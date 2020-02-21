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 Политика Украины, Общество
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 "Мы найдем способ, чтобы вас вернуть": Зеленский - украинке Зинченко, оставшейся в Ухани из-за отказа оставить собаку

Президент Владимир Зеленский пообещал украинке Анастасия Зинченко, которую не эвакуировали из Ухани из-за отказа оставить собаку, найти способ вернуть ее домой.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео с разговором с главой государства Зинченко опубликовала в своем аккаунте в  Instagram.

"Мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский. Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы", - написала Анастасия.

 
 
 
 
 
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Мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский 🇺🇦 Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы 🙏 @zelenskiy_official ❤️

Публикация от Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_)

В частности, Зеленский в разговоре с девушкой пообещал найти "средства и пути" для ее возвращения в Украину.

"Я знаю вы остались, потому что собаку не взяли на борт… мы там вас не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и пути, я просто недавно узнал об этой проблеме... но мы найдем способ, чтобы вас вернуть", - сказал президент.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинка Зинченко не стала эвакуироваться из Ухани из-за проблем с документами на собаку

Напомним, Самолет SkyUp должен был эвакуировать 48 граждан Украины и 29 иностранцев из китайского города Ухань, где бушует коронавирус Covid-2019. Троих украинцев и одну иностранку не пустили на борт. В их числе была и Анастасия Зинченко со своим любимцем.

В посольстве сообщили, что сделали все, что было в их силах, но не смогли получить от китайских властей разрешение вывезти из страны померанского шпица Мишу. Посольство заверило, что будет поддерживать контакт с Анастасией и с теми украинцами, которые остаются в провинции Хубэй, и будет продолжать предоставлять им всю необходимую помощь.

Источник: https://censor.net.ua/n3177040
 
   
 Топ комментарии
 
МИ НЕ ПРОТИ ЛЮДЕЙ! ПОЧУЙТЕ НАС!
За репост буду щиро вдячна!
Я місцева жителька Санжар, знаходжусь зараз тут. Мені болить за наших людей: і за односельчан, і за евакуйованих.
Нам всім болить!
Новини навіюють хибну думку про позицію більшості нашого селища! Ми не проти людей!!!
Мені соромно, що дехто відреагував так агресивно. Ці люди не винні ні в чому... АЛЕ!

Люди не просто так вийшли на вулицю. Ми боїмося.
Читаючи щодня новини з Китаю, я і подумати не могла, що це може торкнутись малюсіньких Санжар.
По-перше, до вчорашнього дня ми не знали про те, що евакуйованих будуть розміщати у нас. НАС НІХТО НЕ ПОПЕРЕДЖАВ!!!!
Люди просто необізнані й не знають, чого нам чекати. АЛЕ ЦЕ НЕ ЛОТЕРЕЯ, РИЗИКУВАТИ НЕ МОЖНА.
Ми знаємо умови нашого санаторію. Повірте, люди бояться за свою безпеку та безпеку дітей!
Нам не сказали. Нас не попередили. Нас НЕ ПРОІНСТРУКТУВАЛИ! ЧОМУ????
Нам повинні були сказати про це. Розказати, як уберегти своє здоров'я та навчили профілактиці.
Медицина в Санжарах? Тут бракує слів...
Люди панікують через незнання!
Нам страшно, бо ми не знаємо, чого чекати.
Що робити, коли проявляться симптоми? Куди нам йти? ЧОМУ НАС НЕ ПРОІНФОРМУВАЛИ????
Зрозумійте нашу позицію. Ми не егоїсти. Але це повністю вина влади. Ми за мир та БЕЗПЕКУ!!!
#новыесанжары #новісанжари #коронавірус
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Боже, какая заботливая Бубочка! даже последнюю заберет, которую бросили проклятые мародеры и барыги. которые наживаются на войне. Шоу продолжается! Интересно, скока это будет продолжаться? Когда конец сериала?
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Ну, да. Иначе- не получается, как очевидно. Но, с количеством трупов- я бы не торопился считать.
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Ручки в карманАх, у самокатчика. Поза босяка, никак не иначе.
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вчера зебилы реально обосрались был мобилизован и заброшен десант троллей всех мастей Зеленський - українці Зінченко, яка залишилася в Ухані через відмову покинути собаку: "Ми знайдемо спосіб, щоб вас повернути" - Цензор.НЕТ 4731 даже на цензоре как глистов на всех ветках отмывали профанов у власти совместно с ольгинцами в унисон
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Точно, это какие то мифические зебилы, а не ты предлагали уничтожить людей просто за то, что те были в Китае и призывали к какому то очередному соемайдану. Зеленський - українці Зінченко, яка залишилася в Ухані через відмову покинути собаку: "Ми знайдемо спосіб, щоб вас повернути" - Цензор.НЕТ 7728
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Лишнехромосомное, если какое г, выбравшее Зелемойского, теперь его поливает, то оно, это г, автоматически не становится "порохоботом"...
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так зеленый припезидент не тока ******* подкацапный он еще и сабачколюб
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А шо там на Г+Г по этому поводу скажет Скабеева?
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Щось ця "украінка" на украінку не дуже схожа, але то таке. А ось те що Вову треба виштовхнути з краіни - це безсумнівно, бо цей кретин і дилетант знищить державу.
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Не удивлюсь заради пиара клоун и самолет за ней пришлет за счет государства
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Шмарклю не хвилює армія,зовнішня політика,головне піар на собачкі.
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Да кто ж согласится сюда возвращаться после вчерашнего шабаша идиотизма в Санжарах?
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Та кто угодно. Кроме этой девушки, как мне кажется. Она ведь стала узнаваема... И особая примета имеется- померанский шпиц. Потому, ей стоит выдержать паузу, с возвращением.
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зеленский подогнал санжарцам космонавтов
дякуууууууууууууккккккккуууууууємо !
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********.
в тебе, падло, війна триває, якою ти безпосередньо маєш займатися.
в тебе, падло, знищується зовнішня політика щодо посилення санкції відносно країни агресора - росії та стрімко сходить нанівець суб'єктність України.

