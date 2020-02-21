 Нацсовет предупредил телерадиоканалы перед российским "днем защитника отечества" 23 февраля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке регулятора.
В сообщении отмечается: "Регулятор отмечает ответственность СМИ перед обществом и напоминает о требованиях, предусмотренные Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".
Согласно им запрещается распространение и демонстрирование аудиовизуальных произведений, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности, которые оправдывают признают правомерным оккупацию Украины. Также действующим законодательством предусмотрено недопущение трансляции и демонстрации каналами вещания фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора".
Национальный совет обещает, что будет тщательно мониторить эфиры вещателей по соблюдению ими этих законодательных требований и в случае выявления нарушений будет принимать предусмотренные законодательством меры.
«Правда о 23 февраля 1918: большевики капитулировали перед кайзером и учредили праздник.
Еще два десятилетия назад историки упорно спорили вокруг того, что же произошло 23 февраля 1918 года. Теперь уже не спорят. 23 февраля 1918 года, утром Германия предоставила свои мирные условия, по которым Петроград должен был признать независимость Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Украины, подписать мирное соглашение с Украиной, демобилизовать армию, разоружить флот. 23 февраля члены ЦК РСДРП (б), то есть большевики, согласились принять немецкий ультиматум.»
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