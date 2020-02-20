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 Действиям правонарушителей в Новых Санжарах будет дана ​​принципиальная оценка, - глава Нацполиции Клименко

Участники акции не реагировали на все попытки правоохранителей не допустить обострения ситуации в Новых Санжарах Полтавской области.

Об этом Председатель Нацполиции заявил во время совещания с участием Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-центр МВД. 

По словам Игоря Клименко, силы Нацполиции, Национальной гвардии, ГСЧС в Новых Санжарах выставили в 7 часов утра. При этом местные жители уже создали 5 несанкционированных блокпостов вблизи санатория, где планировали разместить граждан, прибывших из Китая, и перекрыли дорогу тракторами и автомобилями.

"Мы постоянно проводили с ними переговоры, работала полиция диалога. Мы пытались убедить людей в нецелесообразности и бессмысленности такого поведения и такого нагнетания ситуации. К сожалению, никакие аргументы местных жителей не убедили, более того - они проявляли агрессию во время переговоров.

На финише были созданы несанкционированные баррикады. Они развели костры, которые имели целью не допустить полицейских и автобусы с людьми на место дислокации в санаторий. Впоследствии агрессия переросла в открытую агрессию, начали бросать камни и все, что попадалось под руку. Полиция и Нацгвардия приняли все меры, чтобы предупредить, а потом прекратить массовые беспорядки ", - рассказал глава Нацполиции.

В настоящее время с активными участниками событий общаются следователи. Их действиям будет дана принципиальная оценка.

Полицейские и нацгвардийцы продолжают следить за порядком и обеспечивать охрану территории санатория.

Также читайте: Полиция в Новых Санжарах перешла на усиленный вариант несения службы, - Яровой

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.

Источник: https://censor.net.ua/n3177016
 
 
 Топ комментарии
 
Украина коронавируса не переживёт, вы хоть это понимаете? надеюсь в том санатории всё действительно подготовлено основательно? ...а вообще нормальные страны своих из Вуханя повезли на военные базы, где всё изолировано и охраняется не проскочишь... а тут какой тоблять сганный санаторий...могу себе только представить шо там....Это всё до первого заражённого в этом Санжаре...Людей забрать конечно надо было, это не обсуждается, но вот никак не в санаторий, да ещё и заявлять шо ОНИ ЗДОРОВЫ. Это преступление. Я понимаю почему санжарцы перекрывали дорогу...В случаи чего аваковы свалят в Израэль и в другие места...а украинцы будут сдыхать ...Санжары...запомните это название...
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ХА ХА ХА
когда это в Украине что то было подготовлено?! КОГДА ЭТО ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ ЧТО ТО ГОТОВИЛА КРОМЕ СВОИХ КАРМНОВ!!
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Весь Світ вже запам`ятав і Україну, і Санжари.
Запам`ятав, як "темне страшне середньовіччя".
Це - ганьба на весь Світ.
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Украина коронавируса не переживёт, вы хоть это понимаете? надеюсь в том санатории всё действительно подготовлено основательно? ...а вообще нормальные страны своих из Вуханя повезли на военные базы, где всё изолировано и охраняется не проскочишь... а тут какой ******* сганный санаторий...могу себе только представить шо там....Это всё до первого заражённого в этом Санжаре...Людей забрать конечно надо было, это не обсуждается, но вот никак не в санаторий, да ещё и заявлять шо ОНИ ЗДОРОВЫ. Это преступление. Я понимаю почему санжарцы перекрывали дорогу...В случаи чего аваковы свалят в Израэль и в другие места...а украинцы будут сдыхать ...Санжары...запомните это название...
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ХА ХА ХА
когда это в Украине что то было подготовлено?! КОГДА ЭТО ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ ЧТО ТО ГОТОВИЛА КРОМЕ СВОИХ КАРМНОВ!!
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Viktoria Katzen Там нічого не підготовлено.Бо коли це мали робити?
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Xeno, то мали робити ще з перших днів як дізналися про Вухань та коронавірус,бо знали що у Китаї дофіга українців і ситуація може розвиватися по-різному. Ото ж часу було більше місяця...Але звичайно,якщо тільки думати як вкрасти побільше грошей з бюджету, то за захист свого народу від всілякої зарази думати нема коли..
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Весь Світ вже запам`ятав і Україну, і Санжари.
Запам`ятав, як "темне страшне середньовіччя".
Це - ганьба на весь Світ.
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а во всем мире инфицированные на обычных автобусах разезжают да? типа свежим воздухом дышать так сказать инфекцию развозят да? или это токо в Украине такое счастье привалилло?!!
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хто там інфеккціоний? лише гопота, інфекційна коронавірусои мозку!
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все кто был в зараженной области все могут быть инфикционными! а нашим властям и тому что они говорят я лично не верю! еще ни разу власти за всю мою жизнь нисказали правду!!
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чья бы корова мычала
люди приехали из зоны заражение теоретически они все инфекционные пока не доказано обратное! обычная логика и ничего более!!
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В спецтранспорте для инфицированных. И везут на военные, а не гражданские аэродромы.
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Це - брехня.
У Англії людей влаштували в готелі.
У Франції в дитячому таборі.
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лапоть, держи информацию, что сейчас происходит во Франции и Англии.
Вот тебе результаты размещения инфицированных больных в детском лагере во Франции:
"У пяти британцев во Франции выявлен коронавирус":
https://interfax.com.ua/news/general/640140.html