в тебе, падло, мова, якою ти, як істота, що обіймає посаду президента, маєш спілкуватися - українська.
в твою, падло, компетенцію не входить все те, чим ти, під камери, займаєшься останні 10 місяців.
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ти падло яке спілкується украінською!!але гірше за всіх падл які спілкуються іншими мовами!!!
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і чому ж я гірше за падло, яке не виконує безпосередньо свої обов'язки але, натомість, лізе туди де нема його повноважень?
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Потом, небось, и фильм снимут "Спасение рядовой сучки"
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Тем временем эпидемия коронавируса началась в Иране.
Уже под 30 умерших

https://twitter.com/newkc14/status/1230606247612866570
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Украина: зеленский позвонил, подбодри и пообещал решить вопрос
московия: ухйло на встрече с встрече с жителями питербурга пожелал получателям маленьких зп и пенсий не отчаиваться и не болеть

совпадение?)))))
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Следующая серия?
Наверное на Пасху самолет прилетит и будет круги наворачить над Украиной))
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Я тебя шокирую! Украинцы постоянно летают в обе стороны. Из Китая и в Китай.
Просто забыли тебе сообщить. А то побежал бы в Борисполь (любой аэропорт Украины) с камнями.
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Предлагаю Ослу новый сценарий. Осел, в форме супергероя, летает по миру и спасает от барыг. которые наживаются на войне, украинцев и не только. Отличие от других супергероев, так скать -фишечка - это наличие маленького спецрояля. При игре на котором всех барыг охватывает ступор.
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Маразм крепчал... Кто-то вчера в тему сказанул,что теперь эти морды пару дней с Цензора не слезут.
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санжары не пишите свои тупые отмазки вы настолько обосрались что начали в людей камни швырять? а если б не было полиции вы бы их от страха порвали в клочья ? человек должен оставаться человеком единственная страна в мире которая приняла так своих граждан так стыдно
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Там помимо местных были и залётные провокаторы.
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ботоферма ***** мальдивского и бандита донецкого ахмета перебазировалася???)))
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так что, обосраный, не способный провести простейшую эвакуацию Зебил оманский здесь шуршит? Зеленський - українці Зінченко, яка залишилася в Ухані через відмову покинути собаку: "Ми знайдемо спосіб, щоб вас повернути" - Цензор.НЕТ 3505
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она украинка, которая не бросила свою собаку, в отличие от переселенцев из моего же Донецка, которые оставляли собак и котов на смерть, в квартирах, привязанными во дворах и просто на улице!
так что, уроды вякающие - ПНХ!
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ааа ******* зеленый еще и поклоник пидашария !!!! эта шлюха с цуциком на его канале подсасует
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Студия "Квартал 95" пишет сценарий нового блокбастера "Вернуть рядового Мишу с хозяйкой"...
Это все окажется дешевым и пошлым пиаром, если не будут наказаны работники посольства, те, кто по долгу службы должен был ей помочь в первую очередь.
А так блин украинский кавер диснеевского мультика "Спасатели", в роли бурундучка Чипа
- Президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Александрович Зеленский...
Зеленський - українці Зінченко, яка залишилася в Ухані через відмову покинути собаку: "Ми знайдемо спосіб, щоб вас повернути" - Цензор.НЕТ 3388

