 Глава ОБСЕ Рама едет в Москву обсуждать агрессию РФ на Донбассе

Об этом заявил заместитель министра европейских и иностранных дел Албании Этьен Джафай во время 19-й зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Действующий председатель ОБСЕ, наш премьер-министр в ближайшее время, на следующей неделе, отправится в Москву для того, чтобы начать дискуссию и лучше понять, что происходит. На этой основе мы будем готовить решения и возможные альтернативные процессы", - заявил представитель председательствующей в ОБСЕ Албании по конфликту в Украине.

Он напомнил, что ранее Эди Рама посетил Украину и побывал, в частности, на востоке Украины, где "знакомился с обстановкой, в частности, гуманитарной ситуацией в районах, охваченных конфликтом".

Джафай подчеркнул, что СММ ОБСЕ прекрасно работает, но "она требует определенных условий и поддержки ресурсами для того, чтобы в полном объеме выполнять свои задачи".

Заместитель главы МИД Албании также подчеркнул важность обеспечения политической воли и многостороннего подхода в процесс урегулирования конфликта в Донбассе.

"Албания будет продолжать придерживаться подхода, основанного на диалоге", - добавил он.

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