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 Происшествия, Здоровье
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Все про:эвакуация (525) Зоряна Скалецкая (79) COVID-19 (127)

 Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая

Если у кого из граждан, эвакуированных из Китая, обнаружат признаки заболевания, он будет доставлен в инфекционную больницу.

Об этом на брифинге в селе Новые Санжары после заседания правительственного оперативного штаба сказала министр здравоохранения Звездная Скалецкая, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Если мы говорим о предоставлении медицинской помощи в случае возникновения симптоматики связанной с коронавирусом, для этого есть инфекционные больницы, специально оборудованные, их повезут туда, где есть инфекционная больница", - отметила руководительница МОЗ.

Она отметила, что в Ухани на борт самолета приняли только здоровых граждан, которые прошли медицинский осмотр перед посадкой.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3177025
 
 
 Топ комментарии
 
З яких це пір мєдосмотр виявляє наявність чи відсутність коронавірусу? Як же задовбали отакі от дибіли при владі у вас...Сподіваюся Україну обійде ця китайська пошесть...але в то віриться не дуже.
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Ты-же дура даже не врач, а юрист!
И если кто-то не дай бог заболеет, то пока это заметят - он перед эвакуацией успеет заразить и всех вокруг. Эвакуировать его уже не будет смысла, нужно будет закрывать (блокировать на карантин) или санаторий, или город, или область.
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как заболеет? они же абсолютно здоровы, и там беспрецедентные меры. что-то она недоговаривает...
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Уточнення: поховають після того, як помре. Бо за 15 хвилин до смерті пацієнт буде ще живий.
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вы слишком оптимистичны. В Китае труповозки не успевают забирать умерших, а крематории не успевают сжигать людей. Так что, точнее сказать: Если кто-то умрет - когда-нибудь его, возможно, похоронят
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логично, коллега ! Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 4087

скажите, а где диплом по квалификации "Дурак (дура)" выдают ?
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https://www.youtube.com/watch?v=gtmCXiUBAG0

Зеленый бумеранг: шоу которое сделали вместе

В пансионате Новы-Санжары нет инфекционного отделения, и единственная причина почему туда отвезли людей - трам-пам-пам - ожидания максимальной лояльности местного населения на фоне данных поддержки в апреле 2019 - 84%))

п.с. наверняка там центр Розумкова недавно сделал опрос и получил данные, что 99,99% местных - "За Бубочку, величнійшого з лидеров Халактики!" и наверняка "поймут и простят"Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 4468
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ото ж, уханьських українців в кожні Санжари !!!
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Интересно, Шкиряку сказали что он тоже звездный?
Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8257
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Це "підлога країни" та "пекельні борошна", тільки у зворотному напрямку гугл-перекладу.
Зоряна (укр.) - звездная (кац.)
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Ты-же дура даже не врач, а юрист!
И если кто-то не дай бог заболеет, то пока это заметят - он перед эвакуацией успеет заразить и всех вокруг. Эвакуировать его уже не будет смысла, нужно будет закрывать (блокировать на карантин) или санаторий, или город, или область.
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Есть закон Про захист населення від інфекційних хвороб почему он нарушается нашим правительством или может они не знают о его существовании??? Там все написано. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
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З яких це пір мєдосмотр виявляє наявність чи відсутність коронавірусу? Як же задовбали отакі от дибіли при владі у вас...Сподіваюся Україну обійде ця китайська пошесть...але в то віриться не дуже.
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как заболеет? они же абсолютно здоровы, и там беспрецедентные меры. что-то она недоговаривает...
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вы прямой репортаж с Санжар видели? Там водители пару бусов и некоторые эвакуированные в них даже без масок были. А медперсонал в обычных комбезах. Вот такие "беспрецендентные" меры зебилов
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Тут без переписки Энгельса с Каутским явно не обошлось...
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Щось не зрозуміло. Вона таки сіла на карантин, разом з людьми, евакуйованими з Китаю?
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дистанційно)) в епоху діджиталізації можна зробити віртуальний карантин))
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За свої слова треба відповідати. Нехай там і сидить. Тут навіть про дочку вже нікого не розчулить. Там у всіх дітей багато.
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Если в этом пансионате кто-то болен , то через неделю будут больны все . Там же проходной двор , нет отдельных изолированных блоков , длинные коридоры , и сквозняки вместо автономной вентиляции .
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«Звездная Скалецкая»-редакціє це такий жарт?😂
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Це лінгвістичні борошна машинного перекладу.
"Зоряна" гугл переклав як "Звездная" Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8313
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Если кто-то заболеет - значит он уже болен сейчас...и заражает всё вокруг..Нельзя было в санаторий, там же ничего нет для изоляции, для настоящего полноценного карантина...эхэхэх ((( ну неужели не нашлось другого места???? я блин переживаю, у меня столько близких в Украине ...
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Держи за нас кулаки. Вдруг это поможет от коронавируса. На нашу медицину надежды вообще нет.
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В яку саме лікарню? В якому місці? Що будуть робити з хворими, які лежать в тій лікарні?
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сказала министр здравоохранения Звездная Скалецкая

...
Нема сечі дивитися на ці борошна гугл перекладу.
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Пааследнее китайское прредупрррежденийо??
Если человек хочет жить, медицина бессильна!
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Скалецкая: "Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет Скалецкую доставят в инфекционную больницу"... Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 4134
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Если хочешь быть здоровым

Без таблеток, без больниц

Спорт откроет мир огромный

Мир, не знающий границ.

***

На пробежку марш бегом!

Прочь тоска, унынье, лень.

Нет - болезням! Да - здоровью!

Каждый миг и каждый день!

***

Если вышел ты на старт,

Позови с собой друзей.

Нормативы ГТО сдавать

Вместе веселей.

***

Если крепок ученик

телом, духом, волею

Нормативы ГТО

Сдавай в средней школе.

***

Занимайся физкультурой

Каждый школьник, каждый класс.

Пусть огонь олимпиады

Светит каждому из нас.

***©
🤣🤣
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Чума, холера, антракс, варіола вера, геморагічні лихоманки (в т.ч. *****), ВІЛ, сказ, правець...
Це лише шматочок з переліку інфекційних/вірусних захворювань, яким ***** на спорт та ЗОЖ.
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С Моим возратом и побывал по всему Миру-даже карточки в поликлинике нету..
Судьба бережет для подвига??
Аж интересна Мне..
🙃😱🤔
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Хотя, знаю, убьют..
Но , не везет им, пока..
😁😁
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Бальной пашол на поправку!!
Но, не дошел..
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помолимось разом !



"Святая пані Уляно, спаси та сохрани нас грішних ! Амінь !" Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 385


в люлю
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Зелене непорозуміння,- тупе і боягузливе!
Очевидно же, що люди повстали не проти інших українців (з Китаю), а проти тупого і несправедливого рішення недолугої влади! Тому що, Зеленський (якщо він був би справжнім Президентом) мав би показати приклад - і розмістити евакуйованих у найкращому місці - президентсько-депутатській Феофанії! А ОП і ВРУ якийсь час полікувались би в інших лікарнях Києва! Нічого би з ними не сталося!
Але, як же ж вони можуть відмовитись від своїх благ? Вони ж НЕ ЛОХИ !
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