявити?". А тут і уявлять не треба, а тільки дивитись і слухати. Тож іди в ...ОПу зі своїми подвійними стандартами і підітри дупу своєму боху пустоголовому після того, як згадаєш прізвища цих двох дівчат при найвеличнішому...
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Арахамію вирощували в одній пробірці з Гадею Сявченко - на битві екстрасенсів.
Це такий ТБ-аналог УПячки - кузня кадрів фсб.
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А спросите у этой сyчки, сможет ли она навести хоть один аналогичный случай в европейской судебной практике?
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А как же Портнова угрозы что обещал загноить патриотов,судью? На них Европа не распространяется ?
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Взято только что с сайта ВВС, идет вторым номер после хедлайна о Трампе...фрагмент статьи о дикости порохоботов в Санжарах...наслаждайтесь славой, вонючки...

Dozens of protesters in a Ukrainian town have attacked buses carrying evacuees from coronavirus-hit China.
The evacuees were brought to the hospital in Novi Sanzhary, in the central Poltava region, where they will be held in quarantine for 14 days.
President Volodymyr Zelensky urged the protesters to show empathy.
Ukraine's security service (SBU) said a fake email claiming to be from the health ministry falsely said some evacuees had contracted the virus.
SBU officials are now investigating the apparent hoax, a statement said.
Ukraine has no confirmed cases of the new coronavirus, which originated last year in China's Hubei province.
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шо, чучело соевое, ты на бутылку аж до самого донышка присел?
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Всякі набу дбр мали бути взагалі незалежними органами але їх смотрчщіх міняють під угоду новому керівництву а по суті якцапській окупаційній владі...
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Ага. После вчерашних событий , Меркель лично просила включить Украину в состав Евросоюза!
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Венедиктова Законов не читает. а статья 346 УК Украины гласит:
"4. Угроза или насилие в отношении указанных лиц является местью за их служебную деятельность. Совершение таких действий в отношении этих лиц на основании личных неприязненных отношений состава этого преступления не образует."
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