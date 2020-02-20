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 Полиция в Новых Санжарах перешла на усиленный вариант несения службы, - Яровой

Правоохранители будут круглосуточно усиленно патрулировать Новые Санжары (Полтавская обл.), а также сосредоточен резерв для реагирования на ситуацию,

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Сейчас, в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные из Китая украинцы, полиция в усиленном варианте несет службу, организовано усиленное патрулирование. Мы держим здесь резервные силы для оперативного реагирования на ситуацию. Будем патрулировать круглосуточно", – отметил Яровой.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.

Источник: https://censor.net.ua/n3177011
 
 
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Заблокируйте дороги. Никого не впускать и не выпускать. Держим кулачки! Порохоботы не пройдут!
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шкода, що таких ідіотів в карантин не саджають
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Хіба цей коментар Шура Семенець не приклад провокації? Бачу, що зебілів він влаштовує.
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ты чо, правда такой антипороховец али стебесся?
я редко сюда захожу в последнее вемя... но увидев ТАКОЙ признак короновируса в мозге...
мужик, хорошо, шо ты в интернете, но по твоим симптомам...
я потопала искать маску и заливать водку в опрыскиватель, вдрук такая каша в мозке передаетмя через инет...
держись и почаще температуру меряй!
авось попустит
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А представляете, если бы коронавирус появился год назад - мудрий наріт мог бы выбрать его президентом.
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Ещё одна маленькая война власти с народом.Вместо того, чтобы все нормально организовать пошли по самому простому варианту, кому что то не нравится дубинка мусора все объяснит....
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ну если кто не понимает, что разбитое окно автобуса только ускорит распространение вируса (если вирус есть), то кроме дубинки он ничего не поймет.
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В той санаторій приїздили відпочиваючи, містечко якось заробляло за рахунок туризму.
А тепер ЩО ?
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Ничего. Пройдут карантин и разъедутся по своим 16 регионам Украины. Они же здоровы как врачи из Китая определили.
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Какое зверье! Они хотели их всех сжечь, как 2 мая...
https://www.youtube.com/watch?v=xyxV0bmBIWg
Действительно, день позора Украины.
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А кого спалили 2 травня? Там сепари самі зашкварились.
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Моя дочь там на площади до половины третьего ночи стояла - видела как они там сами зашкварились...
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Там были не сепары. Такие же были сепарыв как сегодня в Санжарах больные. Там были гуляющие по площади в праздничный день одесситы. Ни у одного не нашли оружия. Все имели документы Одессы. А убивали их такие вот как сегодня...Звери.
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Такие солдата раненного с поля боя не вытащат никогда...Сердюча гидота...
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вводите танки.., пока санжарцы не поубивали этих несчастных... Полиция в Новых Санжарах перешла на усиленный вариант несения службы, - Яровой - Цензор.НЕТ 8685
Там живут 85% зебилов...
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Надо разобраться кто там был... Эту передвижную банду надо определить и поступить с ними по закону.
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