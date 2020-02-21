 Число заразившихся коронавирусом COVID-19 вне материкового Китая достигло 1,2 тыс. человек, число погибших - 11

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.
По ее данным, число жертв коронавируса вне Китая увеличилось на одного и составляет 11 человек. Три человека скончались в Японии, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Иране, по одному - во Франции, Южной Корее, на Тайване и Филиппинах.
Больше всего больных (более 700) выявлено на территории Японии, из них более 600 приходятся на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.
Как сообщило агентство "Ренхап" утром в пятницу, в Южной Корее выявлено 52 новых случая заражения, общее число больных достигло 156 человек.
В Сингапуре насчитывается 85 больных, в Гонконге - 69, Таиланде - 35, на Тайване - 24, в Малайзии - 22, Австралии -17, Германии и Вьетнаме - по 16, США - по 15, во Франции - 12, в Макао - 10, менее 10 случаев заболевания зафиксировано в ОАЭ, Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, Италии, Иране, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.
В то же время, как заявил руководитель группы работающих в эпицентре распространения вируса провинции Хубэй экспертов Чжао Цзяньпин, несмотря на некоторое снижение темпов распространения заболевания "мы не должны расслабляться, цифры могут опять вырасти".
Он рассказал журналу Southern People Weekly, что в Китае были случаи, когда у уже выздоровевших пациентов тесты на вирус, проводившиеся с помощью нуклеиновой кислоты, давали положительный результат.
Аналогичные результаты были получены и в Канаде, где мазки из носа и горла, взятые у пары, выздоровевшей от коронавируса, вновь показали его наличие.
"Это опасно. Куда помещать этих пациентов? Вы не можете отправить их домой, потому что они могут заразить других, но из-за ограниченности ресурсов их нельзя держать в больницах", - сказал эксперт.
Президент Академии медицинских наук КНР Ван Чэнь в интервью центральному китайскому телевидению накануне предупредил, что новый коронавирус "может стать долгосрочным заболеванием, которое сосуществует с людьми, как и грипп".
https://www.youtube.com/watch?v=PWw6xyDU0Pc&t=133s
Почему карантин в Санджарах.
вычислять и сажать за такую дезинформацию надо. а лучше сразу в крематорий
Зоряна Скалецкая будет находиться в Новых Санжарах в тех же условиях, что и остальные украинцы.
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая проведет две недели в карантине вместе с согражданами, эвакуированными из Китая в свете распространения коронавируса COVID-19. О своем решении министр сообщила в четверг, 20 февраля. Скалецкая добавила, что будет находиться "в тех же условиях", что и остальные украинцы, сообщает dw.com.
На шпальтах світових медіа - хаос, паніка і протести у Нових Санжарах через евакуйованих із Китаю
Але про що я це говорю: дебіли на популісти при владі не тільки в Україні, в Україні це просто зведено до абсолюту
Главное как какая зараза появляется по причине не вакцинации населения, причём почти каждый год, никто особо не возмущается и это со случаями смертельного исхода. Ну вывезли людей и посадили под карантин и что теперь? Поубивать их? Пересмотрела видео по теме и не увидела ни одной защитной маски ни на ком, ни на одном рыле! То что туберкулезные расхаживают открыто и сидят в плотную в транспорте с открытой формой туберкулеза никого тоже не напрягает..
Многие страны не были подготовлены к подобной ситуации, но я не могу припомнить чтоб народ так кидался на эвакуированных людей ( нет ни у кого симптомов заболевания, и надеюсь не появятся) в какой либо другой стране. Думаю властям нужно было несколько раз подумать как все организовать и посмотреть как другие страны проводят эвакуацию.
Эпидемия коронавируса началась в Иране.
Около 30 умерших
https://twitter.com/newkc14/status/1230606247612866570