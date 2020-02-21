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Все про:взрыв (4443) ГСЧС (2496)

 Два человека погибли, один травмирован в результате взрыва на территории гаражного кооператива в Первомайске, - ГСЧС

В четверг, 20 февраля, в Первомайске Николаевской области в результате взрыва топливного бака погибло двое и пострадал один человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Утром 20 февраля 16:28 в пгт. Первомайск на территории гаражного кооператива при сварке топливного бака произошел взрыв, в результате чего 2 человека погибли и 1 госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в 16:40 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 1 м2. Разрушений строительных конструкций нет.

От ДСНС привлекалось 10 человек и 2 единицы техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3177036
 
 
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Писец -- люди что Вы чудите ? Есть же єлементарные правила безопасности Два человека погибли, один травмирован в результате взрыва на территории гаражного кооператива в Первомайске, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4037
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"Не всіх дурних війна вбила...". Нормальні люди водою бак заповнюють, щоб пари пального, з баку, витіснить... Потім зливають воду, і починають зварку... Нема нічого гіршого, як самовпевнений невіглас... Жаль, що і інші, разом з ідіотом, постраждали...
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Это все от бедности. Обычно покупают новый бак (или машину).
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Точно, в мене вже попільничка повна, тре нову машину шукати.
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от і я кажу... РОЗУМНІ ЛЮДИ роблять як слід... і не в гаражі де ЦЕ РОБИТИ НЕ МОЖНА БО ДОВКОЛО -ЛЮДИ... а"пєрвамайські" ідійоти дома =на-куфнє чи в гаражі після 0.5-на-3х Двоє загинули, одного травмовано внаслідок вибуху на території гаражного кооперативу в Первомайську, - ДСНС - Цензор.НЕТ 445
а те що УКРАЇНСЬКЕ місто і досі по=москальські називають... це ж НЕПОДОБСТВО Двоє загинули, одного травмовано внаслідок вибуху на території гаражного кооперативу в Первомайську, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8418
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