Детская загадка - найди Зеленского и не спутай Скалецкую с Аваковым! Ну а Гончарука найти просто - из двух оставшихся он не может летать, рожден для самоката!
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А кто в роли Бздыка, ой извините - Вжика?
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А кто з всех этих наземных тварей способен летать - конешнл же экипаж СкайАП!
И еще - не надо пытаться подсказывать детям! А то вырастет из нормального ребенка Милованов...
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ЗЕ, а спаси мою маму. У нее пенсия 1 800 грн. Будучи ребенком, во время войны, потеряла почти полностью зрение на один глаз - ранение.
Почему человек, медик, проработав всю жизнь живет на нищенскую пенсию??? Хорошо есть я - сын. А сколько пенсов живет без поддержки детей на эту жалкую пенсию!!!
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Вашу маму Слугам Народа спасать неинтересно - пиара не будет.

P.S. А за кого Ваша мама голосовала на выборах?
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Наша семья - за Порошенко. Клоуны, играющие хреном на рояле, должны работать в цирке.
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Ой блин... Порошенко тоже крал из пенсии вашей мамы! Вам бы лучше был проголосовать за какого-нибудь психиатра - пользы было бы гораздо больше.
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Зе продовжуе піаритися на вірусі.....ну ще зрозуміло...Тоді про його оманський зашквар скоріш забудуть
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Зелений знайди спосіб відправити Мертвечука, Бойка, сабакова та інших зрадників за грати...Піариться не цьому потрібно. З евакуації зробили цирк і ганьбу. З початку СМІ та говноканал Г+Г тривалий час лякали страшилками про цю заразу, потім Львів, Тернопіль, Обухів почали висловлювати незадоволення. Твій ЗЕдепутат подонок Дубинський хвалиться що завдяки йому вдалося не заселяти в Обухівському р-ні евакуйованих. Потім літак нарізає 30 кругів над Харковом. Потім Полтавчане отримайте подарунок. Спочатку аваківськи шакали людей бьють, потім летять каміння від мешканців. Сабаков порушує кримінальні справи. Для чого цей цирк? Сабаков таким чином показує що він потрібен? Чому місяць людей кормили байками. Чому Гончарук не прилетів місяць назад і зустрівся з мешканцями? Це ще раз підтвержує що черговий раз тебе зелений підставило твоє оточення, а головний це Аваков, якому ти дав карт-бланш. Ганьба тобі твому оточенню. А бунти це тільки початок твого кінця на посту президента. Каміння кидати це не метод звичайно, але це було після і це наслідком того як аваківськи шакали почали поводити себе з мешканцями. Подонок Геращенко Антоніна почав стращать людей що внесе до бази Миротворець. Як ти пан "зелений" думаєш скільки за тебе тепер проголосують в Санжарах? Да і не тільки в Санжарах.
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Девушка Настя, оставайтесь с собачкой Мишей в Ухане.
Миша - декоративная собачка, там таких не едят.

