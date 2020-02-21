 Два человека погибли, один травмирован в результате взрыва на территории гаражного кооператива в Первомайске, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Утром 20 февраля 16:28 в пгт. Первомайск на территории гаражного кооператива при сварке топливного бака произошел взрыв, в результате чего 2 человека погибли и 1 госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в 16:40 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 1 м2. Разрушений строительных конструкций нет.
От ДСНС привлекалось 10 человек и 2 единицы техники.
https://rp-mk.com.ua/everywhere-news/criminal/na-nikolaevshchine-ot-vzryva-v-garazhe-odin-chelovek-pogib-dvoe-poluchili-travmy?fbclid=IwAR2zAO5UwAo8sjkmT0oRNK4BRBhISOmWSxpuEC1Fve6m7ZPG096QPVtXoIc
а те що УКРАЇНСЬКЕ місто і досі по=москальські називають... це ж НЕПОДОБСТВО