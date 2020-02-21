 "Мы найдем способ, чтобы вас вернуть": Зеленский - украинке Зинченко, оставшейся в Ухани из-за отказа оставить собаку

Как информирует Цензор.НЕТ, видео с разговором с главой государства Зинченко опубликовала в своем аккаунте в Instagram.
"Мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский. Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы", - написала Анастасия.
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Мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский 🇺🇦 Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы 🙏 @zelenskiy_official ❤️
Публикация от Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_)
В частности, Зеленский в разговоре с девушкой пообещал найти "средства и пути" для ее возвращения в Украину.
"Я знаю вы остались, потому что собаку не взяли на борт… мы там вас не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и пути, я просто недавно узнал об этой проблеме... но мы найдем способ, чтобы вас вернуть", - сказал президент.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украинка Зинченко не стала эвакуироваться из Ухани из-за проблем с документами на собаку
Напомним, Самолет SkyUp должен был эвакуировать 48 граждан Украины и 29 иностранцев из китайского города Ухань, где бушует коронавирус Covid-2019. Троих украинцев и одну иностранку не пустили на борт. В их числе была и Анастасия Зинченко со своим любимцем.
В посольстве сообщили, что сделали все, что было в их силах, но не смогли получить от китайских властей разрешение вывезти из страны померанского шпица Мишу. Посольство заверило, что будет поддерживать контакт с Анастасией и с теми украинцами, которые остаются в провинции Хубэй, и будет продолжать предоставлять им всю необходимую помощь.
дякуууууууууууууккккккккуууууууємо !
в тебе, падло, війна триває, якою ти безпосередньо маєш займатися.
в тебе, падло, знищується зовнішня політика щодо посилення санкції відносно країни агресора - росії та стрімко сходить нанівець суб'єктність України.
в тебе, падло, мова, якою ти, як істота, що обіймає посаду президента, маєш спілкуватися - українська.
в твою, падло, компетенцію не входить все те, чим ти, під камери, займаєшься останні 10 місяців.
Уже под 30 умерших
https://twitter.com/newkc14/status/1230606247612866570
московия: ухйло на встрече с встрече с жителями питербурга пожелал получателям маленьких зп и пенсий не отчаиваться и не болеть
совпадение?)))))
Наверное на Пасху самолет прилетит и будет круги наворачить над Украиной))
Просто забыли тебе сообщить. А то побежал бы в Борисполь (любой аэропорт Украины) с камнями.
так что, уроды вякающие - ПНХ!
Это все окажется дешевым и пошлым пиаром, если не будут наказаны работники посольства, те, кто по долгу службы должен был ей помочь в первую очередь.
А так блин украинский кавер диснеевского мультика "Спасатели", в роли бурундучка Чипа
- Президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Александрович Зеленский...
Детская загадка - найди Зеленского и не спутай Скалецкую с Аваковым! Ну а Гончарука найти просто - из двух оставшихся он не может летать, рожден для самоката!
И еще - не надо пытаться подсказывать детям! А то вырастет из нормального ребенка Милованов...
Почему человек, медик, проработав всю жизнь живет на нищенскую пенсию??? Хорошо есть я - сын. А сколько пенсов живет без поддержки детей на эту жалкую пенсию!!!
P.S. А за кого Ваша мама голосовала на выборах?
Миша - декоративная собачка, там таких не едят.
Зато в Украине один сученыш-нардеп предложил собаками платить за ЖКХ.
Девушка Настя, а Вы уверены, что у Вас не просрочена плата за газ?
Ведь Мишу, как собаку "элитнойЭ породы, могут забрать в уплату за газ прямо в аэропорту.
Конечно я хочу чтобы она ЗА МОЙ счет сюда прикатила!
18 ч. ·
Щойно зателефонувала тітка з Кременчука - це недалеко від міста Нові Санжари. Розказує, що в них страшенний переполох. Лікарі в жаху. Вони кажуть, що їх не готували, не пояснювали щодо ситуації, коли людей привезуть саме на Полтавщину.Про це вони дізналися з телевізора. Лікарі також застрайкували, а не тільки жителі.Насправді це провал влади, що за 2 місяці не провели з лікарями навчання, не забезпечили захисними інструментами і взагалі не підготовили ні населення, ні лікарів. На додачу, з 1 квітня лікарям ще і зменшили зарплату.
Радуцький та Скалецька так запевняли зеленського в безпечності пасажирів, що він прямо сам готовий виїхати на об'єкт. Правда Єрмак запротестував, видно щось знає більше. Адже разом з Зеленський має поїхати і все його оточення.
Вова, а що, слабо поїхати в Нові Санжари, самому проінспектувати місце дислокації? Так сказати, довести жителям Полтавщини, що вони в цілковитій безпеці.
Вова, ти сцикло, а не мужик, хоча тобі і 42 годочка.
Весна іде - брехати будемо?
Один звонок Патрушеву.
Сьогодні до Зеленського прилетів "чорний лебідь"
Невеличкий такий, не критичний, напевне.
Але чорний.
