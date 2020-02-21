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 Нацсовет предупредил телерадиоканалы перед российским "днем защитника отечества" 23 февраля

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предупредила телерадиоорганизации о необходимости соблюдать законодательство при программировании эфиров 23 февраля - это российский "день защитника отечества", ранее "день Советской армии", который праздновали раньше и в Украине - до его отмены в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке регулятора. 

В сообщении отмечается: "Регулятор отмечает ответственность СМИ перед обществом и напоминает о требованиях, предусмотренные Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Согласно им запрещается распространение и демонстрирование аудиовизуальных произведений, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности, которые оправдывают признают правомерным оккупацию Украины. Также действующим законодательством предусмотрено недопущение трансляции и демонстрации каналами вещания фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора".

Национальный совет обещает, что будет тщательно мониторить эфиры вещателей по соблюдению ими этих законодательных требований и в случае выявления нарушений будет принимать предусмотренные законодательством меры.

Также читайте: Все меньше украинцев высказываются против отмены празднования советского "23 февраля"

Источник: https://censor.net.ua/n3177026
 
   
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Ху#лу це дуже не сподобається. Він бубочці а-та-та зробить.
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Ну чому. Тепер вже можна розказати:
«Правда о 23 февраля 1918: большевики капитулировали перед кайзером и учредили праздник.
Еще два десятилетия назад историки упорно спорили вокруг того, что же произошло 23 февраля 1918 года. Теперь уже не спорят. 23 февраля 1918 года, утром Германия предоставила свои мирные условия, по которым Петроград должен был признать независимость Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Украины, подписать мирное соглашение с Украиной, демобилизовать армию, разоружить флот. 23 февраля члены ЦК РСДРП (б), то есть большевики, согласились принять немецкий ультиматум.»
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/463953-pravda-o-23-fevralya-bolsheviki-kapitulirovali-pered-kayzerom-i-uchredili-prazdnik.html
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У орков как всегда будет обострение в етот день, так что держите уши и глаза открытыми
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В селах аналоговое украинское телевидение не работает а денег у пенсионеров нет на приставки, вот и смотрят все российское телевидение. Так-что предупреждение в никуда.
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У конституції РФ запишуть заборону на «відчуження російських територій» ...После таких заявлений умом непонятное образование ,под названием Россия(Московия + колонии Московии) распадётся быстрее обычного
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