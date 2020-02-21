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 Происшествия, Общество
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 Аваков о событиях в Новых Санжарах: "День необычных вещей и стыда"

Ситуация в Новых Санжарах, где вспыхнул протест людей, которые не хотят, чтобы эвакуированных украинцев из Ухани размещали в их поселке, у министра внутренних дел Арсена Авакова вызвала ошеломление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МВД Арсен Аваков во время прямого включения в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1"

"Всегда должно быть то, что нет нас покидать - совесть и человечность. И то, что я сегодня увидел, меня просто ошеломило. Последний раз я такое видел в Славянске на следующий день после его освобождения, когда тоже говорил с людьми. Я не знаю, что породило в людях такую неоправданную взбешенность", - сказал Арсен Аваков.

Министр отметил, что сегодняшние события следует обдумать всем украинцам, а не только власти. Кроме того, из этих событий общество обязано извлечь уроки.

"Этот вопрос так просто оставлять нельзя, потому что у нас что-то не так с осознанием того, что происходит", - прокомментировал Аваков. 

Аваков также поблагодарил спасателей, правоохранителей, власть за работу и подчеркнул, что сегодня был "день необычных вещей и стыда". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека, - МВД

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3177033
 
   
 Топ комментарии
 
Ну почему же "необычных" ? Спецоперация по отвлечению внимания населения от протестов в Киеве против зелёного режима, проведена вполне успешно.
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Не возив би Аваков власну дупу на вертольоті, а перекинули б 40 карантинних українців хранцузькими вертольотами за 500 млн євро у віддалене від населених пунктів місце, дивись і сорому було б менше, і невибитих зубів більше.
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власти, за 30 лет незалежности- никто не доверяет и люди как млгут, так себя и защищают, ведь в случае чего, никто не поможет, нет ни медицины, денег , да и желания
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Сама попросилась форточки открывать все что умеет делать, ибо ее могут выгнать после этого, страх потерять дормовые бабки
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Для этого их Аваков туда и посылал нацжон. Создает проблемы, а потом их решает. Только Янелох этого никогда не поймет....
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Объясните мне, дуре глупой, за что посадили в карантин Скалецкую?
Она, конечно, профнпрегодна, но не заразна же! Аваков про події в Нових Санжарах: "День незвичних речей і сорому" - Цензор.НЕТ 8753

Вы только прикиньте, они же сами, САМИ объявили, что если у кого из заболевших будет выявлено заболевание, то карантин ДЛЯ ВСЕХ продлевают еще на 14 дополнительных дней! Аваков про події в Нових Санжарах: "День незвичних речей і сорому" - Цензор.НЕТ 8275

Это получается, что ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ (а то и дольше) в Украине не будет Министра Здравоохранения.

И Аваков еще завляет о "дне необычных вещей".
Да над вами, идиотами, весь мир хохочет.
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Сама попросилась форточки открывать все что умеет делать, ибо ее могут выгнать после этого, страх потерять дормовые бабки
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Якщо вона бігає по санаторію, то повина сидіти там весь час карантину теж а доХтор комаровский ее научил как открывать форточки
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Решение Зеленского отправить Скалецкую в карантин на две недели говорит нам только об одном: выводов не сделано. Для примитивной комедии это неплохо. Для реальной жизни - это ужас
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"День необычных вещей и стыда" - ЭТО ВАША ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭВАКУАЦИИ!
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Это было везде так же, как и в Санжировке, когда власть зеленого осла и сАБАКОВА народ считает быдлом, а покажи как и что сделали правильно, народ принес бы помощь...
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Аваков о событиях в Новых Санжарах: "День необычных вещей и стыда"\\\
Эти люди как раз и выбрали Зе,Команду и нанятого им Авакова
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почему только Скалцкую, Почему на карантине не сидит Аваков и Зеленский?
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Решение Зеленского отправить Скалецкую в карантин на две недели говорит нам только об одном: выводов не сделано. Для примитивной комедии это неплохо. Для реальной жизни - это ужас
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Так будет лечить скалецкаяАваков про події в Нових Санжарах: "День незвичних речей і сорому" - Цензор.НЕТ 2455 по инструкции комаровского
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При окладе министра больше 100тыс. форточку открывать и быть клоуном в квартале 95 - не хило
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день стыда зебилной власти которая хотела по пиарится на этой теме, сделать из этого шоу,
а в результате выставило народ быдлом. ******
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Передайте Авакову!
"Громадяни та їх об'єднання мають право брати участь в обговоренні питань щодо розміщення та будівництва об'єктів, що можуть негативно впливати на епідемічну ситуацію, проектів державних цільових, регіональних і місцевих програм з питань захисту населення від інфекційних хвороб і вносити пропозиції з цих питань до відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ і організацій."
"За відмову у наданні інформації, умисне перекручення або приховування об'єктивних даних про захворювання населення на інфекційні хвороби посадові особи органів, та закладів, зазначених у частині другій цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом."
ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист населення від інфекційних хворобСт. 17



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странное заявление министра, в чьем ведении находится МЧС м МВД -- структуры которые в случае эпидемии непосредственно должны осуществлять спец мероприятия.
Министр должен знать, что Паника и страх -- это нормальная реакция людей перед лицом смертельной опасности.
Только на случай эпидемии, пускай Аваков вчерашний день умножит на 100 или на 1000 и готовит свои министерства к таким вызовам....
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Вывели новую породу быдла - "РОГУЛЬ САНЖАРСКИЙ"
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Позор - это то, как власть создала проблему с эвакуацией! И тебе Сабаков, тоже позор! Займись своей работой, а не министра МЧС! Предоставь, фальсификатор, хоть одно реальное доказательство против невинно обвиненных людей по Шеремету!
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Да уж Рюкзакян не упустил случая нарисоваться своей высоконравственностью!
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...оці "космонавти" це чиїсь діти і онуки ... демонструють СИЛУ перед Людьми з Села ... Аваков вважав Вас більш ЦИВІЛІЗОВАНИМ .. а Ваші підлеглі ведуть себе як ВИРОДКИ і УБЛЮДКИ ... Шановні Українці ..мусимо МАТИ контроль над силовиками ..інакше це невиховане БИДЛО .. має шанс вести себе як зі Студентами на Майдані 2013 ... БУДЬТЕ пильні ..і цих УБЛЮДКІВ в скафандрах мабуть є сім"ї ..рідня .. ЗВІДКИ така ДИКІСТЬ ...в СМЕРТЕЛЬНУ ситуацію можуть потрапити Люди із-за ТУПОРИЛОСТІ влади .. Ізраїль відказався евакуювати своїх громадян .. США в закриту зону військових шпиталів .....НЕховайтеся ....зе-соросята-сіоністи НЕ розгорнули шпиталь в безпечній зоні ..як китайці ПОБУДУВАЛИ шпиталі - при НЕОБХІДНОСТІ зону можно утилізувати ...а повезли ЙМОВІРНУ загрозу ..в НАСЕЛЕНИЙ пункт .. де Люди Діти і Онуки . ..ЗЕ-банда і паРаша діють в УНІСОН ..бронетехніку ПРОТИ Людей ..селян ..чисто по-паРашному .... робіть ВИСНОВКИ Люди...
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