Зато в Украине один сученыш-нардеп предложил собаками платить за ЖКХ.
Девушка Настя, а Вы уверены, что у Вас не просрочена плата за газ?
Ведь Мишу, как собаку "элитнойЭ породы, могут забрать в уплату за газ прямо в аэропорту.
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А Настя - типа модель. Там таких трахают. За большие юани...
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после всего того дурдома, думаю она не захочет ехать сама)))
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дефачка сгоняла в Гуанчжоу за фальшивой справкой о том, что она или ее собачка не покидали Ухань - поскольку очень хочет на шару скататься из Китая в Украину.
Конечно я хочу чтобы она ЗА МОЙ счет сюда прикатила!
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Алена Трофименко
18 ч. ·
Щойно зателефонувала тітка з Кременчука - це недалеко від міста Нові Санжари. Розказує, що в них страшенний переполох. Лікарі в жаху. Вони кажуть, що їх не готували, не пояснювали щодо ситуації, коли людей привезуть саме на Полтавщину.Про це вони дізналися з телевізора. Лікарі також застрайкували, а не тільки жителі.Насправді це провал влади, що за 2 місяці не провели з лікарями навчання, не забезпечили захисними інструментами і взагалі не підготовили ні населення, ні лікарів. На додачу, з 1 квітня лікарям ще і зменшили зарплату.
Радуцький та Скалецька так запевняли зеленського в безпечності пасажирів, що він прямо сам готовий виїхати на об'єкт. Правда Єрмак запротестував, видно щось знає більше. Адже разом з Зеленський має поїхати і все його оточення.
Вова, а що, слабо поїхати в Нові Санжари, самому проінспектувати місце дислокації? Так сказати, довести жителям Полтавщини, що вони в цілковитій безпеці.
Вова, ти сцикло, а не мужик, хоча тобі і 42 годочка.
Весна іде - брехати будемо?
Зеленський - українці Зінченко, яка залишилася в Ухані через відмову покинути собаку: "Ми знайдемо спосіб, щоб вас повернути" - Цензор.НЕТ 1221
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Обычная ТП, которая вместо спасения себя, решила остаться из-за какой-то недособаки... Идиотизм.
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February 20th
Сьогодні до Зеленського прилетів "чорний лебідь"

Невеличкий такий, не критичний, напевне.
Але чорний.
І прилетів він звідти, звідки він не чекав. Як і буває з чорними лебедями.

Нічого не передбачало такого розвитку подій сьогодні.
Точніше, Зеленський не передбачав.
Все ж ніби добре було.
Високі рейтинги малюють. Довіру малюють.
Політичні опоненти всі під шконкою, ніхто їм не вірить, особливо, якщо прочитати мантру про "28 років крали, брехали, а ці руки нічого не брали".
Та й з самим вірусом проблем не було. Туристи з Китаю спокійно прилітали в Бориспіль протягом цього часу і нікому не було діла до них.
Минулого тижня, щоправда, були якісь невеличкі протести в Обухові і в Шкло на Львівщині, але Зеленський цей сигнал проігнорував, списавши це на "політиків" і навіть пригрозив відвести хворих в Конче-Заспу до цих політиків.
Не знаю, про кого йому брехали "розвідники" (думаю, що нарощують ненависть до Порошенка), але я впевнений, що ніякі політики до цього не були причетні.
Зрештою, сьогоднішні події на Полтавщині це доводять.

Таким чином, предвісник прильоту чорного лебедя був проігнорований і списаний з порядку дня, ймовірно, через ненависть до Порошенка.

Тому було вирішено розіграти черговий спектакль про милосердного Батька Нації. І щоб українці не згадували про випущений "Беркут", адвоката Януковича в ДБР, Медведчука в парламенті, Рабіновича на параді в Москві, захоплені позиції на фронті, Оман та інші зашквари, - сьогодні мав бути знятий фільм про всепрощення, порятунок наших, і як Батько Зеленський піклується про українців.

А вийшло те, що вийшло.
Зганьбилися всі.

Тепер про причини цієї ганьби.
На мій погляд, таких причин є п'ять. Дві з яких - системні.

Причина перша. Системна.
Такого би ніколи не сталося 6 років тому, після Майдану, коли люди жертвували собою заради інших.
Але саме системне руйнування ідей Майдану, які передбачали самопожертву заради вищих цілей, дискредитація позитивних суспільних процесів, повернення до совкової філософії "государство мнє обязано" й привело до такої деградації і оскотиніння суспільства.
З іншого боку, саме така деградація і оскотиніння зробила Зеленського президентом.
Саме халяви вимагали його виборці.
Саме халяву він їм і пропонував.

