EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  404  9
Все про:ОБСЕ (3932) Россия (74998) Рама Эди (9)

 Глава ОБСЕ Рама едет в Москву обсуждать агрессию РФ на Донбассе

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама на следующей неделе совершит визит в Москву, во время которого будет обсуждаться конфликт Донбассе.

Об этом заявил заместитель министра европейских и иностранных дел Албании Этьен Джафай во время 19-й зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Действующий председатель ОБСЕ, наш премьер-министр в ближайшее время, на следующей неделе, отправится в Москву для того, чтобы начать дискуссию и лучше понять, что происходит. На этой основе мы будем готовить решения и возможные альтернативные процессы", - заявил представитель председательствующей в ОБСЕ Албании по конфликту в Украине.

Он напомнил, что ранее Эди Рама посетил Украину и побывал, в частности, на востоке Украины, где "знакомился с обстановкой, в частности, гуманитарной ситуацией в районах, охваченных конфликтом".

Джафай подчеркнул, что СММ ОБСЕ прекрасно работает, но "она требует определенных условий и поддержки ресурсами для того, чтобы в полном объеме выполнять свои задачи".

Заместитель главы МИД Албании также подчеркнул важность обеспечения политической воли и многостороннего подхода в процесс урегулирования конфликта в Донбассе.

"Албания будет продолжать придерживаться подхода, основанного на диалоге", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ОБСЕ Рама - генсеку НАТО Столтенбергу: "Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной проблемой безопасности в Европе"

Источник: https://censor.net.ua/n3177020
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для початку треба реформувати ОБСЄ, а потім вести перемовини з москвою.
 показать весь комментарий
 
 
Так агресія з 2014р. а він тільки зараз їде .... чи який хрин ... ???
 показать весь комментарий
 
 
... Головне що він з бородою ... без бороди було б не модно ...
 показать весь комментарий
 
баюсь чта в маскве яму дадут букварь и заставят чатать: "мама мыла Раму" или харе кришна - харе Рама
 показать весь комментарий
 
 
Абсолютно бессмысленнай визит. Мог бы дома пообщаться с кришну
 показать весь комментарий
 
 
Эрдоган месит мацковию по самые плинтусы,не поможет ни ОБСЕ ни ООН
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх