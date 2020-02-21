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Все про:Китай (1223) COVID-19 (127)

 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2247 человек, инфицированы более 75,2 тыс., выздоровели - 18,4 тыс.

Число погибших в результате коронавируса в мире выросло до 2247 человек, по состоянию на утро 21 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество зараженных в Китае достигло 75245 человек. Всего в мире - 76498. В свою очередь, выздоровели по последним данным 18442 людей.

Большинство случаев заболевания и смертей зафиксировано в китайской провинции Хубэй.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число заразившихся коронавирусом COVID-19 вне материкового Китая достигло 1,2 тыс. человек, число погибших - 11

Как сообщалось, в четверг в центральной провинции Китая Хубэй было зарегистрировано 411 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Количество погибших в Хубэй от вспышки достигла 2144 на конец четверга, что на 115 больше, чем в предыдущий день.

Источник: https://censor.net.ua/n3177037
 
 
 Топ комментарии
 



Beard

@Angrybeardman

·10 год

Знаєте чому люди зійшли з розуму і блокують прибувших з Китаю??? Не тому що вони дебіли, це само собою, а тому що вони знають, що вибрали такого ж дебіла, який не зможе їм гарантувати захист проти епідемії.
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то для тебе пустий звук, бо порожньо в макітрі.
а для нормальних людей це основи державності
зелене бидло голосувало за ковбасу і за вірус.
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"Протестующая" гопота в Новых Санжарах не местные. Часть приехала на машинах с Днепровскими номерами.
Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2247 человек, инфицированы более 75,2 тыс., выздоровели - 18,4 тыс. - Цензор.НЕТ 1696

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Beard

@Angrybeardman

·10 год

Знаєте чому люди зійшли з розуму і блокують прибувших з Китаю??? Не тому що вони дебіли, це само собою, а тому що вони знають, що вибрали такого ж дебіла, який не зможе їм гарантувати захист проти епідемії.
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можно подумать, что барыга что- то смог бы гарантировать , кроме армии, веры , мовы- то, что ничего не стоит- пустой звук
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Не спорьте, бесполезно. Это штатные провокаторы.
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то для тебе пустий звук, бо порожньо в макітрі.
а для нормальних людей це основи державності
зелене бидло голосувало за ковбасу і за вірус.
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фанаты ЗЕ - это вообще отдельная ветка эволюции человека, где полностью отсутствуют элементарные зачатки логики. Для них считается нормальным, когда на должность экономиста-хозяйственника назначают пианиста, массажиста или таксиста... но, при этом, лечить больной зуб они почему-то хотят только у стоматолога, а не у сапожника или бульдозериста.
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Где хвалебные заявления Скалецкой что вирус уже практически остановлен ? Судя по всему он распространяеться в геометрической прогресии Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2247 человек, инфицированы более 75,2 тыс., выздоровели - 18,4 тыс. - Цензор.НЕТ 4048
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Можно!
Намного больше, чем ваш Клоун!
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это надо быть зебилом на всю голову, чтобы написать, что "армия - это пустой звук".
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Так там 90 відсотків за клована проголосувало - оце і є ті самк бидло що гальмує шлях до Європи
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ширится зараза, вот и в украину подкинули, так в китае есть медицина и средства, а у нас -НИЧЕГО
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В Иране серьезная вспышка. Нынешний Иран конечно дно и сами не способны даже обнаружить вирус. Но оттуда прилетел канадец и привёз эту хрень к себе домой. Потом начали копать. Выяснилось что в Иране 9 человек от него уже умерли. Это означает что он там давно и счет зараженных может быть на тысячи.
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"Протестующая" гопота в Новых Санжарах не местные. Часть приехала на машинах с Днепровскими номерами.
Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2247 человек, инфицированы более 75,2 тыс., выздоровели - 18,4 тыс. - Цензор.НЕТ 1696

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А в каком таком законе, да написано что протестовать должны только местные?
Я что то не припоминаю чтобы у "Желтых жилетов" во Франции. да проверяли прописку!
Идиоты, не повторяйте и не розносите властный бред "Никому ничего не должных, кроме своих родителей!
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Из Кривого Рога ?.. он тоже в Днепропетровской области.
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Когда была трансляции СМИ, то были и обычные селянки и селюки...
И много, почему вы простите только одно и то же фото десятка людей, с узким обзором?
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А до нас вже переносники вірусу приїхали, скоро і ми почнемо хворіти...
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в китае- болеют, а у нас будут вымирать целыми поселками, селами- где только фельшер на 3 села
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ХОЧУ ИЗРАИЛЬ БЕЗ КОРОНОВИРУСА
https://www.youtube.com/watch?v=PWw6xyDU0Pc&t=133s
Почему карантин в Санджарах.
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Не волнуйтесь так.
Если что, ну поболеете гриппом недельку. Конечно это не приятно, но для белых этот вирус не смертелен. Во всяком случае факты пока говорят об этом.
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Да хватит уже рассказывать эти "расовые версии"... Вирус страшен для всех! Особенно пока нет вакцины от него. Просто те у кого более сильный иммунитет, более здоровые чаще всего легче его переносят и без летальных последствий.
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Блин, психоз продолжается. Да в Украине от простого грипа больше людей умирает каждый год, медицина развалена, дети не привиты, а тут которую неделю волны разгоняют.
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Не правда. Февраль 2018 год - за неделю в Украине гриппом заболело 200 тыс человек, а умерло 33 человека. А теперь сравни эти цифры с данными коронавируса. В Китае заболело 75 тыс, умерло - 2200 человек.
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В Китае с первого заболевшего 31 декабря. Карантин объявлен в Китае с 20 января.
За 53 дня - 2239 умерло. Население Китая 1,4 млрд.
Сравнил. Заболевших 75570 человек. Пекин - население около 22 млн. Заболевших 396, выздоровело 169 , 4 умерло.

