Аваков о событиях в Новых Санжарах: "День необычных вещей и стыда"\\\

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МВД Арсен Аваков во время прямого включения в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
"Всегда должно быть то, что нет нас покидать - совесть и человечность. И то, что я сегодня увидел, меня просто ошеломило. Последний раз я такое видел в Славянске на следующий день после его освобождения, когда тоже говорил с людьми. Я не знаю, что породило в людях такую неоправданную взбешенность", - сказал Арсен Аваков.
Министр отметил, что сегодняшние события следует обдумать всем украинцам, а не только власти. Кроме того, из этих событий общество обязано извлечь уроки.
"Этот вопрос так просто оставлять нельзя, потому что у нас что-то не так с осознанием того, что происходит", - прокомментировал Аваков.
Аваков также поблагодарил спасателей, правоохранителей, власть за работу и подчеркнул, что сегодня был "день необычных вещей и стыда".
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
Она, конечно, профнпрегодна, но не заразна же!
Вы только прикиньте, они же сами, САМИ объявили, что если у кого из заболевших будет выявлено заболевание, то карантин ДЛЯ ВСЕХ продлевают еще на 14 дополнительных дней!
Это получается, что ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ (а то и дольше) в Украине не будет Министра Здравоохранения.
И Аваков еще завляет о "дне необычных вещей".
Да над вами, идиотами, весь мир хохочет.
Це по Вінниці
Эти люди как раз и выбрали Зе,Команду и нанятого им Авакова
а в результате выставило народ быдлом. ******
"Громадяни та їх об'єднання мають право брати участь в обговоренні питань щодо розміщення та будівництва об'єктів, що можуть негативно впливати на епідемічну ситуацію, проектів державних цільових, регіональних і місцевих програм з питань захисту населення від інфекційних хвороб і вносити пропозиції з цих питань до відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ і організацій."
"За відмову у наданні інформації, умисне перекручення або приховування об'єктивних даних про захворювання населення на інфекційні хвороби посадові особи органів, та закладів, зазначених у частині другій цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом."
ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист населення від інфекційних хворобСт. 17
Министр должен знать, что Паника и страх -- это нормальная реакция людей перед лицом смертельной опасности.
Только на случай эпидемии, пускай Аваков вчерашний день умножит на 100 или на 1000 и готовит свои министерства к таким вызовам....