"Коронавирус: новый министр здравоохранения Франции назвал вероятным риск пандемии"

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/02/18/7106495/

... а вот тебе результаты размещения инфицированных больных в отеле в Англии:
"Коронавирус продолжает распространяться в Великобритании."
https://www.bbc.com/russian/news-51491737

"Британский бизнесмен невольно заразил коронавирусом по меньшей мере 9 человек"
https://uazmi.net/news/post/c3znFRAynsPv4oXDwtoWlK
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Назревает второй Чернобыль. Зе - долбойобы уже взялись рулить процессом в ручном режиме.
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Кацапе ти чому за чужий прапор сховався, чи то вже ваш прапор тільки поки що не офіційно?
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А кто даст оценку силовикам РНБО и президенту или шины поджигать
ДО каких пор ВЫ народ за быдло держать будете.
Почему не признаете местную власть.
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лугандон з даунбасом теж з цього починав! що їх нє слишат!
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да помню помню !
Квартал тогда по рАсии гастролировал и киношку там снимал про Голобородько Действиям правонарушителей в Новых Санжарах будет дана ​​принципиальная оценка, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 9436
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та знаем как они общаются
плавали знаем МЫ ТЕБЯ ПОСАДИМ А ПОТОМ ИЗНАСИЛУЕМ вот и все общение!!
а дальше так сказать жизнь покажет у кого дубинки больше а зубы крепче!! народ лишний раз увидел как к нему относится власть и что МУСОРА ОНИ ВСЕГДА МУСОРА ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ПОСЛЕ РЕФОРМЫ!!
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Тут варто ще дати оцінку поліції. Що, в країні оголосили карантин, надзвичайний стан? Громада висловила свій протест. Зелені розпинались про народовладдя. Ось воно і є. Чого ніхто не зважає на це?
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Ну какая громада,о чём вы? Что это за громада, у которой нет никаких прав??? Одно название...:/ эхэхэх ((( бесправие и рабство...
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Права у нас є. У нас одна з найкращих Конституцій. І коли кожен усвідомить, що це основний Закон, який ні в якому разі не можна порушувати або змінювати, і не стояти за неї на Майдані, а підвішувати ужравшихся - все буде працювати.
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І скільки ж на вашу думку ще треба чекати поки оцей ось КОЖЕН усвідомить? Вже ж 30 років як вільні...а усвідомлення все не приходить...навіть після Майдану,що є дуже жаль...До речі, у вашій Конституції нема нічого про громади, якщо я не помиляюся..
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Та мабуть, як у Франції,поки декілька разів не повісим когось...хоч в переносному сенсі.
Про громади немає. Але народ вже гуртується. Бо захист громадян - це вже давно їхня особиста проблема.
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відповідальності за коронавірус головного мозку підсилений алкоголем?! алкоголь випарується разом з коронавірусом, відповідальность залишиться.
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Гопоту бидлярську на нари, організаторів та замовників показати народу і на довічне!
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вся гопота в форме и с погонами! а ты что этого не знал! для того туда и идут чтобы иметь законное право мутузить ЛОХОВ!!
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та невже, оперативники, слідчі, криміналісти...йдуть туди лише для того щоб когось відлупцювати?! Дурень ти!
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Позорище на весь мир развернули. Еще ООН созовите по повуду етой ситуации. На фоне даже вчерашнее наступление боевиков померкнуло и очень сомневаюсь что ето было сделано не специально.
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#хэштег от Бирюкова
"так вам и надо мрази, которые голосовали" : продай собаку, ВСУ, Новые Санжары, предприниматели, фермеры...
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Бірюкову треба сидіти тихенько і власні гріхи замолювати. Ще та падлюка.
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ЭТО Бирюков уменьшил военным доплаты В 20 раз. или осел зе
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Посилання. Бо у вас, ********, відразу одна відмазка. На цензорі такої інформації не було і з інших джерел теж. Зелені, звісно, імбецили. Але така інформація вже була б кричущою. Так, що ви від них не набагато відрізняєтесь.
