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 Число заразившихся коронавирусом COVID-19 вне материкового Китая достигло 1,2 тыс. человек, число погибших - 11

По состоянию на утро четверга, 20 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 1 251, увеличившись за сутки на 102 выявленных случая заболевания

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, число жертв коронавируса вне Китая увеличилось на одного и составляет 11 человек. Три человека скончались в Японии, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Иране, по одному - во Франции, Южной Корее, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных (более 700) выявлено на территории Японии, из них более 600 приходятся на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Как сообщило агентство "Ренхап" утром в пятницу, в Южной Корее выявлено 52 новых случая заражения, общее число больных достигло 156 человек.

В Сингапуре насчитывается 85 больных, в Гонконге - 69, Таиланде - 35, на Тайване - 24, в Малайзии - 22, Австралии -17, Германии и Вьетнаме - по 16, США - по 15, во Франции - 12, в Макао - 10, менее 10 случаев заболевания зафиксировано в ОАЭ, Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, Италии, Иране, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.

В то же время, как заявил руководитель группы работающих в эпицентре распространения вируса провинции Хубэй экспертов Чжао Цзяньпин, несмотря на некоторое снижение темпов распространения заболевания "мы не должны расслабляться, цифры могут опять вырасти".

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Он рассказал журналу Southern People Weekly, что в Китае были случаи, когда у уже выздоровевших пациентов тесты на вирус, проводившиеся с помощью нуклеиновой кислоты, давали положительный результат.

Аналогичные результаты были получены и в Канаде, где мазки из носа и горла, взятые у пары, выздоровевшей от коронавируса, вновь показали его наличие.

"Это опасно. Куда помещать этих пациентов? Вы не можете отправить их домой, потому что они могут заразить других, но из-за ограниченности ресурсов их нельзя держать в больницах", - сказал эксперт.

Президент Академии медицинских наук КНР Ван Чэнь в интервью центральному китайскому телевидению накануне предупредил, что новый коронавирус "может стать долгосрочным заболеванием, которое сосуществует с людьми, как и грипп".

Источник: https://censor.net.ua/n3177032
 
 
 Топ комментарии
 
Живу в Токио, у нас тут жесть: авиасообщение с Китаем не закрыли, карантин не обеспечили, работу из дома не рассматривают даже как вариант, ибо шож таке, не будет видимости бурной деятельности, боссы не получит жирные бонусы; для премьер-министра Абе с его больными амбициями потеря лица в преддверии олимпийских игр волнует больше чем жизни людей - короче веселее чем в Украине
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Квартальщики великі майстри влаштовувати різні шоу, відволікаючи увагу від закону про землю.
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А как обстоят дела с китайскими строителями Житомирской окружной дороги? Ведь они спокойно недавно прилетели из Китая ( в Киев, в Борисполь) и доехали до Житомира .
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А как обстоят дела с китайскими строителями Житомирской окружной дороги? Ведь они спокойно недавно прилетели из Китая ( в Киев, в Борисполь) и доехали до Житомира .
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І в Одесу заходять кораблі з КНР, і ніякої паніки. Зате наших громадян по усій країні ганяли як чумних...
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ХОЧУ ИЗРАИЛЬ БЕЗ КОРОНОВИРУСА
https://www.youtube.com/watch?v=PWw6xyDU0Pc&t=133s
Почему карантин в Санджарах.
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Всі ті китайці сидять у боксах на карантині .. Число заразившихся коронавирусом COVID-19 вне материкового Китая достигло 1,2 тыс. человек, число погибших - 11 - Цензор.НЕТ 9974
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Вот єто новости с утра -- китайцы сами говорили что те кто выздоровел вроде бы получают остановку сердца . поэтому много в сети кадров когда люди просто падают замертво !!! Так эта херня еще и не лечиться -- писец Число заразившихся коронавирусом COVID-19 вне материкового Китая достигло 1,2 тыс. человек, число погибших - 11 - Цензор.НЕТ 4179
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Угу, цитокиновый шторм та херня называется. После второго заражения мрут от инфаркта, но статистика по короновирусу в порядке.
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ты обычный зебил или козломордый провокатор? зачем чушь порешь, тварь рогатая?
вычислять и сажать за такую дезинформацию надо. а лучше сразу в крематорий Кількість осіб, які заразилися коронавірусом COVID-19, поза межами материкового Китаю сягнула 1,2 тис., загиблих - 11 - Цензор.НЕТ 385
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Это еще раз доказывает , что все было спланировано для "красивой картинки" на РосТВ. А сценаристы руководиле как действиями властей, так и одурманенным народом.
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У відсотках не сходиться. Померлі за межами КНР- 0.1%. Отже, якщо відштовхуватись від кількості офіційно померлих у КНР, то заражених там більше 200 тисяч. І це лише зареєстровані померлі у лікарні. А ті, хто сконав вдома не враховувались.
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купи калькулятор, раз рахувать сам не вмієш. майже 1%. але причин для такої паніки все одно нема.
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Очень странно , но вторая страна где разрастается эпидемия - Иран. Что Китай , что Иран - страны, в которых не жалуют иудеев, а по словам ученых вирус имеет ближневосточное происхождение. Очень жаль, но если не вмешаются Высшие Силы ,Украина обречена - продадут землю, а население зачистят с помощью вируса.
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Глава Минздрава Украины осталась в карантине с эвакуированными из Китая согражданами.
Зоряна Скалецкая будет находиться в Новых Санжарах в тех же условиях, что и остальные украинцы.



Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая проведет две недели в карантине вместе с согражданами, эвакуированными из Китая в свете распространения коронавируса COVID-19. О своем решении министр сообщила в четверг, 20 февраля. Скалецкая добавила, что будет находиться "в тех же условиях", что и остальные украинцы, сообщает dw.com.
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Зачем она мне, в Беларуси о таком можно только мечтать.Тут любой начальничек выше народца, а лука вообще выше Бога.
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В Україні. Слугі народа вище законів та Конституції.
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Кааааааак? У вас все люди- президенты, Зеля же клялся на Конституции.
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Замість того щоб проводити роз"яснювальну роботу серед населення, вона самоустранилась, сховавшись в карантин.
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Она решила сэкономить на питании, и легла на карантинчик.
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У власть имущих это называется лечь на сохранение, когда грозит отставка, они бац и "Ойка на койка"...
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А епідемія коронавірусу може добре допомогти нашій народній владі. Накосячили то вони чимало...
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Квартальщики великі майстри влаштовувати різні шоу, відволікаючи увагу від закону про землю.
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Ну так а це і було блискуче зрежисоване шоу від ;Квартал-95;.
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Нет, это вы, грязнокоричневые педротики, этого добились
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Ось шо тобі грязнокорічнєвий пєдротік з Нової Санжарівки каже:https://youtu.be/jHYSdhOJ0hY?t=3427
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Живу в Токио, у нас тут жесть: авиасообщение с Китаем не закрыли, карантин не обеспечили, работу из дома не рассматривают даже как вариант, ибо шож таке, не будет видимости бурной деятельности, боссы не получит жирные бонусы; для премьер-министра Абе с его больными амбициями потеря лица в преддверии олимпийских игр волнует больше чем жизни людей - короче веселее чем в Украине
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та й не кажи
Але про що я це говорю: дебіли на популісти при владі не тільки в Україні, в Україні це просто зведено до абсолюту
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В Гон- Конге и масками власти не обеспечили, и стоят люди часами в очереди чтобы получить/ купить маски. В штатах все тихо. У меня в отделении каждый год ( поздняя осень-зима) умирает 3-5 человек от осложнений вызванных простудой или гриппом. В основном пожилые люди. И это только в моем отделении, PCU it lets say step down from ICU.
Главное как какая зараза появляется по причине не вакцинации населения, причём почти каждый год, никто особо не возмущается и это со случаями смертельного исхода. Ну вывезли людей и посадили под карантин и что теперь? Поубивать их? Пересмотрела видео по теме и не увидела ни одной защитной маски ни на ком, ни на одном рыле! То что туберкулезные расхаживают открыто и сидят в плотную в транспорте с открытой формой туберкулеза никого тоже не напрягает..
Многие страны не были подготовлены к подобной ситуации, но я не могу припомнить чтоб народ так кидался на эвакуированных людей ( нет ни у кого симптомов заболевания, и надеюсь не появятся) в какой либо другой стране. Думаю властям нужно было несколько раз подумать как все организовать и посмотреть как другие страны проводят эвакуацию.
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Число погибших вне Китая недостоверно.

Эпидемия коронавируса началась в Иране.
Около 30 умерших
https://twitter.com/newkc14/status/1230606247612866570
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