https://www.youtube.com/c/DennDancer

Реальную картину можно посмотреть на видео.
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Припезидент клоун гомосек , премьер дегенерат умалешеный ...73% зато в приколе
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пані міністерка Скалецька в яку з цих категорій попаде? і цікаво, під час карантину хто буде виконувати її роботу, та чи буде вона отримувати зарплатню під час відсутності?
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А почему клоуны - журналисты от зеленского не показывают ВО ЧТО ОДЕТЫ УКРАИНСКИЕ ВРАЧИ???
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Наверно так представляет себе медсестру ФАНАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО 😀


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Удивительно, и почему люди не хотели пускать к себе потенциальных переносчиков вируса? Наверное дикие селюки.....
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При усіх тих епідеміях вірусів в Україні, як-то ВІЛ, вірусний Гепатит С та ВПЧ - той коронавірас має менш за все те бидло хвилювати
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Ну добавим ещё одну че? Увеличим смертность быдло есть быдло, думать не должно, так?

Зато в Киеве не быдло и в Обухове, там интеллигенция проявила гражданскую позицию, человечный люди.
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Большинство из перечисленных передается половым путем, то есть по законам Дарвина выбраковывает тех кто неспособен подавлять низменные порывы.
Коронавирус - эталонное бактериологическое оружие - долгий инкубационный период, разносится практически взглядом, убивает самых слабых, а здоровых иммобилизует на срок достаточный для вторжения. И эта зараза с большой долей вероятности уже в стране. В стране которая более-менее успешно ведет войну с превосходящими силами, если это не измена Родине и не намеренная диверсия - я не знаю как это назвать.
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Для вас невменяемых есть предложение: соберите по Украине всех кто был в Китае этой осенью-зимой и живьем сожгите их всех. Тогда вас попустит.
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Зачем кого-то жечь?

Проще обвинить народ в отсутвии человечности, чем правительство в халатности?
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Я бы с удовольствием. Еще туда присовокупить индусов, азиатов, жителей Ганы и прочих Зимбабвийцев, и не забыть семитские народы. Вирус сделал то, что мы не смогли сделать со своей пропагандой почти сотню лет, всего за неделю.
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"...ширится растет заболевание
Если хилый, сразу в гроб, сохранить здоровье чтоб
Применяйте люди обтирание! (внутренние)..." Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2247 осіб, інфіковано понад 75,2 тис., одужали - 18,4 тис. - Цензор.НЕТ 4709
В. Высоцкий
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читаю вордометр .... за сегодня на планете от голода умерло 10000чел.... люди , задумайтесь 10000 за СЕГОДНЯ!!!! какой нах каронавирус?
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Не хвилюйся!
Після земельної "реформи" з "нормою" 10 000 га в одне Сольське рило, кількість померлих від голоду в світі різко збільшиться!Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2247 осіб, інфіковано понад 75,2 тис., одужали - 18,4 тис. - Цензор.НЕТ 5
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тебе голод грозит?(варит ремни)
б*же, не сравнивай негров и европейцев...
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Туфту про славного совдеповского дохтора Айболита Корней Чуковский сочинил в 1936 году Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2247 осіб, інфіковано понад 75,2 тис., одужали - 18,4 тис. - Цензор.НЕТ 6369
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Это как верить свводкам по надоям ряби и уборке молоков от совДурформБюро.
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Чтобы спасти РАБссию от голода СШа с 1992 по 1997 год отправляли на РАБссию миллионы тонн продовольствия по программе "PROVIDE HOPE".За 5 лет военно-транспортные самолеты США совершили 500 рейсов в Москву и Питирьбюргер.Ножки Буша закончились,пришли санкции Конгресса за Крым и Донбасс.Кушайте на здоровье РАБссиянцы обосранцы Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2247 осіб, інфіковано понад 75,2 тис., одужали - 18,4 тис. - Цензор.НЕТ 3318
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Другая история с голодухой на РАБссии была в 1921 году.Власти США оправили конвой с продовольствием для РАБссии.Который прибыл в порт Одесса.Там зерно перегрузили из американских кораблей в РАБссиянские для отправки в Германию,в порт Франфурт.Немцы братаны,им жратва нужнее.слава чЛЕНИНУ и родной партии РСДРП
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А китайский миллиардер тут совсем другие цифры называет:
https://twitter.com/i/status/1230523795519049728
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