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 "Шахтер" победил португальскую "Бенфику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

20 февраля в Харькове на ОСК "Металлист" прошел первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Бенфикой".

Украинская команда победила со счетом 2:1.

У горняков голы забили  Алан Патрик на  56 минуте и Виктор Коваленко на 72-й.. У "Бенфики" на  67-й минуте с пенальти отметился Луиш  Пицци.

В первом тайме донецкий клуб владел инициативой, о чем свидетельствует статистика. "Шахтер" в первые 45 минут нанес шесть ударов по воротам соперника, два из которых попали в створ. У "Бенфики" – два удара и ни одного в створ.

На 22-й минуте Марлос открыл счет в матче, но арбитр отменил взятие ворот при помощи системы VAR.

В начале второго тайма бразильский полузащитник "Шахтера" Алан Патрик точным ударом из-за пределов штрафной площадки открыл счет в матче.

На 65-й минуте игрок "Бенфики" Адель Таарабт отыграл гол, но арбитр при помощи видеоповтора отменил взятие ворот и назначил пенальти, который реализовал капитан португальской команды Пицци.

На 72-й минуте после передачи Тайсона украинский полузащитник Виктор Коваленко сделал счет 2:1 в пользу "Шахтера".

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы пройдет в Лиссабоне 27 февраля. Начало – в 22.00.

Источник: https://censor.net.ua/n3177009
 
 
Источник: Цензор.НЕТ
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А не боишься, что может быть и больно "Шахтер" победил португальскую "Бенфику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы - Цензор.НЕТ 8164
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Счёт не по игре ,Шахтёр должен быть выигрывать с большим счётом ,ну а судья принял решение по пенальти на уровне пациента дурдома там или афсайд и никакого пенальти ,либо защитывай гол .
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Я так и не понял...
Толи это Шахтер такой сильный, толи Бенфика - никакая...
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Ну и что печальный опыт подсказывает, что на этом радость закончится.тВ Лиссабоне наклепают и все...
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молодцы. думал в лучшем случае будет ничейка
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Бенфику не самая последняя команда - соперник не такой уж и слабый
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так я и говорю, думал что шахтер максимум в ничью сыграет
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