 45,5% украинцев считают события на Майдане Революцией Достоинства, 23% - "антигосударственным переворотом", - опрос. ИНФОГРАФИКА

Результаты опроса опубликована на сайте Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 45,5% опрошенных сказали, что расценивают события шестилетней давности как Революцию Достоинства. 23% назвали случившееся на Майдане "антигосударственным переворотом", еще 17,7% — "вынужденной сменой власти не совсем легитимными средствами". Еще 13,7% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.

Большинство опрошенных — 38,9% — сказали, что не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года. 19,9% — скорее, не хотели бы. 15,1% желали бы такого возвращения, а 12,5% — скорее, желали бы, чем нет. Не смогли ответить на этот вопрос 13,6% респондентов.

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На вопрос о том, кого они поддержали бы, если бы события 2013–2014 гг. происходили сейчас, Майдан или Антимайдан, 39,1% опрошенных сказали, что не поддержали бы никого. 37,8% выступили бы на стороне Майдана, 10,2% — на стороне Антимайдана. Не смогли определиться с выбором 12,9%.

Опрос проводился с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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