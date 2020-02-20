 Действиям правонарушителей в Новых Санжарах будет дана ​​принципиальная оценка, - глава Нацполиции Клименко

Об этом Председатель Нацполиции заявил во время совещания с участием Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-центр МВД.
По словам Игоря Клименко, силы Нацполиции, Национальной гвардии, ГСЧС в Новых Санжарах выставили в 7 часов утра. При этом местные жители уже создали 5 несанкционированных блокпостов вблизи санатория, где планировали разместить граждан, прибывших из Китая, и перекрыли дорогу тракторами и автомобилями.
"Мы постоянно проводили с ними переговоры, работала полиция диалога. Мы пытались убедить людей в нецелесообразности и бессмысленности такого поведения и такого нагнетания ситуации. К сожалению, никакие аргументы местных жителей не убедили, более того - они проявляли агрессию во время переговоров.
На финише были созданы несанкционированные баррикады. Они развели костры, которые имели целью не допустить полицейских и автобусы с людьми на место дислокации в санаторий. Впоследствии агрессия переросла в открытую агрессию, начали бросать камни и все, что попадалось под руку. Полиция и Нацгвардия приняли все меры, чтобы предупредить, а потом прекратить массовые беспорядки ", - рассказал глава Нацполиции.
В настоящее время с активными участниками событий общаются следователи. Их действиям будет дана принципиальная оценка.
Полицейские и нацгвардийцы продолжают следить за порядком и обеспечивать охрану территории санатория.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.
когда это в Украине что то было подготовлено?! КОГДА ЭТО ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ ЧТО ТО ГОТОВИЛА КРОМЕ СВОИХ КАРМНОВ!!
Запам`ятав, як "темне страшне середньовіччя".
Це - ганьба на весь Світ.
люди приехали из зоны заражение теоретически они все инфекционные пока не доказано обратное! обычная логика и ничего более!!
У Англії людей влаштували в готелі.
У Франції в дитячому таборі.
Вот тебе результаты размещения инфицированных больных в детском лагере во Франции:
"У пяти британцев во Франции выявлен коронавирус":
https://interfax.com.ua/news/general/640140.html
"Коронавирус: новый министр здравоохранения Франции назвал вероятным риск пандемии"
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/02/18/7106495/
... а вот тебе результаты размещения инфицированных больных в отеле в Англии:
"Коронавирус продолжает распространяться в Великобритании."
https://www.bbc.com/russian/news-51491737
"Британский бизнесмен невольно заразил коронавирусом по меньшей мере 9 человек"
https://uazmi.net/news/post/c3znFRAynsPv4oXDwtoWlK
ДО каких пор ВЫ народ за быдло держать будете.
Почему не признаете местную власть.
Квартал тогда по рАсии гастролировал и киношку там снимал про Голобородько
плавали знаем МЫ ТЕБЯ ПОСАДИМ А ПОТОМ ИЗНАСИЛУЕМ вот и все общение!!
а дальше так сказать жизнь покажет у кого дубинки больше а зубы крепче!! народ лишний раз увидел как к нему относится власть и что МУСОРА ОНИ ВСЕГДА МУСОРА ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ПОСЛЕ РЕФОРМЫ!!
Про громади немає. Але народ вже гуртується. Бо захист громадян - це вже давно їхня особиста проблема.
"так вам и надо мрази, которые голосовали" : продай собаку, ВСУ, Новые Санжары, предприниматели, фермеры...
Куди поділися «300 млн зекономлених на параді»?
Де додаткові премії?
Хтось отримав?
обвал экономики полный в марте может уже и нечем платить будет
24 часа в сутки.
Без перерывов на сон и обед.
24 часа в сутки.
Без перерывов на сон и обед.
Якось ж зебілоїд з малою армією, не створюючи шуму, пересувається перекриваючи все і закриваючи периметри, що на камеру скривити ї..ло біля пам'ятика
...
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Люди просто защищали свои дома от очередной авантюры украинской власти.
Пусть лучше дадут оценку тому, почему украинцы в Украине больше не доверяют украинской власти.
уже более 2000 заболевших
20 умерло...
Fuat
@lilygrutcher
·37 мин
Multiple sources say there are over 2,000 cases of Coronavirus in Iran.
Iranian doctor at the Kamkar hospital in Qom, Iran, says over 20 patients have died from Coronavirus at his hospital.
10 Coronavirus deaths in Iran in the last 24 hours. Panic in Iran.
Закон для всех должен быть закон.
Не тому що вони дебіли, це само собою, а тому що вони знають, що вибрали такого ж дебіла, який не зможе їм гарантувати захист проти епідемії.
ВСЕ ВЫЯВЛЕНЫЕ МОСКОВСКИЕ ПОПЫ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ В ЧИСТИЛИЩЕ, НО ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В НАГНЕТАНИИ СИТУАЦИИ, ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ ЗАНЕСЕНЫ В ЧИСТИЛИЩЕ
Просим направлять в наш адрес соответствующую информацию.
ЖОДЕН "БОРЕЦЬ" З КОРОНОВІРУСОМ ПІД ПОЛТАВОЮ НЕ БУВ У ЗАХИСНІЙ МАСЦІ
А нам потрібно ідентифікувати цих характерно одягнутих переляканих за своїх дітей і онуків "місцевих мешканців".
Ви ж знаєте, що на новосанжарівщині саме так одягаються всі місцеві жителі і саме такий одяг дозволяє їх легко виділити у натовпі. Люди так і кажуть, подивившись на такий прикід: он, дивись - новосанжарівець пішов.
"Хоть посмеемся" - говорили они.