 Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая

Об этом на брифинге в селе Новые Санжары после заседания правительственного оперативного штаба сказала министр здравоохранения Звездная Скалецкая, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Если мы говорим о предоставлении медицинской помощи в случае возникновения симптоматики связанной с коронавирусом, для этого есть инфекционные больницы, специально оборудованные, их повезут туда, где есть инфекционная больница", - отметила руководительница МОЗ.
Она отметила, что в Ухани на борт самолета приняли только здоровых граждан, которые прошли медицинский осмотр перед посадкой.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
скажите, а где диплом по квалификации "Дурак (дура)" выдают ?
Зеленый бумеранг: шоу которое сделали вместе
В пансионате Новы-Санжары нет инфекционного отделения, и единственная причина почему туда отвезли людей - трам-пам-пам - ожидания максимальной лояльности местного населения на фоне данных поддержки в апреле 2019 - 84%))
п.с. наверняка там центр Розумкова недавно сделал опрос и получил данные, что 99,99% местных - "За Бубочку, величнійшого з лидеров Халактики!" и наверняка "поймут и простят"
Зоряна (укр.) - звездная (кац.)
И если кто-то не дай бог заболеет, то пока это заметят - он перед эвакуацией успеет заразить и всех вокруг. Эвакуировать его уже не будет смысла, нужно будет закрывать (блокировать на карантин) или санаторий, или город, или область.
"Зоряна" гугл переклав як "Звездная"
...
Нема сечі дивитися на ці борошна гугл перекладу.
Если человек хочет жить, медицина бессильна!
Без таблеток, без больниц
Спорт откроет мир огромный
Мир, не знающий границ.
***
На пробежку марш бегом!
Прочь тоска, унынье, лень.
Нет - болезням! Да - здоровью!
Каждый миг и каждый день!
***
Если вышел ты на старт,
Позови с собой друзей.
Нормативы ГТО сдавать
Вместе веселей.
***
Если крепок ученик
телом, духом, волею
Нормативы ГТО
Сдавай в средней школе.
***
Занимайся физкультурой
Каждый школьник, каждый класс.
Пусть огонь олимпиады
Светит каждому из нас.
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🤣🤣
Це лише шматочок з переліку інфекційних/вірусних захворювань, яким ***** на спорт та ЗОЖ.
Судьба бережет для подвига??
Аж интересна Мне..
🙃😱🤔
Но , не везет им, пока..
😁😁
Но, не дошел..
"Святая пані Уляно, спаси та сохрани нас грішних ! Амінь !"
в люлю
Очевидно же, що люди повстали не проти інших українців (з Китаю), а проти тупого і несправедливого рішення недолугої влади! Тому що, Зеленський (якщо він був би справжнім Президентом) мав би показати приклад - і розмістити евакуйованих у найкращому місці - президентсько-депутатській Феофанії! А ОП і ВРУ якийсь час полікувались би в інших лікарнях Києва! Нічого би з ними не сталося!
Але, як же ж вони можуть відмовитись від своїх благ? Вони ж НЕ ЛОХИ !