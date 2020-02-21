 За протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" премьер-министр Украины Гончарук отметил, что возникновение противостояния можно пояснять недостаточной коммуникацией власти с людьми. Премьер заверил, что будет ежедневное информирование людей о состоянии эвакуированных украинцев и ситуации в целом.
Вместе с тем, он подчеркнул: "нет никаких оснований считать, что какие-то службы сделали что-то неправильно".
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что она будет находиться на месте и это будет гарантией того, что людям нечего опасаться.
В свою очередь министр внутренних дел Аваков заявил, что те люди, которые совершили правонарушения, бросали камни, задержаны. "Мы будем решать, как они будут наказаны", – сказал глава МВД.
"Я не знаю, что породило такую неоправданную остервенелость", – добавил он.
При этом Аваков подчеркнул, что из сложившейся ситуации все стороны должны вынести урок.
Отвечая на вопрос о том, не усматривает ли он в провоцировании противостояния "уши" отдельных политиков", глава МВД сказал, что у него есть информация о том, кто за этим может стоять: "Уши" политического и бизнес характера".
Премьер-министр, министры здравоохранения и МВД были на связи со студией с места событий.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
Зеленый бумеранг: шоу которое сделали вместе
В пансионате Новы-Санжары нет инфекционного отделения, и единственная причина почему туда отвезли людей - трам-пам-пам - ожидания максимальной лояльности местного населения на фоне данных поддержки в апреле 2019 - 84%))
п.с. наверняка там центр Розумкова недавно сделал опрос и получил данные, что 99,99% местных - "За Бубочку, величнійшого з лидеров Халактики!" и наверняка "поймут и простят"
Яроша... Пороха нашел
https://nv.ua/amp/germaniya-nazvala-neeffektivnym-skrining-na-koronavirus-pered-evakuaciey-iz-kitaya-poslednie-novosti-50071023.html
А у бывшего 95 квартала сейчас стоит цель как минимум не отмочить какую нибудь чумную умору на родине.
https://replyua.net/novosti-v-mire/193235-eto-chuma-kotoraya-uzhe-byla-i-vykosila-milliony-lyudey-eto-budet-modifikaciya-chumy-v-seti-rasskazala-o-prorochestve-vangi-kotoroe-nachalos-sbyvatsya.html
Никто и не ожидал!
fixed
6 ч. ·
- В чьём ведомстве отвечают за чрезвычайные ситуации?
Авакова.
Кто приволок двух ряженых в карантинные спецкостюмы к Шустеру?
Аваков.
Кто героически прорывает заслоны, чтобы спасти «спасённых соотечественников от сумасшедший толпы»?
Подразделения МВД.
Думаю, найти ответ на вопрос: кто выбирал дату эвакуации, чья агентура раскручивала протесты, и кто рассказывает Зеленскому, что протесты устроил Порошенко - тоже не сложно.
Аваков.
Гипотеза звучит так:
- Аваков проводит грандиозную специальную операцию, направленную одновременно против Зеленского, Гончарука, потенциальных конкурентов, патриотического сообщества,
основная цель которой - пост премьера; не считаясь ни с социальным коллапсом, ни с деморализацией нации, в следствие срежиссированых протестов против прибытия эвакуированных.
Если это ему удасться, Зеленский, и без того находящийся в тяжёлой форме зависимости от Авакова, попадает в зависимость тотальную.
Интересно, понимают ли это Ермак и Тимошенко?)
Очевидно же, що люди повстали не проти інших українців (з Китаю), а проти тупого і несправедливого рішення недолугої влади! Тому що, Зеленський (якщо він був би справжнім Президентом) мав би показати приклад - і розмістити евакуйованих у найкращому місці - президентсько-депутатській Феофанії! А ОП і ВРУ якийсь час полікувались би в інших лікарнях Києва! Нічого би з ними не сталося!
Але, як же ж вони можуть відмовитись від своїх благ? Вони ж НЕ ЛОХИ !
блин, на кого рассчитано этоо унылое го*вно?