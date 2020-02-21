 Глава райсуда и адвокат на Ривненщине подозреваются в получении взятки 20 тыс грн, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "В рамках начатого уголовного производства, правоохранители установили, что фигуранты требовали 20 000 гривен от местного жителя за вынесение судебных решений об отмене ареста имущества и непривлечение мужчины к административной ответственности.
Оперативники спецслужбы задокументировали получение фигурантами части неправомерной выгоды. Во время проведения обысков по местам жительства и работы фигурантов изъяты средства в национальной и иностранной валютах, другие материальные ценности, документы, удостоверяющие личность, выданные иностранным государством и материалы судебных дел.
По результатам проведенных следственных и розыскных действий, председателю райсуда сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368 и ч.2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Адвокату - по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас в Высший антикоррупционного суд направлены ходатайства об избрании фигурантам меры пресечения.
Операция проводилась совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Так мало исчо никто не брал..
Демпинг и честь мундира!
🤣