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Все про:эвакуация (525) Национальная гвардия (1324) Гончарук_Алексей (727)

 Гончарук: Санаторий в Новых Санжарах, где проходит обсервация эвакуированных из КНР, охраняют 300 нацгвардейцив

Охрану санатория в Новых Санжарах, где размещены эвакуированные из КНР граждане, будут обеспечивать 300 сотрудников Нацгвардии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания оперативного штаба Кабмина в Новых Санжарах.

"На территории объекта для охраны людей остается 300 работников Нацгвардии, еще 100 нацгвардейцив - в резерве. Полиция усилила патрулирование в регионе", - сообщил глава Кабмина.

Он заверил, что за эвакуированными гражданами постоянного будут наблюдать медики-инфекционисты, и ситуация находится под полным контролем правительства.

Премьер также рассказал, что трое медицинских работников, находившихся с эвакуированными во время полета, останутся с ними. "Плюс с ними на территории места обсервации будет еще один медик", - добавил Гончарук.

Глава правительства отметил, что с самого начала мероприятия по эвакуации и размещения на карантин были спланированы правильно.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.

Источник: https://censor.net.ua/n3177029
 
 
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А воювати з московитами нехай йде селянин,або житель райцентра.А ці всі здоровенні бики,тільки такі завдання будуть виконувати.Ось вона українська справедливість.
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Якось малувато! Малувато будить!

Треба ще рів викопати з крокодилами.
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Пропоную всім охоронцям периметра надати статус "Учасника бойових дій" за мужність при захисті громадян Ізраїля, Гондураса та Аргентини від місцевих національних банд.
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Нужно не забыть возвести пулемётные вышки, натыкать автоматических турелей, а потом всё это дело заминировать к чертам собачьим, а то мало ли что.
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пздц. На фронте солдат меньше. Во сколько ето бюджету обойдется? Может етих заразных отправить в *днр*, крым и на Рашку и не нужно военным путем освобождать наши земли?
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