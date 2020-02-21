 Враг применил на Донбассе 120- и 82-мм минометы, гранатометы и вооружение БМП. За сутки - 10 обстрелов, потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции ОС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Девять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- рядом с Новомихайловкой - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин, а также вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Пищевика - из 82-мм миномета - 2 мины, также враг применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

- два раза неподалеку от Павлополя - из миномета калибра 82 мм - 10 мин, кроме того велся огонь из крупнокалиберного пулемета;

- в районе населенного пункта Марьинка - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- дважды рядом с Лебединским - из 82-мм миномета - 10 мин, также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

- вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела, также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Старогнатовки - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из 122-мм артиллерии кладбище в Попасной, - СЦКК. ФОТО

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил один обстрел по позициям ВСУ неподалеку от Новозвановки, где применил миномет калибра 120 мм - 7 мин и станковый противотанковый гранатомет - 8 выстрелов.

"Вчера, 20 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции украинских сил, а именно:

- рядом с Красногоровкой - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин;

- в районе населенного пункта Орехово - из 120-мм миномета - 3 мины, а также 7 выстрелов - из станкового противотанкового гранатомета;

- неподалеку от Павлополя - из миномета 82 мм - 3 мины, также велся огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- вблизи Лебединского - из миномета калибра 82 мм - 13 мин.

"За текущие сутки потерь нет", - сказано в сообщении.



