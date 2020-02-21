 "Мы найдем способ, чтобы вас вернуть": Зеленский - украинке Зинченко, оставшейся в Ухани из-за отказа оставить собаку

Как информирует Цензор.НЕТ, видео с разговором с главой государства Зинченко опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

"Мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский. Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы", - написала Анастасия.

В частности, Зеленский в разговоре с девушкой пообещал найти "средства и пути" для ее возвращения в Украину.

"Я знаю вы остались, потому что собаку не взяли на борт… мы там вас не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и пути, я просто недавно узнал об этой проблеме... но мы найдем способ, чтобы вас вернуть", - сказал президент.

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Напомним, Самолет SkyUp должен был эвакуировать 48 граждан Украины и 29 иностранцев из китайского города Ухань, где бушует коронавирус Covid-2019. Троих украинцев и одну иностранку не пустили на борт. В их числе была и Анастасия Зинченко со своим любимцем.

В посольстве сообщили, что сделали все, что было в их силах, но не смогли получить от китайских властей разрешение вывезти из страны померанского шпица Мишу. Посольство заверило, что будет поддерживать контакт с Анастасией и с теми украинцами, которые остаются в провинции Хубэй, и будет продолжать предоставлять им всю необходимую помощь.