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 Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека, - МВД

Во время столкновений с полицией в Новых Санжарах (Полтавская обл.), из-за размещения на карантин в санатории Нацгвардии Украины эвакуированных из Ухани (Китай) украинцев и иностранцев, были задержаны 24 участника акции.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом ообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко во время брифинга с журналистами после заседания Оперативного штаба правительства..

"Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человека", – заявил Клименко.

По его словам, 17 человек были задержаны утром, вечером еще семь протестующих.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратилось девять правоохранителей и один гражданский, которые пострадали в результате столкновений в Новых Санжарах.

"В настоящее время за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в четверг вечером.

Кроме того, в полиции сообщили об открытии двух уголовных производств.

"Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков в Новых Санжарах. Группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка. Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей. Для защиты граждан и прекращения массового беспорядки работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями Закона", – сказано в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) и ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3177023
 
 
 Топ комментарии
 
то-то вислюк оманський высмеивал Майдан весной 2014 и ржал с оккупации Украины - рашкой..
так и тут - зашквар с "шевронами".. беркута.
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Все здоровы, но намордники натянули.
Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека, - МВД - Цензор.НЕТ 7342
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Поліція з народом, бо арештувала зевиборців.
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то-то вислюк оманський высмеивал Майдан весной 2014 и ржал с оккупации Украины - рашкой..
так и тут - зашквар с "шевронами".. беркута.
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скрепоносцы переживают,у них уже манархия,а у нас еще нет!
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Э-э-э! Набутылочное расширение! Ану-кось залазий-та назад на стеклотару!
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мрази а не люди !!!
потеряли человеческий облик !!!
закройте тварей на годик ,пусть подумают
о своих выбрыках .
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все гораздо проще: нанятые мертвечуком титушки отрабатывают свои серебряники
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Краще би поліція московитів затримувала.А то цих боїться.
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Все здоровы, но намордники натянули.
Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека, - МВД - Цензор.НЕТ 7342
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та и снимали за сутки до приезда людей из китая))
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Поліція з народом, бо арештувала зевиборців.
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яка ж гидота, ця ваша соєферма! самі в своєму лайні ще не захлинаєтесь?
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Посадите их в санаторий к эвакуированным. Хуже наказания для них нет.
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#хэштег от Бирюкова
"так вам и надо мрази, которые голосовали" : продай собаку, ВСУ, Новые Санжары, предприниматели, фермеры..
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нічого цій гопоті робити поряд з нормальними людьми! вважаєте совість проснеться, помиляєтесь, бидляри залишаться билдярами!
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Серед евакуйованих з Китаю українців є 8-річна дитина, - телеведучий і блогер Майкл Щур.
"Що відповісти дитині, якщо вона спитає "чим це розбило вікно автобуса?" і "чому?" Чисто емоційно, як батько, я дуже хочу, щоб прізвища затриманих сьогодні, тих, хто кидав каміння, були опубліковані", - пише відомий телеведучий і блогер Майкл Щур в Facebook.
"Пару десятків людей. Настрашених, дезорієнтованих, у яких зі спільного - лише недовіра до всіх і всього. Вони були готові на все. Бо вони були переконані, що в тих маршрутках не люди, яким потрібна допомога. А їхня смерть. Завжди і всюди є такі люди, які від небезпеки перетворюються на звірів, які готові пожертвувати будь-ким і будь-якими цінностями, лиш би вижити", - продовжує Щур.
"Але не все так погано. Бо я впевнений, що в тих самих місцях - офісах, квартирах, маршрутках - є люди з протилежними принципами. Які готові рятувати. Які мають холодну голову. Які зберігають здатність думати у небезпечних і складних обставинах. Ці люди є. Бо зрештою ці люди допомагали цим українцям повернутись", - підводить він оптимістичний висновок.
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Вот обычная манипуляция на эмоциях...А если этот 8-летний ребенок болен и "благодаря" ему заразятся десятки других детей? И не надо рассказывать про ценности и т.д. Это все слова. Если доходит до дела, то срабатывают инстинкты. Элементарные инстинкты сохранения себя, родных или близких. И нет никому дела до каких то там чужих сограждан.
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тебя чувырло никто не заставляет целовать этого ребёнка !!!
таких как ты надо кастрировать чтобы не размножались!!!
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Кстати как перевозят евакуированых из Китая в США.

Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека, - МВД - Цензор.НЕТ 4180
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нам остается только уповать на Бога, что все эвакуированные действительно здоровы.
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Пусть задержат тех, кто закон Про захист населення від інфекційних хвороб https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14 нарушает!!!
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Почему не сообщают кто задержанные, местные или нет?
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чухонец,ты лоханулся по полной))
Рагу́ли - село в составе Апанасенковского района Ставропольского края России.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рагули
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Сделать это надо было до того как камни полетели.
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В Китае за такое расстрел , мы гуманисты , так что можно и пожизненное . Но можно и проще. - админку и пущай горшки в санатории выносят. От такого наказания, эти, пересравшие, от страха перед вирусом, (но даже не одевшие маски) "орлы" - сами в унитазах утопятся.
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В Китае обещали казнить за нарушение карантина а не наоборот. Вот вы предлагаете казнить тех кто отказывается принимать эвакуированных у себя в городе. Так чем тогда такие действия лучше действий этих людей? Ну вот люди протестуют, власть прислала полицию чтобы их разогнать физической силой. Тоже получается власть ничем не лучше этих людей. Тут как бы получается кто дороже, местные люди или люди эвакуированные. Для власти видимо дороже тех кого эвакуировали ведь это пиар.
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Ну что ж такое то. Не может новая власть не облажаться. Даже тут облажались. Они конечно могут сейчас себя оправдывать что мол это политические конкуренты всё разгоняют, и всё такое. Ну блин они же могли всё сделать по-тихому, и всё бы гладко прошло. А так решили попиариться даже на этой эвакуации и получили заслуженый результат.
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Гопота повинна нести відповідальність, організатори та замовники сидіти!
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почему не расстреляли ? ВСЕМ 24м задержанным 345 УК Украины ! СЛАБО???

или вы ,люди в аваковских погонах служите иззбГГанному наГОду УкГаины ? а ну ка милиционеры -ответьте мне в коменте )
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А я говорила зебобикам, что скорей их арестуют чем Пороха)
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Отправить на принудительное лечение в псих больницу.
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