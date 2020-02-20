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Все про:майдан (3998) опрос (1815) Центр Разумкова (102) евромайдан (6832)

 45,5% украинцев считают события на Майдане Революцией Достоинства, 23% - "антигосударственным переворотом", - опрос. ИНФОГРАФИКА

Социологическая служба Центра Разумкова и фонд "Демократические инициативы" спросили украинцев об отношении к событиям на Майдане в конце 2013 — в начале 2014 года.

Результаты опроса опубликована на сайте Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 45,5% опрошенных сказали, что расценивают события шестилетней давности как Революцию Достоинства. 23% назвали случившееся на Майдане "антигосударственным переворотом", еще 17,7% — "вынужденной сменой власти не совсем легитимными средствами". Еще 13,7% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.

45,5% украинцев считают события на Майдане Революцией Достоинства, 23% - антигосударственным переворотом, - опрос 01

Большинство опрошенных — 38,9% — сказали, что не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года. 19,9% — скорее, не хотели бы. 15,1% желали бы такого возвращения, а 12,5% — скорее, желали бы, чем нет. Не смогли ответить на этот вопрос 13,6% респондентов.

45,5% украинцев считают события на Майдане Революцией Достоинства, 23% - антигосударственным переворотом, - опрос 02

Также на Цензор.НЕТ: Пропаганда, манипуляции, дезинформация и фейки: как Портнов ведет антимайдановскую информкампанию, - "Детектор медиа"

На вопрос о том, кого они поддержали бы, если бы события 2013–2014 гг. происходили сейчас, Майдан или Антимайдан, 39,1% опрошенных сказали, что не поддержали бы никого. 37,8% выступили бы на стороне Майдана, 10,2% — на стороне Антимайдана. Не смогли определиться с выбором 12,9%.

45,5% украинцев считают события на Майдане Революцией Достоинства, 23% - антигосударственным переворотом, - опрос 03

Опрос проводился с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3177015
 
 
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Бо ці питання задавала ригівська контора Разумкова.
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Ничего трагичного в этих цифрах нет.Реально всё.

Будет не скучно всю каденцию жидомассонов 45,5% украинцев считают события на Майдане Революцией Достоинства, 23% - "антигосударственным переворотом", - опрос - Цензор.НЕТ 8747
И как сказал их Соломон - Всё пройдёт,и это тоже. 45,5% украинцев считают события на Майдане Революцией Достоинства, 23% - "антигосударственным переворотом", - опрос - Цензор.НЕТ 8747
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только что они после себя оставят...?! если уже за меньше года так нагадили...
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Українська держава повинна пройти ще не одне випробування. І ні чого не поробиш.
Вчаться на своїх помилках дурні,на чужих розумні.А чому дурні? Бо бідні.А чому бідні? Бо дурні. 45,5% українців вважають події на Майдані Революцією Гідності, 23% - "антидержавним переворотом", - опитування - Цензор.НЕТ 2989
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Не "відсоток українців вважає", а сумнівна соціологічна контора намалювала замовнику такий результат.
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Хорошо. Пусть 100% опрошенных, считают, что события на Майдане- Революция Достоинства. Это- есть единство Нации, верно? А считают несколько менее. Та и хрен с ними, правильно? Главное- Революция. Итоги- вторично. Голодные бунты- вот-вот, правда... А тут-коронавирус... да так вовремя подвернулся...

Всё настолько ху..о, что мне далее ничего не хочется излагать... вот именно настолько всё х..йово. Всем-Удачи...
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андрей, не говори рубаными фразами. Плавнее. Или набухался?
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Да ты- нарколог. Есть такое, выпил немного. Но- немного, по чесноку.
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так по разговору видно и уже не первый раз) А настоящий нарколог после трех дней опосля определит. Сталкивался)
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Хорошо. Более- не станет видно. Кстати, а мои китайцы- таки внесли первые 10 лямов баксов. Однако... Гане нужно более. Чем закончится- узнаю в понедельник, скорее всего. И, тогда же- вынесу приговор срани около коронавируса вращающейся.
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Андрей, а ты секстантом пользоваться умеешь?
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Странно другое, год назад были совсем другие показатели!
Манипуляторы! Которые пытаются расколоть Украину!
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Млять, такое впечатление, что сайт сидит и за Петю фигачит и Зелю торбит. Факт один - были убийства митингующих людей. Всё. тчк
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А ЗАЧЕМ ТАКОЙ ОПРОС ВООБЩЕ? Я ТАК ПОНЯЛ ИДЕТ ИНФОРМАЦИОННАЯ АТАКА, ЦЕЛЕНАПРАВЛЕНАЯ!
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Социологическая служба Центра Разумкова и фонд "Демократические инициативы" спросили украинцев

Тю. Та вы сразу кацапский соцопрос опубликуйте. Будет еще круче.
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Перефразирую.

"Результаты" этого "соцопроса" больше говорят о Цетре Разумкова, чем об украинцах. Такой вопрос в принципе мог задать только ватный мудак.
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Социологическая служба Центра Разумкова и фонд "Демократические инициативы" спросили украинцев об отношении к событиям на Майдане в конце 2013 - в начале 2014 года.Результаты опроса опубликована на сайте Центра Разумкова, информирует Источник: https://censor.net.ua/n3177015

Як вже дістали ці куплені опитування Разумкова 45,5% українців вважають події на Майдані Революцією Гідності, 23% - "антидержавним переворотом", - опитування - Цензор.НЕТ 4786

Вони бабі Юля теж перемогу обіцяли своїми опитуваннями
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слава Богу хоть теперь буду знать, что если президент создаёт в стране ситуацию из-за которой он же расстреливает сотню человек, а затем трусливо спасается бегством, чтобы самого не зафигачили, это называется просто "антигосударственный переворот"... Мля и куда мир этот катится в 21 веке, когда у каждого бомжа уже по два смартфона ...
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