І прилетів він звідти, звідки він не чекав. Як і буває з чорними лебедями.
Нічого не передбачало такого розвитку подій сьогодні.
Точніше, Зеленський не передбачав.
Все ж ніби добре було.
Високі рейтинги малюють. Довіру малюють.
Політичні опоненти всі під шконкою, ніхто їм не вірить, особливо, якщо прочитати мантру про "28 років крали, брехали, а ці руки нічого не брали".
Та й з самим вірусом проблем не було. Туристи з Китаю спокійно прилітали в Бориспіль протягом цього часу і нікому не було діла до них.
Минулого тижня, щоправда, були якісь невеличкі протести в Обухові і в Шкло на Львівщині, але Зеленський цей сигнал проігнорував, списавши це на "політиків" і навіть пригрозив відвести хворих в Конче-Заспу до цих політиків.
Не знаю, про кого йому брехали "розвідники" (думаю, що нарощують ненависть до Порошенка), але я впевнений, що ніякі політики до цього не були причетні.
Зрештою, сьогоднішні події на Полтавщині це доводять.
Таким чином, предвісник прильоту чорного лебедя був проігнорований і списаний з порядку дня, ймовірно, через ненависть до Порошенка.
Тому було вирішено розіграти черговий спектакль про милосердного Батька Нації. І щоб українці не згадували про випущений "Беркут", адвоката Януковича в ДБР, Медведчука в парламенті, Рабіновича на параді в Москві, захоплені позиції на фронті, Оман та інші зашквари, - сьогодні мав бути знятий фільм про всепрощення, порятунок наших, і як Батько Зеленський піклується про українців.
А вийшло те, що вийшло.
Зганьбилися всі.
Тепер про причини цієї ганьби.
На мій погляд, таких причин є п'ять. Дві з яких - системні.
Причина перша. Системна.
Такого би ніколи не сталося 6 років тому, після Майдану, коли люди жертвували собою заради інших.
Але саме системне руйнування ідей Майдану, які передбачали самопожертву заради вищих цілей, дискредитація позитивних суспільних процесів, повернення до совкової філософії "государство мнє обязано" й привело до такої деградації і оскотиніння суспільства.
З іншого боку, саме така деградація і оскотиніння зробила Зеленського президентом.
Саме халяви вимагали його виборці.
Саме халяву він їм і пропонував.
Причина друга. Системна
Вірус ненависті. Останні 5 років суспільство живе ненавистю до інших представників суспільства. Зеленський, якому довірилося 3/4 українців, якби він був мудрим президентом, він би цю ненависть або направив в правильне русло (окупаційна армія на нашій землі), або б викорінював цю ненависть, змушуючи людей працювати на благо, творити, створювати.
Але він і його люди й далі породжують, плодять ненависть всередині країни.
Про його особисту ненависть до Порошенка я промовчу, але як можна не зауважувати і дозволяти своїм депутатам породжувати регіональні срачі, зокрема й щодо коронавірусу?
Ось їх результ.
Знову ж... з іншого боку, якщо б не вірус ненависті, то Зеленський би не став президентом.
Саме через це, через його "вироки", його й обрали.
Причина третя.
Власне брехня самого Зеленського.
Скажіть, а ви довіряєте чуваку, який наобіцяв три міхи, не зробив нічого і на прес-конференції, присвяченій російській атаці по позиціям, (щодо яких він САМ гарантував безпеку, де гусня захопила наші позиції, де є загиблі і поранені) - він розказує про "провокації" і "мір", паралельно роздаючи гарантії вже по коронавірусу?
Причина четверта. Команда ідіотів.
Впевнений, що цього всього би не було, якщо б людей евакуювали тоді, коли їх мали евакуювати, коли евакуйовували своїх громадян інші європейські країни, коли кількість заражених була 4 тисячі (зараз 80 тисяч), тобто, якщо б евакуювали 3-4 тижні тому.
Впевнений, що цього всього би не було, якщо б цей процес провести правильно.
Організували місце тут, швиденько поїхали, забрали, привезли, розмістили. Але це треба було зробити, для цього треба було провести організаційну роботу без піару, але головним був піар.
Впевнений, що цього всього би не було, якщо б ідіоти з команди не розказували про те, що це не вірус, а "маркетинговий хід для продажу масок", не звітували би перед виборцями за захищені території, насміхаючись над жителями інших регіонів, якби не плодили брехню про місце розміщення (нафіга це було?), якби говорили з людьми, зі своїми виборцями, а не наганяли нацгвардію, якби роз'яснювали людям, а не ботами розганяли хйню.
І причина п'ята. Володимир Зеленський.
Чувак, ти обісрався. В усьому.
Ти аж ніяк не лідер нації, ніхто не почувається в безпеці за твоєю спиною.
Вибачся і йди, забравши з собою всіх тих, кого ти привів.
М.Лемберг
В Україні, стараннями «***********», скоро буде знятий фільм «Врятувать рядову сучку», де, рятуючи собаку, з якою не може розлучиться громадянка України, в державу буде завезений коронавірус, з яким доблесно будуть бороться «блазенята»…