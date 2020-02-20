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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:карантин (203) Зоряна Скалецкая (79) COVID-19 (127)

 Скалецкая добровольно осталась в изоляции вместе с эвакуированными из Китая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пройдет 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, которые в четверг были эвакуированы из Китая.

Об этом Скалецкая сообщила на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальных в нашей стране", - написала Скалецкая.

Она отметила, что эвакуация была тщательно подготовлена, а в месте обязательной обсервации созданы безопасные условия, с учетом всех стандартов ВООЗ и практики стран, которые также осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.

Скалецкая призвала украинское общество пересмотреть свое отношение к людям, которые были сегодня эвакуированы из Китая.

"Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди - наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности, - отметила она. - То, что происходило сегодня, паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня поразили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас высказать им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас".

Глава Минздрава выразила надежду, что ее личное поведение будет способствовать успокоению ситуации и примирению. "Это необходимо нам всем", - подчеркнула она.

Скалецкая также поблагодарила "всех, кто работал над эвакуацией и особенно - экипаж самолета, наших медиков и всю команду сопровождения, которые добровольно вызвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции".

В конце сообщения министр обратилась к своей дочери: "И еще хочу обратиться к дочери, которой завтра исполнится 10 лет. Дочка, я тебя очень люблю и очень хотела отпраздновать этот важный день с тобой. Но так случилось, что мне надо быть в этот день не дома. Когда я вернусь, мы еще раз отметим его с тобой. Обещаю!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паника в связи с эвакуацией из Китая наших граждан создается искусственно, - Скалецкая

Министр выразила надежду, что ее персональное поведение будет способствовать "усмирению ситуации и примирению".

Она также поблагодарила всех, кто работал над эвакуацией - экипаж самолета, медиков и всю команду сопровождения, которые добровольно отозвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции.

Также читайте: В результате беспорядков в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских и 1 гражданский, - Нацполиция

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.

Скалецкая добровольно осталась в изоляции вместе с эвакуированными из Китая 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177008
 
   
 Топ комментарии
 
А можно еще с гранатой на танк.. или закрыть собою дзот...
Блин, девочка явно перечитала сказки про Матросова ( не кота Матроскина, если че)
Это министр? Глава Минздрава Скалецкая: Проведу следующие 14 дней в одном помещении с эвакуированными из Китая людьми - Цензор.НЕТ 3287
Больше нет .. слов? , букв?((((
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Эта мадам не смогла подготовить нормальный карантин для людей. Не дай Бог, там кто то заболеет. Это будет Ж, т.к. думают они именно Ж!
Как они собрались закрывать и устраивать карантин для всего потенциально опасного региона?! Они рассматривают вообще отрицательные варианты?
Уже сам подход о прожить с ними 14 дней говорит о не профессионализме и глупости Скалецкой. Кому это надо? Ты занимаешь чужое кресло!
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Успейте купить билеты Уважаемая публика Скоро на всех телеканалах шоу "За стеклом" Вот бы она реально заразилась и сдохла Чтобы другие меньше выёживались Одни шоумэны у власти Хотя если през клоун то **** ждать от подчинённых
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Типичный пример соевого придурка. Ненавидит украинцев, желает смерти своим согражданам. Таки ылита ведь...
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Типичный пример упоротого зебила Которому можно любые помои в уши влить
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кстати.., в Иране началась эпидемия короновируса - там паника...
уже более 2000 заболевших
20 умерло...



Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 548 Fuat

@lilygrutcher

·24 мин

Multiple sources say there are over 2,000 cases of Coronavirus in Iran.
Iranian doctor at the Kamkar hospital in Qom, Iran, says over 20 patients have died from Coronavirus at his hospital.

10 Coronavirus deaths in Iran in the last 24 hours. Panic in Iran.
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Требую онлайна и ... чипсов к пиву за счет ЗЕльоной власти ! Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 9636
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может с реальнымиусловиями пребывания там ознакомится
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Барыгу,которая мутит с этими протестами и митингами, надо было тоже притянуть
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короновирус тебе в квартиру !!!

Барыгу вспомнишь ? Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю - Цензор.НЕТ 3510
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дурость и показуха ( повторюсь ), да пани министр ,у нас кроме корона вируса еще масса прелестей по стране шляется ,причем по масштабней китайской дряни, корь,туберкулез , сальмонелла итд , так что с кроватью можно до конца каденции по больницам ездить героические поступки совершать Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 3565
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соболезнования карантинщикам. мало им угрозы от коронвируса, а тут еще скалецкая будет две недели кровь пить.
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Может ей стоит специально заразиться и на себе испытывать новые вакцины.Хайпа побольше будет
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ещё и дочку приплела..тупее пиара не придумаешь.
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Читаю я статьи по теме возврата наших граждан из Китая, комментарии к этим статьям и думаю: Может кацапы правы? Наигрались и будет, раз уж не получается каменный цветок?
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Ты главное сиди на бутылке ровно, слопатоед Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю - Цензор.НЕТ 3723
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Сильный поступок, уважаю! А петики пусть волают сколько им влезет, им ещё за скорбь по австралийским коалам не уплочено.
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А Зеля ? Не защитил девочку ? Ее к инфцированным, а сам в кусты ?
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ворота Новых Санджар открыты для всех ЗЕльоных !

Присоединяйтесь, барон, присоединяйтесь !! Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю - Цензор.НЕТ 4307
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Нема слів, кому потрібен героїзм заснований на емоціях, а не на розумі. Чапаєва хоч би подивилися, пролетарії, ****
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Скалецкая, забери их к себе домой нах. Территория позволит. Там и ************* две недели. ЧОтка впарили нам людей из другей государств. Израиль - топ, кто бы сомневался)
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Щось там медичне в тої пані. Шизофренія мабуть якась легенька. І вона міністр? Мда.
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ну усё-теперь это новая ЖаннаДарк...будущий герой СН...
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Правильно, за ошибки надо отвечать! Сиди там и не отсвечивай!
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Похвально но тупо. Не надо было это шоу с эвакуацией с самого начала делать для пиара.
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Не стоит херь пороть. Тётка- умница. Тут-нет вариантов. Претензий к ней, в плане её заявы- 0(ноль). Она замужем, кстати? Ссуки, слуги мужского полу, просто- ссуки. А личную заяву тётки- поддерживаю. Иначе- вы все "слуги"- в .опе. Какой у неё размер сисек- вот Главный вопрос... Волнует...
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имеешь виду на Дуру ?
у нее муж. умный .... был, да развелся.
и размер сисек не помог Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю - Цензор.НЕТ 5244
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слугам пора привыкать к замкнутому пространству)
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А чё мелочится, гайните на карантин всем кабмином, идиоты!
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75 % идиотов в Новые Санжары !!!!!!!!!!!!!

авось свезет нам ..... Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю - Цензор.НЕТ 4486
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кто только на этой эвакуации не пропиарился, ёпт , от собачки до министров и премьера... Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю - Цензор.НЕТ 4829
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А в замке у шефа, тихой сапой, готовятся к продаже земли...
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ТП - ето ничего не докажет и ниего не изменит. Она должна уйти в отставку, а так 2 недели будет дуру валять.
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Всем шакалам по косточке, нагавкали.
Достойные своего мессии.
А если просто- просто ублюдки.
Как принимали борт с пленными- вой был как на псарне. Хоть назад отправляй. И теперь, один в один. Прославились.
Вы по интеллекту должны обязательно верить в плоскую землю, теорию заговора и купол над землей.
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