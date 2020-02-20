 В США назначен прокурор по делам Украины - Ричард Донахью

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальное письмо, полученный Юридическим комитетом Палаты представителей США, информирует Цензор.НЕТ.

"Ричард Донахью, прокурор США в Восточном округе Нью-Йорка, будет координировать текущие дела, а также оценивать, изучать и решать любые другие вопросы, касающиеся Украины, включая открытие новых расследований или расширения существующих", - цитируют журналисты текст письма.

Назначение было сделано еще в прошлом месяце, но известно о нем стало известно только сейчас, когда текст письма был направлен для ознакомления в профильные комитеты Конгресса США.

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В документе не уточняется, какие дела, связанные с Украиной, будет курировать Донахью. Однако при этом упоминается дело Руди Джулиани, который был личным адвокатом президента Трампа и играл ведущую роль в процессе импичмента главы Белого дома.

Теперь любое новое дело, касающееся украинского вопроса, должно быть направлено ​​в кабинет Донахью "для расследования и соответствующего поведения", отмечается в заметке.

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