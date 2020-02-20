EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  909  41
Материалы по теме:
Все про:выборы (23119) Донбасс (20753) минские соглашения (2755) Пристайко (404)

 "Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками", - Пристайко

Мирное урегулирование на Донбассе возможно только по принципу "безопасность прежде всего" и с установлением контроля за границей в регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая на дебатах в Генеральной ассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками, так называемыми представителями. Этот диалог должен привлечь и всех тех, кто временно перемещен из Донбасса куда-либо в Украине", - отметил он.

"Мы стремимся провести местные выборы на всей территории Украины, - сказал министр; на свободной территории эти выборы запланированы уже на нынешнюю осень. - Но без элементарной безопасности, без политических предпосылок люди Донбасса, включая тех, кто был вынужден бежать из своего дома, не будут иметь шанса сделать демократический выбор. Именно поэтому принцип "безопасность прежде всего", на котором основывается логика минских договоренностей, является основой для мирного урегулирования. Россия должна немедленно выполнить требования безопасности, о которых договорились лидеры "нормандской четверки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": После местных выборов на Донбассе часть нынешних руководителей в ОРДЛО может сохранить свои посты, – Пристайко

При этом Пристайко подчеркнул, что "вряд ли можно надеяться на мир, пока 400-километровый участок российско-украинской государственной границы остается открытым воротами для российских вооружений и военных. Ответом могло бы стать международное присутствие вдоль границы с мандатом ООН".

Источник: https://censor.net.ua/n3177018
 
 
 Топ комментарии
 
У тих жітєлєй вже аусвайси з куркою і вони громадяни педерації.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Одна рука не знає, що робить друга. От і вся Зєкомянда. З ким в патрулях будеш ходити? І що ті патрулі будуть робити, маючи за спиною 500 танків і 40000 сєпарів. Якась така чортівня зєбуїнам наснилася.
 показать весь комментарий
 
 
Обезьяна встала очень рано,
Обезьяна съела два банана,
Обезьяна шла без чемодана ( на Ростов),
Обезьяна радовалась рано, рано !!!
 показать весь комментарий
 
С такими действиями власти как в Санжарах "Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7001 домбасятина сама забором огородится от Украины
 показать весь комментарий
 
Який жах. Ми цього не переживемо )))0))0)))
 показать весь комментарий
 
 
Сначало надо ещё вирус пережить "Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками", - Пристайко - Цензор.НЕТ 6729 дай бог что бы наши ребята и девчата были все здоровы . И что бы не одна душа в Санжарах не пострадала
 показать весь комментарий
 
 
Українці слово Бог, пишуть з великої літери.
 показать весь комментарий
 
 
Враховуючи, що санаторій в Санжарах зливає "Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками", - Пристайко - Цензор.НЕТ 9262 в каналізацію - залишається сподіватися, що все минеться.
 показать весь комментарий
 
 
ФЕЙКОВЫЙ МИНИСТР ФЕЙКОВОЙ ЗЕЛЁНОПЛЕСНЕВОЙ ВЛАСТИ !!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Мадам, а что не так, сказал министр?) Что вас лично так взволновало?
Кто из главарей террористов, так называемых *лднр*, может говорить с украинцами? И о чем мы украинцы, можем говорить с террористами? С ними никто не разговаривает их или уничтожают или сажают!
 показать весь комментарий
 
 
"Мы стремимся провести местные выборы на всей территории Украины, - сказал министр; на свободной территории эти выборы запланированы уже на нынешнюю осень."

Почему бы не говорить, что раньше, чем через 5 лет после того, как х.уйло освободит наш Донбасс и Крым, - там никаких выборов не будет!
И привести пример Германии после 2й Мировой.