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гагарин долетался ,бирюков до ... ну сам знаешь
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не угадал ,тутошний я 7 лет уже на форуме
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У мене тут питання.
Куди поділися «300 млн зекономлених на параді»?
Де додаткові премії?
Хтось отримав?
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Мне до одного места твоя ФСБшная форма
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Эту, как и предидущую, власти выбрали ВЫ сами...оба раза 75% ...это подавляющее большинство...так что и спрашивать о том, что происходит в стране всё время нужно у себя самих. Коронавирус очень заразная дрянь, это совершенно новый супер агрессивный вирус, способен убить человека всего за пару недель...нет ни лекарства от него, неизвестно на самом деле сколько длится БЕССИМПТОМНО его инкуб.период...уже говорят о 42 днях...а вакцина может появиться в лучшем случаи через год- полтора...карочь...тот санаторий надо на 40 дней хотя бы колючей проволокой в 2 раза обнести...о людях заботиться ,конечно, но не дать вирусу вырваться наружу...
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власть сама спровоцировала конфликт затянув эвакуацию и подготовку
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- когда уже будет дана ​​принципиальная оценка этой власти которая практический с первого дня плюет на свой народ ?
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Она должна идти наку.. и не вынуждать людей
обвал экономики полный в марте может уже и нечем платить будет
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Так вроде порохоботы только этим и занимаются здесь.
24 часа в сутки.
Без перерывов на сон и обед.
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Как срать с паРаши легко , а на хла страшно даже перднуть
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Так вроде порохоботы именно этим и занимаются здесь.
24 часа в сутки.
Без перерывов на сон и обед.
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Влада організувала не евакуацію, а ганебну провокацію.
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Захарченко -Клименко. Какая разница...??
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Думаю вони ще довго будуть згадувати цю тему і махати руками, створюючи враження, що це не свідомо організувана криза. Інакше зебіл не розколював би суспільство своїми заявами, а відкрито організували елементарне поселення людей.
Якось ж зебілоїд з малою армією, не створюючи шуму, пересувається перекриваючи все і закриваючи периметри, що на камеру скривити ї..ло біля пам'ятика
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Про атаку сепаров и погибших ВСУшников уже забыли ? Обсуждаем сценки между гопотой и ментами по сценарию Квратала 95 ?

...
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Что мы имеем в итоге.Абсолютная и преступная проф.напригодность Зеленой власти.Полностью неподготовленная эвакуация наших граждан из Китая,не проведена разьяснительная работа,выбрана абсолютно случайным и хаотичным образом точка размещения.Своей тупостью,людей превратили в зверей
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Расскажешь про итоги, когда твоего ребенка по пути в медицинский центр забросают камнями или сожгут!
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Более тупого поведения власти, трудно себе представить..!!! Абсолютный не профессионализм, полное отсутствие коммуникации с громадой. И, как вишенка на торте, ментовской беспредел, в стиле а- ля янык.. Финиш !!!
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Действиям правонарушителей в Новых Санжарах будет дана ​​принципиальная оценка, - глава Нацполиции Клименко

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Люди просто защищали свои дома от очередной авантюры украинской власти.
Пусть лучше дадут оценку тому, почему украинцы в Украине больше не доверяют украинской власти.
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А кто дал разрешение для Клименко нарушать закон первым и не получил добро у местной власти или ВЫ ХУНТА стала
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А знаєте, що боляче? Навіть не цей їб_чий стид і сором, а те, що жодна падла у підставку не піде. Авакова із крісла очільника МВС винесуть хіба що вперед ногами Скалецька "х_й нам в жопу" теж залишаться Живіть тепер з цим Форточку открывать дальше будет с комаровским
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кстати.., в Иране началась эпидемия короновируса - там паника...
уже более 2000 заболевших
20 умерло...



