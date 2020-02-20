 Министр здравоохранения своим примером покажет гражданам Украины, что им нечего бояться, - Гончарук про карантин Скалецкой

Об этом на брифинге в Новых Санжарах после заседания правительственного оперативного штаба сказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Министр здравоохранения символично согласилась находиться вместе с гражданами в этом учреждении, для того чтобы своим примером показать гражданам Украины, что им ничего не угрожает. Это достойная позиция", - отметил Гончарук.
Напоминаем, министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
"Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы. Как человек, каждый день ходящий по дворам, говорю", - резюмировал Борис Филатов.
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7 год ·
Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами «все воруют, всех надо сажать», презираете людей и держите их за быдло, не можете справиться с алкоголизацией населения и игорным бизнесом, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством и дрочите в парламенте, экспериментируете с властью и страной.
А потом искренне удивляетесь, что «народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса».
Народ у нас именно такой.
Самый обычный.
Простой и замученный безнадёгой.
...
Привыкайте к реальности, диджитализаторы херовы.
Как человек, каждый день ходящий по дворам, говорю.
"так вам и надо мрази, которые голосовали" : продай собаку, ВСУ, Новые Санжары, предприниматели, фермеры..
- Убивается Филипп Филиппович, - заметила, улыбаясь, Зина и унесла груду тарелок.
- Да ведь как не убиваться?! - возопил Филипп Филиппович, - ведь это какой дом был - вы поймите!.."
В елітному борделі пройду карантин!
Придурки, мля..
🤣🤣
Економика и социал каак прыгнут в длину, ширину и ВЫСОТУ!
🤣🤣
Китайцы, с своим бааальшим скачком, удавятца!
🤣🤣
Президент вже відреагував на ситуацію з протестами постом у соцмережах. За його словами, реакція місцевих мешканців «не людська». Так, а що він хотів? Все логічно. З своїм народом щонайменше треба говорити. А ще попереджати і пояснювати ситуацію, а не залишати людей в паніці, зганяючи туди озброєних нацгвардійців. Але ж ні. Все робиться тишком-нишком. Як і з першого дня на посаді Президента.
Звісно, залишати своїх на призволяще не можна. Але й нехтувати думкою та безпекою інших навіть не говорячи про це - теж. Невже не знайшлося місця краще у тій же самій столиці, ніж санаторій у смт? У тій же «Феофанії», «Конча-Заспі» чи деінде? Чи тут фахівці краще столичних, чи у разі зараження людей не так шкода? Така вона подяка своїм виборцям.
Друге питання. Чому саме сьогодні? Чому саме того дня, коли Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної сотні? Відповідь очевидна - ця ситуація легко змістила суспільні акценти. Чого нашій проросійській владі так давно хочеться. Вже давно зрозуміло, що для Зеленського і його команди такі дати ніщо. Бужанський своїми діями у ВР днями це теж підтвердив.
73% вже потроху відкривають очі і перестають підтримувати владу, бо не розуміють її, не розуміють тих, хто ховається від свого народу. А вони все роблять для того аби українець йшов з ножем на українця. Підло це, цинічно і низько. Втім, теперішім урядовцям не звикати!
P.S. До слова, Зеленський здобув перемогу у всіх восьми територіальних виборчих округах Полтавської області.
Робіть висновки, українці!