А сейчас он ничем не лучше этой зеленой мрази.
 показать весь комментарий
 
 
Та шо тут не понять. Типа проведем выборы под дулами кацапни, и получим уже "легитимную", очевидно что ту же "власть" что и сейчас там. И начнем разгаваривать...
 показать весь комментарий
 
Ще рік тому ви могли собі уявити, що РНБО перетвориться на КВК?
Можна лише здогадуватись, що нині відчуває Пастор дивлячись на весь цей кабздець.
 показать весь комментарий
 
 
"Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками, так называемыми представителями" - начебто справжні дамбасяни набагато кращі за тих маріонеток.
 показать весь комментарий
 
 
Очень по существу заметил ув. Вельт Шмерц:

домбасятина всегда красно-большевицкой сволочью: это именно их предки составляли большинство в красных карательных отрядах, которые зверски и массово уничтожали казачество в 1919 году. Эти пролетарские даунбасы воевали в Красной армии против независимой Украины в 1918-1920 гг, зверски подавляли восстания украинских селян в период коллективизации.
 показать весь комментарий
 
 
У тих жітєлєй вже аусвайси з куркою і вони громадяни *********.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Прошенко подписал с фєйковыми и...
перевел стрелки..падлюка..
 показать весь комментарий
 
 
"Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками", - Пристайко - "Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛО
С кем зелёные готовы к диалогу?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Самое гнусное, когда трусливые тыловые крысы, ещё вчера усердно облизывавшие «президента мира» Порошенко, сегодня также усердно облизывают «президента за мир» Зеленского, оправдывая любой мир на любых условиях при любом президенте., Но гнуснее гнусного, когда продолжающие облизывать Порошенко ругают сегодня президента Зеленского за то же самое, что вчера делал президент Порошенко. За приказы не стрелять, за гибель солдат, за подлое состояние ни войны, ни мира, в котором мы живём с момента подписания первых минских соглашений.

И тем, и другим наплевать на Украину. Они рабы своих хозяев.

Какая разница?.. - Разница в хозяевах. Холуи - одинаковые.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко еще 5 лет назад признал дебильные республики ЛДН, Как не признаны? Они официально на уровне государства были признаны бывшим Президентом Порошенко, который не только допустил прямое подписание с ними Минских соглашений, но и взял от имени Украины письменное обязательство именно с ними согласовывать тексты украинской Конституции и закона о выборах на тему Донбасса и порядок и время перехода под украинский контроль собственной границы.

А после этого ещё и вместе с Президентом Путиным подписал совместную декларацию с такими тезисами:

«лидеры государств одобряют Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года ВСЕМИ, кто также подписал Минский протокол от 5 сентября 2014 года и Минский меморандум от 19 сентября 2014 года»

Одобряют принятый и подписанный ВСЕМИ! Напоминаю, подписаны они были Плотницким и Захарченко - лидерами оккупированных территорий.

Иными словами, именно Порошенко от имени Украины признал лидеров самопровозглашенных республик сторонами соглашения с Украиной и подтвердил это совместной с Путиным декларацией, легализовал их субъектность и провел через десятки официальных органов, начиная от Совета безопасности ООН, Госдепа, и заканчивая ПАСЕ и Нормандским Форматом., https://www.economics-prorok.com/2020/02/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b5%d1%89%d0%b5-5-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b5.html#more-95585
 показать весь комментарий
 
Экономика от пророка? Ты больной? А чё сразу не русвесну?)
 показать весь комментарий
 
Дуже прохаю- які сайти Мені читати?
Дайте,будьласка, список..
Ніяка падлюка ще не дала..
Чи методичку озвучте..
Буду дужже вдячний ..
Може світогляд Свій поміняю..
БудьЛаска!!
🤗
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Йа, йа. «Економіка от пророка»?
«Йуля! Йуля! Йуля! Йуля! »
Натюрліхь.
 показать весь комментарий
 
гордость возбуяла в подставке приставке - настоящие марионетки не желают диалога с фейковыми.
 показать весь комментарий
 
 
А хто тепер визначить там маріонеток? Пристайко заплутався у брехні зевлади, бо жителів ОРДЛО офіційно ніхто не представляє.
 показать весь комментарий
 
 
А к диалогу с украинцами когда вы будете готовы? Насрать мне на жителей дамбаса
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Для зовсім збоченних прахоботів-
"Пророк" та "ua24ua.net" даавно вже
прахоботські сайти!
Може рильце всуньте туди окрім методухє??
🤣🤣🤣
 показать весь комментарий
 
какой диалог? пристайка, у нас нет гражданского конфликта, у на с война с россией.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх