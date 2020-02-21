 Все эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Гончарук

Об этом рассказал Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания оперативного штаба Кабмина в Новых Санжарах, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Заканчиваются последние технические организационные меры, чтобы эвакуированные люди могли комфортно поселиться. Мы пообщались с людьми, которые находятся в санатории, проверили, они обеспечены питанием, есть ли у них связь", - сказал глава правительства.

Он заверил, что у жителей Новых Санжар, которые протестовали против размещения эвакуированных в санатории, не должно быть никаких оснований для волнений.

Премьер напомнил, что всех граждан, которых планировалось эвакуировать из КНР, проверили, и тех, у кого были выявлены какие-либо признаки заболеваний, на борт не брали.

"То есть все люди, которые поселились в санатории, являются здоровыми", - отметил Гончарук.

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апомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.