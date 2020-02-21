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 Политика Украины
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 За протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что ему известно, кто может стоять за протестом местных жителей в Новых Санжарах в связи с прилетом эвакуированных украинцев из Ухани.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" премьер-министр Украины Гончарук отметил, что возникновение противостояния можно пояснять недостаточной коммуникацией власти с людьми. Премьер заверил, что будет ежедневное информирование людей о состоянии эвакуированных украинцев и ситуации в целом.

Вместе с тем, он подчеркнул: "нет никаких оснований считать, что какие-то службы сделали что-то неправильно".

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что она будет находиться на месте и это будет гарантией того, что людям нечего опасаться.

В свою очередь министр внутренних дел Аваков заявил, что те люди, которые совершили правонарушения, бросали камни, задержаны. "Мы будем решать, как они будут наказаны", – сказал глава МВД.

"Я не знаю, что породило такую неоправданную остервенелость", – добавил он.

При этом Аваков подчеркнул, что из сложившейся ситуации все стороны должны вынести урок.

Отвечая на вопрос о том, не усматривает ли он в провоцировании противостояния "уши" отдельных политиков", глава МВД сказал, что у него есть информация о том, кто за этим может стоять: "Уши" политического и бизнес характера".

Премьер-министр, министры здравоохранения и МВД были на связи со студией с места событий.

Также читайте: Полиция в Новых Санжарах перешла на усиленный вариант несения службы, - Яровой

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3177027
 
   
 Топ комментарии
 
остервенелость урод вызывает ваше сраное правительство
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п.с... аваков наверняка там визитку Яроша ... Пороха нашел За протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес, - Аваков - Цензор.НЕТ 7508
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А за подобной организацией эвакуации и карантина - безграничная тупость и полная профанация СНБО и Кабинета Министров. К чему этот жалкий треп Авакова?
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остервенелость урод вызывает ваше сраное правительство
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Стесняюсь спросить, а за строительством за 10 дней больницы для лечения коронавируса в Китае могут стоять политики и бизнес??? Почему Китай не свозит своих больных с глаз долой в убитый санаторий, а строит больницы??

За протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес, - Аваков - Цензор.НЕТ 4498
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https://www.youtube.com/watch?v=gtmCXiUBAG0
Зеленый бумеранг: шоу которое сделали вместе

В пансионате Новы-Санжары нет инфекционного отделения, и единственная причина почему туда отвезли людей - трам-пам-пам - ожидания максимальной лояльности местного населения на фоне данных поддержки в апреле 2019 - 84%))

п.с. наверняка там центр Розумкова недавно сделал опрос и получил данные, что 99,99% местных - "За Бубочку, величнійшого з лидеров Халактики!" и наверняка "поймут и простят"
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п.с... аваков наверняка там визитку Яроша ... Пороха нашел За протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес, - Аваков - Цензор.НЕТ 7508
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А за подобной организацией эвакуации и карантина - безграничная тупость и полная профанация СНБО и Кабинета Министров. К чему этот жалкий треп Авакова?
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Вуха там одні - люди бояться за життя своє і дітей. Їм хтось гантував безпеку? Який там бізнес, коли у людей не має доступу до елементарної медицина. А де ви її бачили за межами крупних міст. І це, рюкзакян, після княжичів твоє останнє випробування. Зносити будуть всіх.
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Это брешит тот паРаши который не знает как везли в Читу с Китая поездом руЦких
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Да Мир помнит свинособачий горящий самолет -когда кацапня спецом тянула за собой баулы, чтоб те кацапы, кто сзади, сгорели)
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Кто-то в ФБ уже опознал молодых ребят в Санжарах что они принимали в протестах фермеров в Киеве. А в этих протестах участвовал вроде нацкорпус Авакова.
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Нет. За ними стоит здравый смысл и жизненная опытность.
https://nv.ua/amp/germaniya-nazvala-neeffektivnym-skrining-na-koronavirus-pered-evakuaciey-iz-kitaya-poslednie-novosti-50071023.html
А у бывшего 95 квартала сейчас стоит цель как минимум не отмочить какую нибудь чумную умору на родине.
https://replyua.net/novosti-v-mire/193235-eto-chuma-kotoraya-uzhe-byla-i-vykosila-milliony-lyudey-eto-budet-modifikaciya-chumy-v-seti-rasskazala-o-prorochestve-vangi-kotoroe-nachalos-sbyvatsya.html
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Найти эти уши и прилюдно оборвать , а потом повесить за яйца этих политиков которые за этим стояли. И это дело чести Провахранительных органов.
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жестко ты с зебобой, я б просто гиляку предложила
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Тікав би ти вже і з посади, і з Украіни, харківський жид. Бо терпіння народу закінчується,а злочинів, і економічних, і службових, ти вчинив вже багато, аж занадто. І розмовляй з украінцями державною мовою, падло, бо Конституція вимагає!
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Извеняюсь за ошибки . Планшет испрравляет черти што. Правохранительные.
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Схоже, планшет у вас капітально з глузду з'їхав...
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За протестами в Новых Санжарах могут стоять волонтеры, ветераны, рок-музыканты и врачи, - Аваков