Действиям правонарушителей в Новых Санжарах будет дана ​​принципиальная оценка, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 2724 Fuat

@lilygrutcher

·37 мин

Multiple sources say there are over 2,000 cases of Coronavirus in Iran.
Iranian doctor at the Kamkar hospital in Qom, Iran, says over 20 patients have died from Coronavirus at his hospital.

10 Coronavirus deaths in Iran in the last 24 hours. Panic in Iran.
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комиссию надо правительсвенную нужно создавать и разбираться кто виновен в этой ситуации,а не бить по хвостам и искать крайних,хотя те кто нападал на автобусы тоже должен отвечать
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Они местные свою территорию защищали и не надо силой на них идти. Не получили разрешение на открытие заведения.
Закон для всех должен быть закон.
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На Банковій мітинг: вимагають відставки Єрмака
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Знаєте чому люди зійшли з розуму і блокують прибувших з Китаю???
Не тому що вони дебіли, це само собою, а тому що вони знають, що вибрали такого ж дебіла, який не зможе їм гарантувати захист проти епідемії.
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Разве в этом дело кого выбрали? При Порошенко тоже был бардак и хаос, или вы не замечали этого? Много ли построили больниц при нём? Зато очень много открылось магазинов Рошен,тысячи...и деньги потекли в офшоры,как обычно...Это система, менталитет урвать где можно и как можно больше, плевать на всех лишь бы мне было хорошо, и так не только во власти, так везде...это...даже не знаю...философия что ли...
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НЕ знаешь не бреши паРашист путина хла..
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Скоро на Миротворце будет пополнение
Діям правопорушників у Нових Санжарах буде дана принципова оцінка, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 3853
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Центр Миротворець6 год ·
ВСЕ ВЫЯВЛЕНЫЕ МОСКОВСКИЕ ПОПЫ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ В ЧИСТИЛИЩЕ, НО ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В НАГНЕТАНИИ СИТУАЦИИ, ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ ЗАНЕСЕНЫ В ЧИСТИЛИЩЕ
Просим направлять в наш адрес соответствующую информацию.
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Центр Миротворець22 хв ·
ЖОДЕН "БОРЕЦЬ" З КОРОНОВІРУСОМ ПІД ПОЛТАВОЮ НЕ БУВ У ЗАХИСНІЙ МАСЦІ
А нам потрібно ідентифікувати цих характерно одягнутих переляканих за своїх дітей і онуків "місцевих мешканців".
Ви ж знаєте, що на новосанжарівщині саме так одягаються всі місцеві жителі і саме такий одяг дозволяє їх легко виділити у натовпі. Люди так і кажуть, подивившись на такий прикід: он, дивись - новосанжарівець пішов.
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П.С. Готовьтесь порохоботы - чистилище вас уже дожидается!
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"Хуже не будет" - говорили они.
"Хоть посмеемся" - говорили они.
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Зачинщиков беспорядков изловить, поставить перед выбором ,тюрьма или выносить горшки с санатория.
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При Порошенко я готов был погибать за страну, при зелёных не хочу.
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В Венгрии можешь погибать за кого хочешь, даже за Петра! "Отряд не заметит потерю бойца" (с) Діям правопорушників у Нових Санжарах буде дана принципова оцінка, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 7253
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А что это за понятие такое - принципиальная оценка? Правоохранительные органы должны как бы давать правовую оценку...
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А ведь Зеленский реально способен устроить гражданскую войну. Если не примиренчеством с россиянами, то своей полной неспособностью управлять государством, тем более в кризисных ситуациях. Пиаром и жестами вместо действий. А Украина сейчас в зоне турбулентнос
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Нові стажар...Стожари...мені й старих було досить Старі-нові трабли та граблі. День траура...і - бійня. Аваков, то твоїх рук справа!?
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