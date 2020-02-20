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 На строительстве Николаевского порта хотели украсть 380 млн грн, - СБУ

Служба безопасности Украины совместно с подразделениями ГБР под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора предупредила нанесения государству убытков в особо крупных размерах при строительстве причала Николаевского морского порта.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По версии следствия, должностные лица госпредприятия подозреваются в том, что в рамках контракта о государственном инвестировании в строительство причала они приняли и оплатили работы, которые фактически не выполнялись. Кроме того, по данным следствия, значительную часть из полученных государственных средств они могли обналичить и присвоить через подконтрольные компании с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти действия участников противоправной деятельности вероятно стали одним из факторов, повлекший срыв реализации утвержденного правительством государственного инфраструктурного проекту и планов стратегического развития Николаевского морского порта стоимостью 379 млн гривен.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства, правоохранители проводят обыски в помещениях Николаевского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины.

Благодаря принятым мерам правоохранителей, руководством ГП "Администрация морских портов Украины" принято решение о расторжении контракта для недопущения нанесения ущерба государству в особо крупных размерах.

Продолжаются следственные действия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177014
 
 
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Та шо-то мало ,хотели 380 лимонов а украли миллиард ...
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Ойц! Ненада озвучивать хабарчики и откаты! Залоги стоят мах-10%% от скижженного..
В нашій країні скижжене більше 100мільонів не доказуємо!
Де ж влада (яка б не була) харчуватися буде??
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...привычное дело.. На строительстве Николаевского порта хотели украсть 380 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 432..Украина - ридна маты-нэ вкрадэш, нэ будэш маты.. На строительстве Николаевского порта хотели украсть 380 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2522..
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детсад, штаны на лямках
ХОТЕЛИ УКРАСТЬ 380 лямов = ПИШУТ ТОЛЬКО КОГДА НАШЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ СТЯНУТЬ 3,8 ЛЯРДА
Как дети малые, все им обьясняй, чессло...
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В Україні крали, крадуть і будуть красти. І ніякі НАБУ і судді з 300000 грв. зарплати не допоможуть. Бо нами керують злодії а "ворон ворону око не виклює"...
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