fixed
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Рюкзаков організував весь цей безлад, тепер перекладає з хворої голови на здорову.
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Алексей Арестович
6 ч. ·

- В чьём ведомстве отвечают за чрезвычайные ситуации?
Авакова.
Кто приволок двух ряженых в карантинные спецкостюмы к Шустеру?
Аваков.
Кто героически прорывает заслоны, чтобы спасти «спасённых соотечественников от сумасшедший толпы»?
Подразделения МВД.
Думаю, найти ответ на вопрос: кто выбирал дату эвакуации, чья агентура раскручивала протесты, и кто рассказывает Зеленскому, что протесты устроил Порошенко - тоже не сложно.
Аваков.
Гипотеза звучит так:
- Аваков проводит грандиозную специальную операцию, направленную одновременно против Зеленского, Гончарука, потенциальных конкурентов, патриотического сообщества,
основная цель которой - пост премьера; не считаясь ни с социальным коллапсом, ни с деморализацией нации, в следствие срежиссированых протестов против прибытия эвакуированных.
Если это ему удасться, Зеленский, и без того находящийся в тяжёлой форме зависимости от Авакова, попадает в зависимость тотальную.
Интересно, понимают ли это Ермак и Тимошенко?)
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Да,поменялись нынче традиции в Украине.Раньше встречали хлебом,солью.Могли горилки налить.Теперь встречают с горящими покрышками,коктейлями Молотова,булыжникимами.Представляю этих людей которых привезли в такую .опу.Мрак.
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А Сідорових ми просто закопуємо, як собак, по околицях Даунецька. Жах!
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Це ж яке воно, це зелене непорозуміння,- тупе і боягузливе!
Очевидно же, що люди повстали не проти інших українців (з Китаю), а проти тупого і несправедливого рішення недолугої влади! Тому що, Зеленський (якщо він був би справжнім Президентом) мав би показати приклад - і розмістити евакуйованих у найкращому місці - президентсько-депутатській Феофанії! А ОП і ВРУ якийсь час полікувались би в інших лікарнях Києва! Нічого би з ними не сталося!
Але, як же ж вони можуть відмовитись від своїх благ? Вони ж НЕ ЛОХИ !
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да, особенно бизнес - блокировать санаторий - это же такой подъем!!!!
блин, на кого рассчитано этоо унылое го*вно?
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От чому не привезти людей десь під Київ? Там і лікарів легше привезти і обладнання.Відповідь одна,влада боїться і не впевнена.Під Києвом живе псевдо еліта.А цих людей не жалко.Це для них третьосортна худоба і її не жалко пускати в розхід.Так в нормальних країнах не творять.
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