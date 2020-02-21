 Мы идем в Европу, - Венедиктова о деле Федыны и Звиробий

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила врио главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова.
Отвечая на вопрос о судебных перспективах дела в отношении нардепа от ЕС Софии Федыны и волонтера и ветерана Маруси Звиробий врио главы ГБР отметила, что поскольку не является руководителем органа досудебного расследования, то будет неправильно ей это анализировать.
"А с точки зрения свободы слова... Это ж классический пример: моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Поэтому свобода слова существует. Но есть такие понятия как клевета, угрозы и так далее. Есть перечень преступлений, которые предусмотрены в Уголовном кодексе. И какие-то вещи, которые переходят границы и подпадают под Уголовный кодекс, тоже имеют место быть. Чего не хватает, наверное, сейчас нашему государству – это силы, доверия и уважения к государственным институциям. Не может быть государство сильным без государственных институций. Давайте представим, что такой случай произошел где угодно. Сидит депутат Европарламента со своим другом, общественным деятелем, где-то в кабачке в Брюсселе и вот такое озвучивает на любого президента европейской страны. Вы себе это представить можете? Я себе это представить не могу. Здесь не стоит вопрос предостережения. Есть закон. Люди, которые законы пишут и принимают, не могут эти законы игнорировать и плевать на них. Не могут", - заявила Венедиктова.
"Мы идем в Европу. Поэтому должны быть европейцами в головах и в сердцах. Я так чувствую. Мы можем говорить все, что угодно. Важно, что мы делаем. Поэтому когда депутаты говорят одно, а своими действиями демонстрируют другое, у меня возникает когнитивный диссонанс. Я надеюсь, что никогда не буду в ситуации, когда говорю одно, а делаю другое. Это самое ужасное, что может быть. Потому что мы же говорим, опять-таки, об ответственных гражданах, правда же?" - добавила врио главы ГБР.
С полным текстом интервью врио главы ГБР Ирины Венедиктовой: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански" можно ознакомиться здесь.
Напомним, Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР вручило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Также ГБР вручило подозрение подозрение в "угрозе убийством президенту Зеленскому" нардепу Федыне. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
в пути кормить будут?
Чем ходить в соплях по белу свету.
Глазки пучит, не трясутся ножки,
Если нюхать белые дорожки.)))))
https://www.youtube.com/watch?v=gMlOByRvmGE
Источник: https://censor.net.ua/n3177041
Это она о стране где министром МВД назначили человека писавшем что "мусора не люди"?
.Хорт ....який розірвав портрет *мальдівського бариги .*.!
а монику уже цитировали )))
или раши?
МАЄ ІТИ У ДУПУ
Це такий ТБ-аналог УПячки - кузня кадрів фсб.
Dozens of protesters in a Ukrainian town have attacked buses carrying evacuees from coronavirus-hit China.
The evacuees were brought to the hospital in Novi Sanzhary, in the central Poltava region, where they will be held in quarantine for 14 days.
President Volodymyr Zelensky urged the protesters to show empathy.
Ukraine's security service (SBU) said a fake email claiming to be from the health ministry falsely said some evacuees had contracted the virus.
SBU officials are now investigating the apparent hoax, a statement said.
Ukraine has no confirmed cases of the new coronavirus, which originated last year in China's Hubei province.
"4. Угроза или насилие в отношении указанных лиц является местью за их служебную деятельность. Совершение таких действий в отношении этих лиц на основании личных неприязненных отношений состава этого преступления не образует."