Причина друга. Системна
Вірус ненависті. Останні 5 років суспільство живе ненавистю до інших представників суспільства. Зеленський, якому довірилося 3/4 українців, якби він був мудрим президентом, він би цю ненависть або направив в правильне русло (окупаційна армія на нашій землі), або б викорінював цю ненависть, змушуючи людей працювати на благо, творити, створювати.
Але він і його люди й далі породжують, плодять ненависть всередині країни.
Про його особисту ненависть до Порошенка я промовчу, але як можна не зауважувати і дозволяти своїм депутатам породжувати регіональні срачі, зокрема й щодо коронавірусу?
Ось їх результ.
Знову ж... з іншого боку, якщо б не вірус ненависті, то Зеленський би не став президентом.
Саме через це, через його "вироки", його й обрали.

Причина третя.
Власне брехня самого Зеленського.
Скажіть, а ви довіряєте чуваку, який наобіцяв три міхи, не зробив нічого і на прес-конференції, присвяченій російській атаці по позиціям, (щодо яких він САМ гарантував безпеку, де гусня захопила наші позиції, де є загиблі і поранені) - він розказує про "провокації" і "мір", паралельно роздаючи гарантії вже по коронавірусу?

Причина четверта. Команда ідіотів.
Впевнений, що цього всього би не було, якщо б людей евакуювали тоді, коли їх мали евакуювати, коли евакуйовували своїх громадян інші європейські країни, коли кількість заражених була 4 тисячі (зараз 80 тисяч), тобто, якщо б евакуювали 3-4 тижні тому.
Впевнений, що цього всього би не було, якщо б цей процес провести правильно.
Організували місце тут, швиденько поїхали, забрали, привезли, розмістили. Але це треба було зробити, для цього треба було провести організаційну роботу без піару, але головним був піар.
Впевнений, що цього всього би не було, якщо б ідіоти з команди не розказували про те, що це не вірус, а "маркетинговий хід для продажу масок", не звітували би перед виборцями за захищені території, насміхаючись над жителями інших регіонів, якби не плодили брехню про місце розміщення (нафіга це було?), якби говорили з людьми, зі своїми виборцями, а не наганяли нацгвардію, якби роз'яснювали людям, а не ботами розганяли хйню.

І причина п'ята. Володимир Зеленський.
Чувак, ти обісрався. В усьому.
Ти аж ніяк не лідер нації, ніхто не почувається в безпеці за твоєю спиною.
Вибачся і йди, забравши з собою всіх тих, кого ти привів.
М.Лемберг
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По длинной, дикой, утомительной дороге шел человек с собакой. Шел он себе шел, устал, собака тоже устала. Вдруг перед ним - оазис! Прекрасные ворота, за оградой - музыка, цветы, журчание ручья, словом, отдых. - Что это такое? - спросил путешественник у привратника. Это Рай ,ты уже умер, и теперь можешь войти и отдохнуть по-настоящему. - А есть там вода? - Сколько угодно: чистые фонтаны, прохладные бассейны… - А поесть дадут? - Все, что захочешь. - Но со мной собака. - Сожалею, сэр, с собаками нельзя. Ее придется оставить здесь. И путешественник пошел мимо. Через некоторое время дорога привела его на ферму. У ворот тоже сидел привратник. - Я хочу пить, - попросил путешественник. - Заходи, во дворе есть колодец. - А моя собака? - Возле колодца увидишь поилку. - А поесть? - Могу угостить тебя ужином. - А собаке? - Найдется косточка. - А что это за место? - Это рай. - Как так? Привратник у дворца неподалеку сказал мне, что рай - там. - Врет он все. Там ад. Как же вы, в раю, это терпите? - Это нам очень полезно. До рая доходят только те, кто не бросает своих друзей.)
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Эй парни, хватит жевать сопли! Начинается вторая серия, теперь "Как спасти Настю и собачку"!
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На фоні антивоєнної пропаганди в США зняли блокбастер «Врятувати рядового Райана», де, щоб врятувать одного солдата, жертвують двома десятками солдат, які гинуть, рятуючи його…
В Україні, стараннями «***********», скоро буде знятий фільм «Врятувать рядову сучку», де, рятуючи собаку, з якою не може розлучиться громадянка України, в державу буде завезений коронавірус, з яким доблесно будуть бороться «блазенята»…
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И почему президент не позвонит пенсионеру и не спросит ,как тот живет на пенсию 1600 гр ,и найдет средства и пути как ему помочь ?
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