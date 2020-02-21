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 Общество, Здоровье
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 Все эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Гончарук

Все эвакуированные из КНР украинцы, которых разместили в номерах санатория Национальной гвардии в Новых Санжарах, здоровы.

Об этом рассказал Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания оперативного штаба Кабмина в Новых Санжарах, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Заканчиваются последние технические организационные меры, чтобы эвакуированные люди могли комфортно поселиться. Мы пообщались с людьми, которые находятся в санатории, проверили, они обеспечены питанием, есть ли у них связь", - сказал глава правительства.

Он заверил, что у жителей Новых Санжар, которые протестовали против размещения эвакуированных в санатории, не должно быть никаких оснований для волнений.

Премьер напомнил, что всех граждан, которых планировалось эвакуировать из КНР, проверили, и тех, у кого были выявлены какие-либо признаки заболеваний, на борт не брали.

"То есть все люди, которые поселились в санатории, являются здоровыми", - отметил Гончарук.

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апомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.

Источник: https://censor.net.ua/n3177021
 
 
 Топ комментарии
 
Чего не скажешь о зеленой власти Все эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9721
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Кто знает что с нашими 4 мя рыбаками которых задержали росийские пограничники в Азовском море и отвезли в Керчь ???
почему Кварталовцы с Банковой молчат и не сделали до сих пор репризу ?
зачем их туда послал президент ? Все эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2651
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Це Гончарук поставив діагноз без аналізів та карантину. Це нормально?
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#хэштег от Бирюкова
"так вам и надо мрази, которые голосовали" : продай собаку, ВСУ, Новые Санжары, предприниматели, фермеры..
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Новые Санжары - это известный санаторий. Нет ничего странного в том, что абсолютно здоровых людей поселили здесь.
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в Киеве в Феофании есть тоже очень хороший санаторий и в Гуте тоже не плохой - ПОЧЕМУ туда их не отвезли и не поселили на карантин ???
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они для избранных а не для нищебродов))
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Откуда знаешь, что здоровы если их не распустили по домам?
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А навіщо ґабсолютно здорових людей взагалі утримувати у карантині?
Те, що в них немає симптомів захворювання - не 100% гарантія, що вони не заражені.
"Здорові" - можна буде сказати лише після карантинного терміну.
Це не мої домислювання, а базові медичні факти.
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зачем вам минздрав ,если у вас есть бендер-задунайский?
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Але тепер цих здорових потрібно ізолювати від новобидлярської гопоти, зараженої коронавірусом мозку!
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Провокация была, когда им мозгов в очереди не хватило. Увы.
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ти думаєш, що простим людям потрібен провокатор, який їм дупу підпалить? вони самі собі провокатори.
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Це Гончарук поставив діагноз без аналізів та карантину. Це нормально?
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Да ты посмотри на него и остальных зеленых. Там диагноз на лице написан. Все эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5349
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нет конечно...- это не нормально.., это значит что карантин им не требуется...
НО мы же знаем, что Гончарук дурак...
так что листаем дальше..
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оно ж специалист широкопрофильный))смотрю на этих дебилов в креслах и думаю все у нас было но это вообще даже описать трудно))зеленский собрал клуб дегенератов))
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За таку організацію "евакуації" ти не по-піонерськи звітувати повинен, а сушити сухарі. Тупо,і непрофесійно і злочинно. Позорисько на весь світ. І дама на добровільному карантині теж.
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Но SkyUp все-таки продезинфицировал самолет, на котором их перевозили...
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гончарук, лучше закрой рот и катайся на самокате по офису.
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Кто знает что с нашими 4 мя рыбаками которых задержали росийские пограничники в Азовском море и отвезли в Керчь ???
почему Кварталовцы с Банковой молчат и не сделали до сих пор репризу ?
зачем их туда послал президент ? Все эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2651
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У Зейолопа передоз кізяків в памперсах, тому він й мовчить.
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8. Їх послав туди ще Порох, я лише був змушений це виконати
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Щоб налякати, потрібні отакі маски у персоналу:


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с окна дуло вот и одели что бы не простудится !
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Навряд чи допомогло б, якби те дуло вистрелило з вікна
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На корабле который в Японии после начала карантина уже 2 недели тоже почти все были здоровы а сейчас уже 500 не здоровых.
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и все заразились от одного китайца из Гонконга
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Дохтор поставил диягноз .. Все эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6080 дохтор знает..
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А диплом лікаря Гончарук отримав у Трускавці?
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..зазеркалье...а он то чего туда поперся?)....
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Провал зеленой власти очевиден во всех вопросах. Людей на 2 автобуса не могли организовано доставить в пункт назначения! А еще собираются проводить сложнейшую земельную реформу!
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Коли баклажан дамбвабський прийшов до влади, подумалось, що нікого більше я зненавидіти не можу. Ага... Потім були ******* з гросіками, а тепер оце чмо. Немає слів. Ви розумієте, що вчинили злочин?
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Еще 2х недель не прошло, а зеленные жабы уже всё знают..!
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Лично поздравил и облобызал усех?
Верю!
🤣🤣
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Все эвакуированные из Китая украинцы здоровы и вскоре встретятся с Премьер - министром Гончаруком за обеденным столомВсе эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9031
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Сьогодні зрадофіли, накачена алкоголем та інфекцією коронавіруса мозку гопота та рошенівські боти зганьбили не зелю, сьогодні вони зганьбили Україну! Прикро, але маємо, що маємо! Якщо це минеться безкарно, Україна втрачена!
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Владимир ff850644 Влада сама себе зганьбила.Діє методами московитів.
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Здоровы. Все- здоровы. Ну и-хорошо. Я- тоже здоров, тока нах это кому-то надо. Вот если бы Гончарук был здоров- это было бы- событие. Но... оно не случилось...
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Вчора дехто сказав за всю Україну "ЄС гудбай".
Після такої нашої поведінки ніякого ЄС нам не бачити.
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