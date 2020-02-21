 Два человека погибли, один травмирован в результате взрыва на территории гаражного кооператива в Первомайске, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Утром 20 февраля 16:28 в пгт. Первомайск на территории гаражного кооператива при сварке топливного бака произошел взрыв, в результате чего 2 человека погибли и 1 госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в 16:40 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 1 м2. Разрушений строительных конструкций нет.

От ДСНС привлекалось 10 человек и 2 единицы техники.