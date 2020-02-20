 "Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками", - Пристайко

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая на дебатах в Генеральной ассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками, так называемыми представителями. Этот диалог должен привлечь и всех тех, кто временно перемещен из Донбасса куда-либо в Украине", - отметил он.
"Мы стремимся провести местные выборы на всей территории Украины, - сказал министр; на свободной территории эти выборы запланированы уже на нынешнюю осень. - Но без элементарной безопасности, без политических предпосылок люди Донбасса, включая тех, кто был вынужден бежать из своего дома, не будут иметь шанса сделать демократический выбор. Именно поэтому принцип "безопасность прежде всего", на котором основывается логика минских договоренностей, является основой для мирного урегулирования. Россия должна немедленно выполнить требования безопасности, о которых договорились лидеры "нормандской четверки".
При этом Пристайко подчеркнул, что "вряд ли можно надеяться на мир, пока 400-километровый участок российско-украинской государственной границы остается открытым воротами для российских вооружений и военных. Ответом могло бы стать международное присутствие вдоль границы с мандатом ООН".
Обезьяна съела два банана,
Обезьяна шла без чемодана ( на Ростов),
Обезьяна радовалась рано, рано !!!
Кто из главарей террористов, так называемых *лднр*, может говорить с украинцами? И о чем мы украинцы, можем говорить с террористами? С ними никто не разговаривает их или уничтожают или сажают!
Почему бы не говорить, что раньше, чем через 5 лет после того, как х.уйло освободит наш Донбасс и Крым, - там никаких выборов не будет!
И привести пример Германии после 2й Мировой.
А сейчас он ничем не лучше этой зеленой мрази.
Можна лише здогадуватись, що нині відчуває Пастор дивлячись на весь цей кабздець.
домбасятина всегда красно-большевицкой сволочью: это именно их предки составляли большинство в красных карательных отрядах, которые зверски и массово уничтожали казачество в 1919 году. Эти пролетарские даунбасы воевали в Красной армии против независимой Украины в 1918-1920 гг, зверски подавляли восстания украинских селян в период коллективизации.
перевел стрелки..падлюка..
С кем зелёные готовы к диалогу?
И тем, и другим наплевать на Украину. Они рабы своих хозяев.
Какая разница?.. - Разница в хозяевах. Холуи - одинаковые.
А после этого ещё и вместе с Президентом Путиным подписал совместную декларацию с такими тезисами:
«лидеры государств одобряют Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года ВСЕМИ, кто также подписал Минский протокол от 5 сентября 2014 года и Минский меморандум от 19 сентября 2014 года»
Одобряют принятый и подписанный ВСЕМИ! Напоминаю, подписаны они были Плотницким и Захарченко - лидерами оккупированных территорий.
Иными словами, именно Порошенко от имени Украины признал лидеров самопровозглашенных республик сторонами соглашения с Украиной и подтвердил это совместной с Путиным декларацией, легализовал их субъектность и провел через десятки официальных органов, начиная от Совета безопасности ООН, Госдепа, и заканчивая ПАСЕ и Нормандским Форматом., https://www.economics-prorok.com/2020/02/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b5%d1%89%d0%b5-5-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b5.html#more-95585
Дайте,будьласка, список..
Ніяка падлюка ще не дала..
Чи методичку озвучте..
Буду дужже вдячний ..
Може світогляд Свій поміняю..
БудьЛаска!!
🤗
🤣🤣🤣🤣
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
🤣🤣
«Йуля! Йуля! Йуля! Йуля! »
Натюрліхь.
подставкеприставке - настоящие марионетки не желают диалога с фейковыми.
"Пророк" та "ua24ua.net" даавно вже
прахоботські сайти!
Може рильце всуньте туди окрім методухє??
🤣🤣🤣
http://ord-ua.com/2020/02/19/anatolij-dermajner-donbass-ne-vernetsya-v-ukrainu/