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 Политика Украины
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 Некоторые пункты минских соглашений реализовать невозможно. Со временем будет разработан новый документ, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что продолжающаяся война указывает на необходимость внесения изменений в минские договоренности, которые, по его словам, исчерпали себя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

"... Мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", – пояснил Пристайко.

Министр подчеркнул: "Война продолжается, и мы не можем позволить, чтобы Россия, которая начала ее, легко отошла от нее. Мы хотим, чтобы все члены ООН напомнили своим правительствам, что война все еще не закончилась, а Украина нуждается в помощи и поддержке".

Накануне дебатов министр побеседовал с представителями Франции и Германии, напомнив, что "украинская сторона рассчитывает на поддержку стран-союзников".

Пристайко также подтвердил, что Украина работает над новой редакцией минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения в них изменений.

Министр подчеркнул, что договоренности должны были быть выполнены еще 2015 года.

"Сейчас 20-й – мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно" , – сказал министр иностранных дел Украины.

Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона сейчас работает над тем, чтобы заставить всех участников согласиться с тем, что "минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен".

Украинский министр констатировал, что некоторые изменения в минские соглашения уже внесены, в частности, "формула Штайнмайера и разведения сил", и подчеркнул, что Россия против этих действий не возражала.

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По словам Пристайко, со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.

Единственным частичным достижением минского процесса министр назвал обмены пленными и заключенными между Украиной и Россией.

Пристайко сообщил журналистам, что сегодня идет подготовка к новому обмену, в рамках которого Россия отпустит около 200 человек.

Это, по словам Пристайко, станет завершением процесса обмена по принципу "всех на всех".

Кроме того, министр подчеркнул, что выборы на территориях, в настоящее время оккупированных Россией, нельзя будет проводить без украинского контроля над украино-российской границей.

Источник: https://censor.net.ua/n3177031
 
 
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количество котлов заранее запланировали?
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Не дают тебе нормаоьно похлебать из корыта.Опять погонят ссаными тряпками.😂×××
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Це, єдиний шлях до скінчення війни.
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А просто выгнать кацапских оккупантов зебобик ссыт?
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Навряд чи Зелі вдасться виторгувати кращі умови.
Гірші - ТАК.
Мета цієї задумки - зняти з рашки санкції, їх же під "мінськ" виписували.
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Кучмо, великий парторг ЦК ніколи небув помічений в помірній розумовій здатності.Звісно й транслював ,сві,інтелект в Менські договірняки Некоторые пункты минских соглашений реализовать невозможно. Со временем будет разработан новый документ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6825
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Напишуть-перепишуть щоб мона було впихнути сюди Лугандон без ніяких умов.
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