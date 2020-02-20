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Все про:США (16155) Донахью (1)

 В США назначен прокурор по делам Украины - Ричард Донахью

Министерство юстиции США назначило прокурора из Нью-Йорка Ричарда Донахью куратором дел, касающихся Украины. Теперь любое дело, касающееся украинского вопроса, должно быть направлено ​​в его кабинет.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальное письмо, полученный Юридическим комитетом Палаты представителей США, информирует Цензор.НЕТ.

"Ричард Донахью, прокурор США в Восточном округе Нью-Йорка, будет координировать текущие дела, а также оценивать, изучать и решать любые другие вопросы, касающиеся Украины, включая открытие новых расследований или расширения существующих", - цитируют журналисты текст письма.

Назначение было сделано еще в прошлом месяце, но известно о нем стало известно только сейчас, когда текст письма был направлен для ознакомления в профильные комитеты Конгресса США.

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В документе не уточняется, какие дела, связанные с Украиной, будет курировать Донахью. Однако при этом упоминается дело Руди Джулиани, который был личным адвокатом президента Трампа и играл ведущую роль в процессе импичмента главы Белого дома.

Теперь любое новое дело, касающееся украинского вопроса, должно быть направлено ​​в кабинет Донахью "для расследования и соответствующего поведения", отмечается в заметке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177010
 
 
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хотелось бы подробней узнать об этом дядьке
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Если в Украине пропадает министр, это к назначению в США прокурора, который будет заниматься его поисками.
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Бгг) Фамилия Донахью напомнила Фила Донахью и телемост "Ленинград - Бостон" с крылатой фразой "В СыСыСэР секса нет!".😂
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Значит в Украине должен быть назначен прокурор по делам США в Украине .По расследованию деятельности американских фондов Сороса и транснациональных американских корпораций.
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А какие компании по твоему являются транснациональными?
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