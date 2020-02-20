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 Политика Украины, Общество
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Все про:библиотека (125) книги (491) Херсон (634) Министерство культуры, молодежи и спорта (36)

 Минкульт призвал не допустить закрытия библиотек в Херсоне: Решение горсовета об их ликвидации незаконно

Министерство культуры молодежи и спорта опровергло распространяемую в СМИ информацию о ликвидации коммунальных публичных библиотек для взрослых и детей Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление обнародовано на сайте министерства.

Ранее Херсонский горсовет принял решение о закрытии 5 библиотек, из-за чего работу потеряют 45 сотрудников этих заведений.

Отмечается, что министерство "считает такие решения недопустимыми для страны, где высшей ценностью является человек и его права. Еще 11.02.2020 года МКМС письмом (№ 1834 / 4.10.3) обратилось в Херсонский городской совет с запросом в двухдневный срок направить исчерпывающую информацию относительно разъяснения или опровержения информации в СМИ, или предоставления веских аргументов относительно решений, которые приняты или могут быть принятые Херсонским городским советом. По состоянию на 20.02.2020 года никаких объяснений так и не последовало".

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Министерство заявляет, что реализация такой инициативы Херсонского городского совета нарушает нормы действующего законодательства, в частности, в соответствии со статьями 15 и 27 Закона Украины "О библиотеках и библиотечном деле" целесообразность реорганизации и ликвидации библиотек, находящихся в государственной или коммунальной собственности определяется соответствующими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по согласованию с Министерством культуры, молодежи и спорта. Также запрещается перемещение библиотек без предоставления равноценного благоустроенного помещения для обслуживания пользователей библиотеки, работы работников, хранения библиотечных фондов.

МКМС будет пытаться остановить противоправные действия местных чиновников. Также Министерство обращается к общественным организациям, активистам и гражданам, чьи права нарушены, с просьбой встать на защиту библиотекарей и библиотечной отрасли и обжаловать действия Херсонского городского совета, если такие совершенные будут совершены, в судах.

Библиотека - единственная организация, которая бесплатно предоставляет гражданам Украины доступ к информации, обеспечивая их конституционное право. И община должна защищать как свое фундаментальное право на информацию, так и свое культурное и интеллектуальное пространство.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177017
 
 
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Так в Херсоне библиотеки не нужны ,там коррупционерам нужны тупые,бессловесные рабы ,которых они будут грабить и которые будут на них ишачить .
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а шо так?дыржава в смартфоне,там же и библиотека...диджыдализация рулит.
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Правильно! Как много зданий и сооружений стоит просто так "государственные", если их можно продать с профитом в свой карман!!!
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Национальная "ликвидационная комиссия" в действии.
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операция "Ликвидация"...шариковы рУлят.... Мінкульт закликав не допустити закриття бібліотек у Херсоні: Рішення міськради про їхню ліквідацію незаконне - Цензор.НЕТ 4006...
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