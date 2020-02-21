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Все про:взятка (4896) Ривненщина (747) СБУ (14376)

 Глава райсуда и адвокат на Ривненщине подозреваются в получении взятки 20 тыс грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины подозревает в получении неправомерной выгоды председателя одного из районных судов Ривненской области и его сообщника адвоката.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "В рамках начатого уголовного производства, правоохранители установили, что фигуранты требовали 20 000 гривен от местного жителя за вынесение судебных решений об отмене ареста имущества и непривлечение мужчины к административной ответственности.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение фигурантами части неправомерной выгоды. Во время проведения обысков по местам жительства и работы фигурантов изъяты средства в национальной и иностранной валютах, другие материальные ценности, документы, удостоверяющие личность, выданные иностранным государством и материалы судебных дел.

По результатам проведенных следственных и розыскных действий, председателю райсуда сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368 и ч.2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Адвокату - по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас в Высший антикоррупционного суд направлены ходатайства об избрании фигурантам меры пресечения.

Операция проводилась совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Глава райсуда и адвокат на Ривненщине подозреваются в получении взятки 20 тыс грн, - СБУ 01
Глава райсуда и адвокат на Ривненщине подозреваются в получении взятки 20 тыс грн, - СБУ 02
Глава райсуда и адвокат на Ривненщине подозреваются в получении взятки 20 тыс грн, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3177022
 
 
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Коллеги их и заложили..
Так мало исчо никто не брал..
Демпинг и честь мундира!
🤣
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У падлюки коррупционеры Глава райсуда и адвокат на Ривненщине подозреваются в получении взятки 20 тыс грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6519... в Санжары их Глава райсуда и адвокат на Ривненщине подозреваются в получении взятки 20 тыс грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2790
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в сильрадах этих-жулья немеренно, в каждой притом...и в лесничествах -та же история и тоже в каждом...с 91 года если начать трусить, бюджетов 20 страны легко найти можна.. Глава райсуда и адвокат на Ривненщине подозреваются в получении взятки 20 тыс грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 882..а трудяг сколько появится за пайку.. Глава райсуда и адвокат на Ривненщине подозреваются в получении взятки 20 тыс грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1771..
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Понравилось вот это: "...документы, удостоверяющие личность, выданные иностранным государством". И хто ж те "реваншисты", которых вот уже 6 лет так упорно ищет Петро.
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