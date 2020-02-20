 45,5% украинцев считают события на Майдане Революцией Достоинства, 23% - "антигосударственным переворотом", - опрос. ИНФОГРАФИКА

Результаты опроса опубликована на сайте Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.
Так, 45,5% опрошенных сказали, что расценивают события шестилетней давности как Революцию Достоинства. 23% назвали случившееся на Майдане "антигосударственным переворотом", еще 17,7% — "вынужденной сменой власти не совсем легитимными средствами". Еще 13,7% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.
Большинство опрошенных — 38,9% — сказали, что не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года. 19,9% — скорее, не хотели бы. 15,1% желали бы такого возвращения, а 12,5% — скорее, желали бы, чем нет. Не смогли ответить на этот вопрос 13,6% респондентов.
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На вопрос о том, кого они поддержали бы, если бы события 2013–2014 гг. происходили сейчас, Майдан или Антимайдан, 39,1% опрошенных сказали, что не поддержали бы никого. 37,8% выступили бы на стороне Майдана, 10,2% — на стороне Антимайдана. Не смогли определиться с выбором 12,9%.
Опрос проводился с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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Будет не скучно всю каденцию жидомассонов
И как сказал их Соломон - Всё пройдёт,и это тоже.
Вчаться на своїх помилках дурні,на чужих розумні.А чому дурні? Бо бідні.А чому бідні? Бо дурні.
Всё настолько ху..о, что мне далее ничего не хочется излагать... вот именно настолько всё х..йово. Всем-Удачи...
Манипуляторы! Которые пытаются расколоть Украину!
Тю. Та вы сразу кацапский соцопрос опубликуйте. Будет еще круче.
"Результаты" этого "соцопроса" больше говорят о Цетре Разумкова, чем об украинцах. Такой вопрос в принципе мог задать только ватный мудак.
Як вже дістали ці куплені опитування Разумкова
Вони бабі Юля теж перемогу обіцяли своїми опитуваннями