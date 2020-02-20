 Скалецкая добровольно осталась в изоляции вместе с эвакуированными из Китая

Об этом Скалецкая сообщила на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальных в нашей стране", - написала Скалецкая.
Она отметила, что эвакуация была тщательно подготовлена, а в месте обязательной обсервации созданы безопасные условия, с учетом всех стандартов ВООЗ и практики стран, которые также осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.
Скалецкая призвала украинское общество пересмотреть свое отношение к людям, которые были сегодня эвакуированы из Китая.
"Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди - наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности, - отметила она. - То, что происходило сегодня, паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня поразили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас высказать им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас".
Глава Минздрава выразила надежду, что ее личное поведение будет способствовать успокоению ситуации и примирению. "Это необходимо нам всем", - подчеркнула она.
Скалецкая также поблагодарила "всех, кто работал над эвакуацией и особенно - экипаж самолета, наших медиков и всю команду сопровождения, которые добровольно вызвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции".
В конце сообщения министр обратилась к своей дочери: "И еще хочу обратиться к дочери, которой завтра исполнится 10 лет. Дочка, я тебя очень люблю и очень хотела отпраздновать этот важный день с тобой. Но так случилось, что мне надо быть в этот день не дома. Когда я вернусь, мы еще раз отметим его с тобой. Обещаю!".
Министр выразила надежду, что ее персональное поведение будет способствовать "усмирению ситуации и примирению".
Она также поблагодарила всех, кто работал над эвакуацией - экипаж самолета, медиков и всю команду сопровождения, которые добровольно отозвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.
Как они собрались закрывать и устраивать карантин для всего потенциально опасного региона?! Они рассматривают вообще отрицательные варианты?
Уже сам подход о прожить с ними 14 дней говорит о не профессионализме и глупости Скалецкой. Кому это надо? Ты занимаешь чужое кресло!
уже более 2000 заболевших
20 умерло...
Fuat
@lilygrutcher
·24 мин
Multiple sources say there are over 2,000 cases of Coronavirus in Iran.
Iranian doctor at the Kamkar hospital in Qom, Iran, says over 20 patients have died from Coronavirus at his hospital.
10 Coronavirus deaths in Iran in the last 24 hours. Panic in Iran.
Барыгу вспомнишь ?
Присоединяйтесь, барон, присоединяйтесь !!
у нее муж. умный .... был, да развелся.
и размер сисек не помог
авось свезет нам .....
Достойные своего мессии.
А если просто- просто ублюдки.
Как принимали борт с пленными- вой был как на псарне. Хоть назад отправляй. И теперь, один в один. Прославились.
Вы по интеллекту должны обязательно верить в плоскую землю, теорию заговора и купол над землей.