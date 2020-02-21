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 Общество, Здоровье
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 Эвакуированные люди не будут контактировать с персоналом санатория в Новых Санжарах, – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что во время пребывания в санатории в Новых Санжарах эвакуированы из Уханя люди не будут иметь непосредственного контакта с работниками медицинского центра.

Как передает Цензор.НЕТ., об этом премьер заявил на брифинге.

 "Три медицинских работника, которые находились с эвакуированными людьми во время полета, и в дальнейшем остаются с ними. Плюс с ними на территории места обсервации будет еще один медик. Непосредственно с размещенными ни персонал медцентра, ни окружающие контактировать не будут", - отметил он.

Отмечается, размещенные люди обеспечены всем необходимым.

"Ситуация под полным контролем правительства", – заверил Гончарук.

В то же время глава Кабмина отметил, что для идентификации лиц, которые бросали камни в автобусы с эвакуированными людьми, хватит видеоматериалов. "Все виновные будут наказаны по всей строгости закона", - говорит премьер. Также глава правительства сообщил, что 5 из 9 раненых правоохранителей находятся в состоянии средней тяжести.

"В истории Украины такая спецоперация проходит впервые. И с самого начала это мероприятие было тщательно подготовлено", – подчеркнул глава Кабмина.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.

Источник: https://censor.net.ua/n3177028
 
 
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там же окно разбили - теперь вообще никого впускать\не выпускать нужно, смысл каких-то 50 человек теперь отдельно держать?
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- Уж ты бы лучше бы молчала бы -
Накрылась премия в квартал!
Ведь ты ж сама писала жалобы!
Что нет?! Когда я их читал!
©
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ага, а подавати їжу, прибирати в палатах (кімнатах), в приміщеннях зовсім ніхто не буде??? Чи там все роботизовано???
Эвакуированные люди не будут контактировать с персоналом санатория в Новых Санжарах, – Гончарук - Цензор.НЕТ 9802
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